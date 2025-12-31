A Vantage comemora três vitórias no Professional Trader Awards 2025

PORT VILA, Vanuatu, 31 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Vantage foi distinguida com três títulos de prestígio nos Professional Trader Awards 2025, organizados pela Holiston Media. Os prémios atribuíram à Vantage nas categorias de Melhor Responsabilidade Social Empresarial, Corretora Mais Fiável e Melhor Corretora de Negociação por Cópia.

Os Professional Trader Awards premiam as corretoras que oferecem serviços de exceção a negociadores profissionais e ativos. Este ano, mais de 11 500 votos contribuíram para a seleção dos 16 vencedores. Originalmente focados em contas profissionais, os prémios foram alargados para refletir aspetos mais amplos da indústria de negociação, incluindo tecnologia, condições de negociação, educação e apoio ao cliente.

"Estes prémios anuais homenageiam os negociadores que lideram na análise de negociação, execução, tecnologia e ferramentas de desempenho, ao mesmo tempo que oferecem condições de negociação e serviços de relacionamento com o cliente", disse Archie Humphries, diretor da Holiston Media. "Os vencedores dos prémios deste ano são os melhores do setor."

O reconhecimento da Vantage em três categorias reflete o compromisso contínuo da empresa em desenvolver soluções orientadas para os negociadores. De ferramentas de negociação por cópia a uma presença de longa data no setor e um programa de RSE dedicado a um impacto global significativo, as vitórias destacam a Vantage como uma corretora líder.

Marc Despallieres, CEO da Vantage, afirmou: "Estamos verdadeiramente honrados por receber estes reconhecimentos. Estes prémios refletem a nossa dedicação aos nossos clientes e à comunidade de negociação no geral, motivando-nos a continuar a inovar, a construir confiança e a oferecer soluções de nível mundial."

Para obter mais informações sobre os serviços de trading premiados da Vantage

Sobre a Vantage

A Vantage Markets (ou Vantage) é uma corretora de CFD multiativos que fornece aos clientes acesso a um serviço ágil e potente para a negociação de produtos de Contratos por Diferença (CFD), incluindo Forex, matérias-primas, índices, ações, Fundos de Índices Cotados (ETF) e obrigações.

Com 15 anos de experiência no mercado, a Vantage vai além do papel de corretora, oferecendo uma plataforma de negociação concebida para ajudar os clientes a ter acesso a mercados globais.

AVISO DE RISCO: os CFD são instrumentos complexos e implicam um risco elevado de rápida perda de dinheiro devido à alavancagem. Certifique-se de que compreende os riscos antes de negociar.

Isenção de responsabilidade: este artigo é apenas para fins informativos e não constitui aconselhamento financeiro, oferta ou solicitação de quaisquer produtos ou serviços financeiros. O conteúdo não se destina a residentes de qualquer jurisdição onde tal distribuição ou utilização seja contrária à legislação ou regulamentação local. Os leitores são aconselhados a procurar aconselhamento profissional independente antes de tomarem quaisquer decisões financeiras ou de investimento. Qualquer confiança depositada nas informações apresentadas é estritamente por sua conta e risco.

