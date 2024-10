Huawei wint de "Most Innovative Optical Transport Use Case" Award op Network X NGON 2024

PARIJS, 10 oktober 2024 /PRNewswire/ -- Huawei heeft de "Most Innovative Optical Transport Use Case" award gewonnen op Network X 2024, ook bekend als Next-Generation Optical Networks (NGON) 2024, die in Parijs, Frankrijk, plaatsvond. Deze prijs is bedoeld als erkenning voor de leverancier van het apparaat die de meest innovatieve oplossing biedt en nieuwe geldwaarde heeft gecreëerd voor vervoerders. Huawei helpt wereldwijde carriers om DC-georiënteerde optimale kosten/bit backbone-netwerken te bouwen met zijn innovatieve 400G/800G-oplossing, waaronder 's werelds grootste 400G-ondersteuning. Het is een bewijs van de erkenning binnen de industrie van Huawei's innovaties op het gebied van optisch transport, zoals ultrahoge snelheid, ultrabreed spectrum, volledig optische switching OXC en algoritmemogelijkheden.

"Most Innovative Optical Transport Use Case" Award

Huawei zet zich al vele jaren in voor optische communicatie en heeft al 16 jaar op rij het grootste marktaandeel in de markt voor optische communicatie. Tijdens NGON 2024 suggereerde Huawei een volledig optische premium transmissiedoelnetwerkarchitectuur voor het intelligente tijdperk. Het demonstreerde een reeks innovatieve oplossingen om carriers te helpen netwerkmogelijkheden op te bouwen zoals alomtegenwoordige premium toegang, 1 ms latentie en 99,9999% betrouwbaarheid. De oplossingen bieden eersteklas ervaringen op het gebied van verschillende intelligente toepassingen waarmee vervoerders nieuwe kansen voor deterministische connectiviteit in het intelligente tijdperk kunnen grijpen.

Op het gebied van ultrahoge snelheid presenteerde Huawei 1,6T coherente modules, die voldoen aan de commerciële eisen van DC-interconnectie met grote capaciteit in metronetwerken. In termen van ultrabreed spectrum heeft Huawei de integratiemogelijkheden uitgebreid naar OTU-borden op basis van de C+L-band geïntegreerde WSS die vorig jaar commercieel werd gebruikt. Dit verbetert verder de integratie van C+L-band systemen en vermindert het stroomverbruik en de voetafdruk van het apparaat. Op het gebied van volledig optische schakeling heeft Huawei optische schakelkaarten met meerdere gradaties uitgebracht die gericht zijn op metro-toegangsscenario's om de uitrol van metro-toegangsnetwerken in alle scenario's te realiseren. In termen van soft systeem-mogelijkheden, implementeert Huawei's innovatieve Hybrid ASON-oplossing optisch-elektrische synergie voor meervoudige omleidingen, inclusief kosteneffectieve bescherming tegen meervoudige vezelschade, en 99,9999% netwerkbetrouwbaarheid. Wat het beheer en de controle van optische netwerken betreft, bevordert Huawei actief de formulering van standaarden voor autonome optische netwerken. Huawei lanceert innovatieve functies zoals optische netwerkgezondheidswaarborging, intelligente co-kabeldetectie en intelligente alarmcompressie. Dit alles maakt proactieve O&M mogelijk en verbetert de efficiëntie enorm.

Bovendien gebruiken tientallen vervoerders wereldwijd de commerciële OTN premium private line-oplossing van Huawei om de inkomsten te verhogen. Dit jaar lanceerde Huawei de OTN P2MP-oplossing gebaseerd op netwerken met een enkel OTN-apparaat. Hiermee kunnen vervoerders meer inclusieve OTN private lijnen bouwen en krijgen zij alomtegenwoordige premium toegang tot intelligente industrie-upgrades.

Het intelligente tijdperk biedt nieuwe kansen voor vervoerders. Huawei zal carriers blijven helpen bij het bouwen van volledig optische premium intelligente netwerken op basis van zowel technologie als business, waarbij het stabielere en efficiëntere netwerkzekerheid biedt voor intelligente toepassingen en de brede toepassing van AI-technologieën bevordert, om zo samen de kansen van het intelligente tijdperk te grijpen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2527290/Most_Innovative_Optical_Transport_Use_Case_Award.jpg