TCL uświetnia Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo dla fanów i sportowców z całego świata, otwierając kampanię „It's Your Greatness"

Inicjatywa ta pojawia się w momencie, gdy partnerzy technologiczni odgrywają coraz większą rolę w globalnych wydarzeniach sportowych, a marki stają się integralną częścią infrastruktury stojącej za organizacją i odbiorem Igrzysk Olimpijskich.

TCL ma ogromną wiarę w siłę sportu, która inspiruje i jednoczy ludzi ponad kulturami i pokoleniami. Gdy oczy całego świata zwracają się w kierunku Zimowych Igrzysk Olimpijskich, kampania TCL „It's Your Greatness" zachęca ludzi do odkrywania własnej doskonałości - w harmonii z oficjalnym hasłem wydarzenia „IT's your vibe". Przez cały czas trwania igrzysk technologie TCL będą zmieniać sposób, w jaki kibice doświadczają wydarzeń sportowych, zapewniać komfort i łączność, aby sportowcy mogli osiągać najwyższą formę oraz angażować widzów i społeczności na całym świecie, inspirując do wielkości.

TCL pomoże milionom fanów śledzić Zimowe Igrzyska Olimpijskie na miejscu i na całym świecie, dostarczając telewizory, systemy oznakowania elektronicznego oraz wsparcie techniczne dla Olympic Broadcasting Services (OBS), dzięki czemu media w Międzynarodowym Centrum Nadawczym będą mogły przekazywać wydarzenia z Mediolanu i Cortiny d'Ampezzo globalnej publiczności. „Uniwersum ekranów" TCL oraz inne innowacje - takie jak klimatyzatory z funkcjami sztucznej inteligencji - zostaną zaprezentowane w specjalnej przestrzeni TCL w Wiosce Olimpijskiej w Mediolanie, pokazując, że technologia daje fanom więcej nowych możliwości przeżywania Olimpiady niż kiedykolwiek wcześniej.

TCL wspiera także sportowców, pomagając im w przygotowaniach do rywalizacji. Urządzenia AGD nowej generacji firmy TCL, takie jak inteligentne pralki i suszarki, zapewniają zawodnikom wyższy poziom komfortu w wioskach olimpijskich w Anterselvie i Livigno, a telewizory TCL pomagają im odpocząć i zrelaksować się po startach. Firma wspiera również inicjatywę „Athlete Moment", dostarczając technologie wyświetlania, które umożliwiają sportowcom kontakt z bliskimi tuż po zakończeniu każdej konkurencji, w chwilach radości i świętowania.

Idea kampanii „It's Your Greatness" odzwierciedla zaangażowanie TCL w dążenie do doskonałości w pełnej zgodzie z wartościami olimpijskimi. Lata treningów i miesiące intensywnych przygotowań setek sportowców osiągną swój punkt kulminacyjny w olimpijskich zawodach w ciągu najbliższych dwóch tygodni, a ich pasja i poświęcenie będą inspirować cały świat. Wśród uczestników znajdą się m.in. mistrzyni olimpijska i narciarka dowolna Eileen Gu, wschodząca gwiazda hokeja Jack Hughes oraz specjalista od slalomu Alex Vinatzer - wspierani przez TCL jako członkowie Team TCL, składającego się z 15 sportowców z 8 krajów uczestniczących w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich i Paraolimpijskich.

Podczas otwarcia TCL Edelweiss Land Kevin Wang, dyrektor generalny TCL Technology, powiedział: „Najnowsze innowacje TCL odgrywają kluczową rolę podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich. Dzisiejszy dzień to kamień milowy w pierwszym roku TCL jako Światowego Partnera Olimpijskiego - współpracy opartej na wspólnych wartościach innowacji i doskonałości. TCL od zawsze wierzy w siłę sportu, która łączy ludzi ponad podziałami kulturowymi i pokoleniowymi - a to dopiero początek".

TCL Edelweiss Land prezentuje przełomowe innowacje

TCL Edelweiss Land przedłuży olimpijską celebrację wielkości i potrwa od 5 do 22 lutego na Piazza Duca d'Aosta przed stacją kolejową Milano Centrale. Na powierzchni ponad 500 m2 odwiedzający mogą z bliska poznać najnowsze innowacje TCL, robić efektowne zdjęcia oraz inspirować siebie, swoich bliskich i społeczności do tworzenia rzeczy niezwykłych. Projekt przestrzeni, oparty na zasadach ekologii i kreatywności, odzwierciedla zaangażowanie TCL w zrównoważony rozwój i innowacje.

Kirsty Coventry, przewodnicząca Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, powiedziała podczas wydarzenia: „Gdy myślę o TCL jako partnerze TOP, najbardziej wyróżnia się globalny zasięg firmy. Pomaga on szerzyć magię Zimowych Igrzysk Olimpijskich na całym świecie. TCL to także lider technologii - ale nie chodzi wyłącznie o technologię. TCL dzieli nasze wartości: inspirowanie do wielkości, łączenie ludzi i przybliżanie igrzysk wszystkim odbiorcom. Jestem bardzo podekscytowana przyszłością naszej współpracy - TCL odegra kluczową rolę w kształtowaniu tego, jak świat przeżywa Igrzyska Olimpijskie".

TCL Edelweiss Land jest otwarte codziennie w godzinach 10:00-22:00 i obejmuje tematyczne strefy z najnowszymi produktami TCL, w tym zaawansowaną technologią wyświetlania opracowaną przez TCL CSOT. Odwiedzający mogą także zobaczyć inteligentne urządzenia domowe oraz okulary AR TCL RayNeo prezentujące najnowsze rozwiązania w zakresie rzeczywistości rozszerzonej.

Aby dodatkowo wzbogacić atmosferę igrzysk, TCL we współpracy z Muzeum Olimpijskim stworzyło barwny mural w sercu Mediolanu przy Corso di Porta Romana 111. Projekt opracowała Zeina Rashid - malarka i olimpijka reprezentująca Jordanię w tenisie stołowym podczas igrzysk w Atenach (2004) i Pekinie (2008), wybrana w ramach inicjatywy Olympian Artists Programme Muzeum Olimpijskiego. Inspiracją były jej dziecięce wspomnienia z oglądania Zimowych Igrzysk Olimpijskich w telewizji, które rozbudziły w niej marzenia o olimpijskiej przyszłości. Wizję artystki zrealizował muralista Bublegum, tworząc żywy hołd dla kulturowego dziedzictwa igrzysk i pokazując, jak miliony dzieci na całym świecie po raz pierwszy odkrywają ducha olimpijskiego dzięki ekranowi otwierającemu okno na przyszłe ambicje.

Założona w 1981 roku firma TCL, której nazwa jest skrótem od „The Creative Life" - ucieleśnia kreatywność w każdym aspekcie życia. Jako czołowa firma technologiczna, TCL dostarcza innowacyjne rozwiązania, w tym telewizory, sprzęt audio, inteligentne urządzenia domowe, technologie wyświetlania oraz rozwiązania z zakresu czystej energii, w ramach podmiotów TCL Industries i TCL Technology.

Obecnie TCL posiada 47 ośrodków badawczo-rozwojowych oraz 39 zakładów produkcyjnych na całym świecie i działa w ponad 160 krajach i regionach, umacniając swoją pozycję jako globalnie konkurencyjna marka w branży inteligentnych technologii. Aby dalej inspirować do wielkości, TCL zostało oficjalnym Światowym Partnerem Olimpijskim i Paraolimpijskim w kategorii domowego sprzętu audiowizualnego oraz AGD.

