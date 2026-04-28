Cognex wprowadza kontroler wizyjny In-Sight zasilany technologią NVIDIA

Zaawansowany kontroler wizyjny oparty na sztucznej inteligencji zapewnia modułowość niezbędną do rozwiązywania wymagających zastosowań produkcyjnych, które potrzebują dużo mocy obliczeniowej, bez potrzeby korzystania z zewnętrznych komputerów PC.

NATICK, Massachusetts, 28 kwietnia 2026 r. /PRNewswire/ -- Spółka Cognex Corporation (NASDAQ: CGNX), lider światowego rynku systemów wizji przemysłowej, ogłosiła dzisiaj premierę kontrolera wizyjnego In-Sight® 6900. Modułowy kontroler wizyjny In-Sight zapewnia producentom swobodę precyzyjnej konfiguracji kamer, optyki i oświetlenia zgodnie z wymaganiami kontroli jakości, eliminując kompromisy typowe dla systemów o stałej konfiguracji. Dzięki technologii NVIDIA Jetson rozwiązanie to daje wysoką wydajność przetwarzania AI na brzegu sieci, umożliwiając realizację najbardziej wymagających zadań przemysłowych bez konieczności użycia zewnętrznych komputerów PC ani złożonych, rozproszonych architektur.

Cognex In-Sight® 6900 Vision Controller

„AI coraz powszechniej stosowane jest w firmach produkcyjnych, dlatego poszukują one rozwiązań, które są jednocześnie wydajne i łatwe do wdrożenia - powiedział Matt Moschner, prezes i dyrektor generalny Cognex. - Właśnie na te potrzeby odpowiada kontroler wizyjny In-Sight, łącząc opracowaną przez NVIDIA technologię przetwarzania AI na brzegu sieci z modułowym osprzętem Cognex i sprawdzonymi narzędziami wizyjnymi. Dzięki temu więcej klientów może wprowadzać wymagające rozwiązania kontrolne na brzegu sieci, nie musząc borykać się z wysokimi kosztami i złożonością systemów opartych na komputerach PC. Otwierają się przed nimi także nowe możliwości aplikacyjne, które wcześniej były poza zasięgiem".

Zaawansowane tryby narzędzi AI dla najtrudniejszych wyzwań wizyjnych

W kontrolerze wizyjnym In-Sight wprowadzono aktualnie najbardziej zaawansowane tryby narzędzi AI firmy Cognex - zaprojektowane specjalnie do wymagających zadań kontrolnych. Umożliwiają one weryfikację części o różnych rozmiarach, wykrywanie wad o wysokim poziomie zmienności oraz uzyskiwanie spójnych rezultatów nawet w dynamicznych i nieprzewidywalnych warunkach produkcyjnych.

Kluczowe możliwości kontrolera:

Modułowa architektura wizyjna: obsługa wymiennych kamer, obiektywów i oświetlenia przemysłowego pozwala na precyzyjną konfigurację systemu, w tym wykorzystanie oferty LOCA (obiektywy, optyka, kamery i akcesoria) firmy Cognex.

Kontroler wizyjny In-Sight można również bezproblemowo zintegrować z OneVision™, platformą współpracy AI firmy Cognex, która umożliwia zespołom inżynierskim rozwijanie, doskonalenie i skalowanie aplikacji kontrolnych globalnie z poziomu jednego środowiska. Dzięki temu producenci mogą szybciej wprowadzać usprawnienia oraz utrzymywać jednolity poziom jakości w różnych zakładach, na liniach produkcyjnych i podczas kolejnych zmian.

NVIDIA Jetson - przetwarzanie AI w czasie rzeczywistym i z wysoką przepustowością na brzegu sieci

Dzięki zastosowaniu modułu NVIDIA Jetson kontroler wizyjny In-Sight przekształca się z tradycyjnego procesora obrazu w wysokowydajny silnik AI zdolny do uruchamiania zaawansowanych sieci neuronowych bezpośrednio na brzegu sieci.

Najważniejsze parametry wydajności:

Przetwarzanie równoległe dla złożonych zadań kontrolnych: do 157 TOPS mocy obliczeniowej AI umożliwia jednoczesne uruchamianie wielu modeli AI w wysokiej rozdzielczości.

Firma Cognex od ponad 40 lat ułatwia stosowanie zaawansowanych systemów wizyjnych, torując drogę firmom produkcyjnym i dystrybucyjnym do automatyzacji, która przyspiesza i zwiększa wydajność procesów oraz sprawia, że przebiegają w bardziej inteligentny sposób. Innowacyjne technologie stosowane w czujnikach i systemach wizyjnych pozwalają stawić czoło kluczowym wyzwaniom w zakresie produkcji i dystrybucji, zapewniając niezrównaną wydajność w różnych branżach - od motoryzacji, poprzez elektronikę użytkową, po towary pakowane. Dzięki długoletnim pracom nad AI firma Cognex zwiększa użyteczność i łatwość wdrażania tych narzędzi, wspierając fabryki i magazyny w podnoszeniu jakości i maksymalizacji efektywności bez konieczności nabywania wysoce specjalistycznej wiedzy technicznej przez jej pracowników. Siedziba firmy mieści się w Bostonie (USA). Przedsiębiorstwo posiada oddziały w ponad 30 krajach i przeszło 30 tysięcy klientów na całym świecie. Więcej informacji na stronie cognex.com.

Kontakt dla mediów:

Liz Bradley - Head of Communications (dyrektor ds. komunikacji)

Cognex Corporation

e-mail: [email protected]

Kontakt dla inwestorów:

Greer Aviv - Head of Investor Relations (dyrektor ds. relacji z inwestorami)

Cognex Corporation

e-mail: [email protected]

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2960783/Cognex_In_Sight_6900_Vision_Controller.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2310647/Cognex_Logo.jpg