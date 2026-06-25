Scheepvaart zet stap richting koolstofmineralisatie aan boord nu IMO voorstellen van Shanghai Qiyao Technology Group Co., Ltd. steunt

SHANGHAI, 25 juni 2026 /PRNewswire/ -- Een voorstel onder leiding van Shanghai Qiyao Technology Group Co., Ltd. om koolstofmineralisatie aan boord te erkennen als een vorm van permanente CO₂-opslag heeft principiële steun gekregen van de International Maritime Organization (IMO). Hierdoor kan opgevangen CO₂ worden omgezet in stabiele mineralen die vervolgens kunnen worden gebruikt bij de productie van bouwmaterialen.

De twee gezamenlijke voorstellen, die tijdens MEPC 84 werden ingediend door Shanghai Qiyao Technology Group Co., Ltd. en zijn partners, werden positief ontvangen door de werkgroep van de IMO. Volgens de voorstellen kan afgevangen CO₂ via mineralisatie worden omgezet in stabiele carbonaten, zoals calciumcarbonaat. Dit zorgt niet alleen voor een permanente vorm van koolstofopslag, maar levert ook bruikbare grondstoffen op voor de bouwsector, zonder risico op koolstoflekkage.

Traditionele systemen voor koolstofafvang en -opslag aan boord (OCCS) zijn afhankelijk van geologische opslag, een oplossing die vaak wordt gehinderd door hoge kosten en een beperkt beschikbare ontvangst- en verwerkingsinfrastructuur. Mineralisatie biedt daarentegen een economisch aantrekkelijk alternatief. In plaats van CO₂ als een kostbare afvalstroom te behandelen, wordt deze omgezet in een waardevolle grondstof voor industriële toepassingen.

"Wij beschouwen de aandacht van de IMO als een belangrijke stap vooruit. Door de keten te sluiten tussen koolstofafvang aan boord en mineralisatie aan land, kan de registratie en rapportage van CO₂-uitstoot voor de sector zowel praktischer als economisch aantrekkelijker maken", aldus het hoofd van het OCCS-team van Qiyao.

Eén van de voorstellen (MEPC 84/7/18) beschrijft de technische en milieukundige onderbouwing om mineralisatie te erkennen als een vorm van permanente opslag van CO₂ die gelijkwaardig is aan andere methoden voor langdurige opslag. Het tweede voorstel (MEPC 84/INF.8) is gebaseerd op een praktijkproject van Qiyao en bevat gegevens over de volledige procesketen: van koolstofafvang aan boord en de overdracht van vloeibare CO₂ tussen schepen tot het transport over land en de uiteindelijke mineralisatie. Daarmee wordt aangetoond dat het volledige proces traceerbaar, kwantificeerbaar en verifieerbaar is.

Shanghai Qiyao Technology Group Co., Ltd. heeft inmiddels een volledig operationeel OCCS-systeem geïnstalleerd aan boord van een containerschip met een capaciteit van 14.000 TEU. Daarnaast realiseerde het bedrijf als eerste ter wereld een overdracht van vloeibare CO₂ van schip naar schip met het oog op mineralisatie aan land. Samen met internationale partners werkt het bedrijf aan geïntegreerde oplossingen die de transitie naar een koolstofarme scheepvaart moeten ondersteunen.

Over Shanghai Qiyao Technology Group Co., Ltd.

Shanghai Qiyao Technology Group Co., Ltd. zet zich in voor de energietransitie en koolstofarme ontwikkeling van de wereldwijde scheepvaart. Het bedrijf heeft belangrijke technologische doorbraken gerealiseerd die de grootschalige en industriële productie van zijn belangrijkste oplossingen mogelijk maken. De activiteiten van het bedrijf zijn geconcentreerd rond vijf domeinen: Groene aandrijfsystemen op alternatieve brandstoffen, geïntegreerde oplossingen voor energie-efficiëntie, milieubeschermingssystemen voor de scheepvaart, belangrijke producten voor LNG-toepassingen, slimme maritieme systemen. Deze belangrijke producten zijn geschikt voor een breed scala aan zeeschepen en gespecialiseerde vaartuigen.