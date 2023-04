Veröffentlichung des Blue Book of Film „Annual Report on Development of Global Film Industry (2022)"

QINGDAO, China, 10. April 2023 /PRNewswire/ -- Am 7. April wurde das Blue Book of Film ,,Annual Report on Development of Global Film Industry (2022)" unter der Leitung der Qingdao Film Academy und des Qingdao Film City Office offiziell auf der Qingdao Film and Television Week 2023 in der West Coast New Area von Qingdao veröffentlicht, zusammen mit der englischen Version des Buches ,,The Global Film Market Transformation in the Post-Pandemic Era: Production, Distribution and Consumption". Die Social Sciences Academic Press gab im Namen der Chinesischen Akademie der Sozialwissenschaften die Verleihung des „Book International Cooperation Award" für das Blue Book of Film bekannt.

Die UNESCO-Botschafterin Hedva Ser feierte zusammen mit Wissenschaftlern von professionellen Institutionen wie Bradford und Bristol im Vereinigten Königreich, Busan in Südkorea, Bitola in Nordmazedonien, Santos in Brasilien, Thalassa und Valladolid in Spanien sowie IFTC, AVIFF in Frankreich, Edinburgh Napier University im Vereinigten Königreich, New York Film Academy u.a. und renommierten Universitäten die Veröffentlichung des ,,Annual Report on Development of Global Film Industry (2022)" in Qingdao Film City per Online-Video.

Der „Annual Report on Development of Global Film Industry (2022)" ist das fünfte Blue Book of Film unter der Leitung der Qingdao Film Academy und des Qingdao Film City Office. Es wurde vom World Film City (Qingdao) Research Institute fertiggestellt und von Social Science Academic Press veröffentlicht und vertrieben. Auf der Grundlage maßgeblicher großer Datenmengen der globalen Filmindustrie und professioneller theoretischer Analysen befürwortet der ,,Annual Report on Development of Global Film Industry (2022)" die Annahme des theoretischen Forschungsrahmens der Industrieökonomie, interpretiert den Entwicklungstrend Chinas und der globalen Filmindustrie, untersucht die Brennpunkte, Schwierigkeiten und Schwerpunktbeispiele in der Entwicklung der Filmindustrie und konstruiert ein Forschungssystem für die Entwicklung der Filmindustrie durch empirische Forschung.

Der „Annual Report on Development of Global Film Industry (2022)" ist strukturell in sieben Teile gegliedert, darunter der Gesamtbericht, Evaluierungsbericht, Regionalbericht, Bildungsbericht, Fallstudienbericht, Sonderthemenbericht und Film City-Bericht. Er bietet eine gründliche und eingehende Analyse der Gesamt- und Teilbereiche der globalen Filmindustrie sowie aktueller Themen.

