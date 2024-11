UNESCO UND RELAIS & CHÂTEAUX VERKÜNDEN PARTNERSCHAFT MIT FOKUS AUF NACHHALTIGER ENTWICKLUNG IM EINKLANG MIT „ALLEM LEBEN AUF DER ERDE"

PARIS, 25. November 2024 /PRNewswire/ -- Die UNESCO und die Hotel- und Restaurantvereinigung Relais & Châteaux haben einen Partnerschaftsvertrag unterzeichnet, um gemeinsam Projekte zu entwickeln und umzusetzen. Der Fokus liegt dabei auf der nachhaltigen Nutzung und vor allem Erhaltung der Biodiversität sowie der Rolle der Gastfreundschaft und der kulinarischen Traditionen.

From left to right: Mauro Colagreco, Vice President Chefs of Relais & Châteaux, Lidia Arthur Brito, Assistant Director-General for Natural Sciences at UNESCO, Laurent Gardinier, President of Relais & Châteaux UNESCO_Logo

„Die Partnerschaft mit der UNESCO ist ein logischer und natürlicher Schritt für unsere Vereinigung: Unser Ziel ist es, Wandel zu unterstützen und zu fördern und die Betriebsmodelle unserer Häuser weiter zu überdenken, um das Reisen - eine Quelle persönlicher Bereicherung - mit ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Zielen zu vereinen," erklärt Laurent Gardinier, Präsident von Relais & Châteaux.

„Noch nie in der Geschichte hat die Natur einen so dramatischen Rückgang der Arten erlebt. Eine Million, von den acht Millionen bisher identifizierten Arten, ist vom Aussterben bedroht. Die UNESCO und Relais & Châteaux rufen uns alle dazu auf, gemeinsam unser Denken und Handeln im Umgang mit Lebensmitteln zu ändern und so das Gleichgewicht zwischen Mensch und Natur wiederherzustellen," ergänzt Audrey Azoulay, Generaldirektorin der UNESCO.

Die Partnerschaft hat zwei Kernelemente:

Erstens unterstützt die UNESCO die neuen Verpflichtungen der Vereinigung, „Im Einklang mit allem Leben auf der Erde: Unsere 12 Verpflichtungen zur Nachhaltigkeit", die drei Hauptziele verfolgen:

- Bewahrung der weltweiten Traditionen der Gastfreundschaft und Kulinarik

- Beitrag zum Schutz und zur Entwicklung der Biodiversität

- Tägliche Maßnahmen für eine humanere Welt

Die 580 Mitgliedshäuser von Relais & Châteaux in 65 Ländern stehen durch ihr tägliches Engagement für Kulinarik und Gastfreundschaft in ständigem Austausch mit Menschen unterschiedlichster Herkunft sowie mit der vielfältigen Natur und dem Reichtum ihrer Produkte. Vor diesem Hintergrund entstand die Partnerschaft zwischen der UNESCO und der Vereinigung Relais & Châteaux, deren Engagement die lebenswichtige Verbindung zwischen Ernährung, Gesundheit und Umwelt unterstreicht.

Zweitens starten Relais & Châteaux-Mitglieder und UNESCO-Stätten gemeinsame Pilotprojekte. In Übereinstimmung mit den Prinzipien der UNESCO werden Richtlinien für die Umsetzung zukünftiger Pilotprojekte, insbesondere mit den Biosphärenreservaten des Programms „Man and the Biosphere" (MAB) und den Weltnaturerbestätten, erarbeitet. Unter der Führung von Relais & Châteaux-Mitgliedern fördern die Projekte UNESCO-Stätten und traditionelles savoir-faire. Im Fokus stehen der nachhaltige Schutz und die Nutzung der biologischen Vielfalt - stets im Einklang mit lokalen Kulturen und der Bewahrung des natürlichen und kulturellen Erbes.

