Zaprezentowany przez ICE-T teledysk oddający hołd piłce nożnej z udziałem Lou Diamond Phillipsa i gwiazdy serialu „Breaking Bad" przekroczył milion wyświetleń na YouTube po ponownym otwarciu stadionów piłkarskich

„Dysponowaliśmy już nagranym i zmontowanym materiałem, który zgodnie z naszymi założeniami miał zostać zaprezentowany na ponad 4 tys. stadionów, jednak dwa tygodnie przed premierą zapadła nagła decyzja o zamknięciu wszystkich obiektów. Po ich ponownym otwarciu liczba wyświetleń teledysku na YouTube skoczyła z kilku tysięcy do ponad miliona w ciągu zaledwie kilku ostatnich miesięcy" - mówi Jesse Stenger, jeden z producentów teledysku.

W klipie występuje również RJ Mitte, aktor znany z roli Waltera Juniora w serialu „Breaking Bad". W zabawie wziął udział nawet komik Carrot Top.

„Lou Diamond Phillips idealnie nadawał się do tego teledysku ze względu na jego ogromną popularność w Ameryce Południowej, którą zyskał dzięki roli w filmie >>La Bamba<<. Nawiązując do kultowego filmu, który przyniósł aktorowi międzynarodową sławę, twórcy teledysku nie tylko obsadzili go w roli bramkarza, ale również dali mu gitarę, którą paruje strzały, tak jak robił to w filmie" - mówi Stenger.

Utwór napisał i nagrał Brian Evans, znany na całym świecie piosenkarz jazzowy, który popularnością cieszy się zwłaszcza w Ameryce Łacińskiej i Azji.

„>>It's A Beautiful Game<< to hołd dla piłki nożnej i każdego dnia otrzymujemy prośby o przyznanie licencji na teledysk z myślą o anglojęzycznych fanach, którzy czekają na lekką i wesołą piosenkę z piłkarskim motywem przewodnim. Skupiliśmy się na krajach, które najbardziej słyną z piłki nożnej, zamiast stawiać na konkretny zespół, tak by materiał mógł być prezentowany na ponad 4 tys. obiektach" - podsumował Stenger.

Teledysk nakręcono w Argentynie, Brazylii, Meksyku, na Hawajach i w Las Vegas.

Wideo - https://www.youtube.com/watch?v=Y1IXFQBZW6k

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1800516/ESW_Management.jpg

SOURCE ESW Management