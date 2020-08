TOJOY, gigant modelu działalności „platform + sharing" zamierza osiągnąć wartość rynkową biliarda dolarów

PEKIN, 28 sierpnia 2020 r. /PRNewswire/ - Podczas niedawnego „Chińskiego karnawału firm-jednorożców 2020" (ang. China Unicorn Carnival 2020), sponsorowanego przez China Business News i The China Business Federation, zaproszeni eksperci byli zgodni co do tego, że wycena spółek takich jak Bytedance, SpaceX, Alibaba, Didi, WhatsApp, Airbnb czy TOJOY Sharing może osiągnąć pułap biliarda dolarów, a konkurencja o to, której z nich uda się osiągnąć ten cel jako pierwszej, będzie zaciekła.