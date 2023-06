Thailand feiert sensationelles Regenbogenphänomen mit der Kampagne „Pride for All" im Central World und will das Land zum weltweiten Pride-Reiseziel im Jahr 2028 machen

Über 500 LGBTQIAN+ nehmen an einer Parade der Regenbogenfahnen teil – als Symbol für Gleichheit, um Central World als einen Raum zu präsentieren, der die Vielfalt begrüßt, alle Unterschiede akzeptiert und Gleichheit fördert.

BANGKOK, 6. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Feiern Sie den Pride-Monat: Erleben Sie die Magie der farbenfrohen Pride-Festivals hier in Thailand, mit denen die LGBTQIAN+-Community unterstützt und gefeiert wird. Nehmen Sie an der „Spectacular Pride"-Parade im Einkaufszentrum Central World teil – einem der Hauptveranstalter des Pride-Festivals in Thailand, der gemeinsam mit dem Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP) in Thailand, Partnern aus der Regierung und dem Privatsektor unter der Leitung der Bangkok Metropolitan Administration, Galderma Thailand, Muse by Metinee, Bangkok PRIDE und Tiffany's Show Pattaya Co., Ltd. die große Feier von THAILAND'S PRIDE CELEBRATION 2023 – „PRIDE FOR ALL" organisiert

Thailand celebrates sensational rainbow phenomenon with "Pride for All" campaign at Central World, putting forward the country to be a world pride destination in 2028 Thailand celebrates sensational rainbow phenomenon with "Pride for All" campaign at Central World, putting forward the country to be a world pride destination in 2028

PRIDE HAPPENING – das Regenbogenphänomen im ganzen Monat Juni.

Die größte Pride-Parade – in acht Filialen im ganzen Land werden Regenbogenfahnen geschwenkt angeführt von „Proud to be Pride" im Central World mit der Show „Fly High In The Sky for Pride" und der Fashion-Parade, die über 500 Models mit der „This is my look"-Parade von Galderma (Thailand) zusammenbringt, um Selbstverwirklichung mit Selbstvertrauen und Charme zum Ausdruck zu bringen. Anschließend folgt das sensationelle „Pride Concert" der führenden Künstler Thailands.

Mit der Bangkok Pride 2023 Parade, die Central World gemeinsam mit der Bangkok Metropolitan Administration zusätzlich zur Naruemit Pride Parade ausrichtet, wird ein Zeichen für Vielfalt und Gleichheit gesetzt. Die Parade bewegt sich von der Pathumwan-Kreuzung zur Ratchaprasong-Kreuzung am Central World und schwenkt die wunderschöne, spektakuläre 144,8 Meter lange Regenbogenflagge, während sich hunderttausende Menschen der großen Prozession anschließen. Erleben Sie besondere Shows, Mini-Konzerte und Feiern zur Geschlechtervielfalt in Anwesenheit von Botschaftern der Provinzgouverneure, Regierungsbehörden und Vertretern der LGBTQIAN+-Community.

Pride Talk mit dem UNDP – verfolgen Sie Diskussionen von zentralen Personen aus der LGBTQIAN+-Community im centralwOrld, Central Pattaya, Phuket, Udonthani, Khon Kaen, Chiangmai und Chonburi. Genießen Sie Pride-Wettbewerbe von Miss International Queen mit Landestrachten im centralwOrld. Pride Vibe – Erleben Sie eine Kunstinstallation der Künstlerin „Teayii" Prapatsorn mit ihrem Werk „Seat a Pride", das zwei volle Monate lang im centralwOrld (Juni/Juli 2023) und im Central Chonburi unter dem Kunstkonzept „Mirror Mirror: Reflect Yourself" (Spieglein, Spieglein, reflektiere dich selbst) zu sehen ist.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2093949/1__35.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2093946/2__13.jpg

SOURCE CENTRAL PATTANA