Die ersten Pilotprojekte werden 2025 von Relais & Châteaux-Mitgliedern in der Nähe von UNESCO-Welterbestätten durchgeführt.

Treibende Kraft hinter der Zusammenarbeit zwischen Relais & Châteaux und der UNESCO war Mauro Colagreco, Vizepräsident der Küchenchefs von Relais & Châteaux und Inhaber des Drei-Sterne-Restaurants Mirazur in Menton, Frankreich. Die UNESCO hat ihn im November 2022 zum Goodwill-Botschafter für die biologische Vielfalt ernannt - eine Anerkennung für sein Engagement und seinen Einsatz bei der Weitergabe von traditionellem Wissen. Seitdem unterstützt der Spitzenkoch das Programm 'Der Mensch und die Biosphäre' (MAB) und setzt sich dafür ein, die Öffentlichkeit für Umweltthemen zu sensibilisieren und aktiv einzubinden. Die von ihm geförderte Partnerschaft zwischen den beiden Institutionen ermöglicht es nun, die Initiative auf die 580 Mitglieder der Vereinigung auszuweiten.

„In den letzten zwei Jahren habe ich mit der UNESCO zusammengearbeitet, um mich für Biodiversität einzusetzen und so viele Menschen wie möglich über die Notwendigkeit des Schutzes unserer Ökosysteme zu informieren und sie miteinzubeziehen. Ich sehe die Gastronomie als einen starken Motor für Veränderung, und wir müssen die Art und Weise, wie wir an Ernährungssysteme herangehen, grundlegend überdenken. Mir wurde schnell klar, dass wir deutlich mehr Menschen brauchen, die weltweit die biologische Vielfalt schützen, wenn wir unseren Planeten und seine Arten bewahren wollen. Das Relais & Châteaux-Netzwerk umfasst 580 Häuser mit insgesamt 800 Restaurants, und es schien mir ein logischer Schritt, sie in diese Initiative einzubeziehen," erklärt Mauro Colagreco, Vizepräsident der Küchenchefs, Relais & Châteaux.

Das MAB-Programm ist ein zwischenstaatliches Programm, das eine wissenschaftliche Grundlage für eine bessere Beziehung zwischen Mensch und Umwelt schaffen will. Es verbindet Naturschutz, lokale Entwicklung, die Bewahrung des kulturellen Erbes mit dem Schutz von traditionellem Wissen und Bräuchen einheimischer und indigener Bevölkerungsgruppen. Mit 759 Biosphärenreservaten in 136 Ländern schützt die UNESCO fast acht Millionen Quadratkilometer Naturfläche - das entspricht der Größe Australiens - und unterstützt die Menschen, die von diesen Gebieten leben. Fast die Hälfte aller Relais & Châteaux-Mitglieder liegt nicht mehr als zwei Stunden von einem UNESCO-Biosphärenreservat entfernt.

ÜBER RELAIS & CHATEAUX

Relais & Châteaux, 1954 gegründet, ist eine Vereinigung von weltweit 580 einzigartigen Hotels und Restaurants, die von unabhängigen Eigentümern, häufig Familien, geführt werden, welche die Leidenschaft für ihre Tätigkeit teilen und denen es ein besonderes Anliegen ist, dauerhafte Beziehungen zu ihren Gästen aufzubauen und zu pflegen. www.relaischateaux.com

ABOUT UNESCO

With 194 Member States, the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization contributes to peace and security by leading multilateral cooperation on education, science, culture, communication and information. Headquartered in Paris, UNESCO has offices in 54 countries and employs over 2300 people. UNESCO oversees more than 2000 World Heritage sites, Biosphere Reserves and Global Geoparks; networks of Creative, Learning, Inclusive and Sustainable Cities; and over 13 000 associated schools, university chairs, training and research institutions. Its Director-General is Audrey Azoulay.

"Since wars begin in the minds of men, it is in the minds of men that the defenses of peace must be constructed" – UNESCO Constitution, 1945.

More information: www.unesco.org

