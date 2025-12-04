ESTREIA EUROPE'S 50 BEST BARS, DESTACANDO O MELHOR DO CONTINENTE

50 Best, a organização por trás de The World's 50 Best Bars, lança pela primeira vez uma nova lista e programa de premiação na Europa

LONDRES, 4 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- 50 Best apresenta a lista inaugural do Europe's 50 Best Bars, estabelecendo um novo ranking que homenageia os destinos mais destacados para beber no continente e celebra a criatividade e a excelência que configuram a cultura coqueteleira da Europa.

Juntando-se a The World's 50 Best Bars, North America's 50 Best Bars e Asia's 50 Best Bars, esta nova lista regional celebrará os melhores destinos para beber do continente e oferecerá aos consumidores o guia de bares mais confiável e cuidadosamente elaborado para experiências excecionais.

Emma Sleight, Diretora de Conteúdo do Europe's 50 Best Bars, afirma: "Estamos muito entusiasmados em inaugurar nosso novo programa de premiação para bares na Europa. Após o sucesso crescente de nossas listas regionais na Ásia e na América do Norte, temos certeza de que esta nova iniciativa se tornará uma parte vital do cenário europeu de bares, destacando destinos em todo o continente, incluindo os consolidados como também os emocionantes destinos emergentes. O resultado será uma lista das experiências coqueteleiras mais memoráveis da região, celebrando sua paixão, talento e trabalho árduo, e oferecendo um guia confiável para os clientes mais exigentes."

O Europe's 50 Best Bars acontecerá ao longo de vários dias de celebrações, incluindo o tradicional Bartenders' Feast, realizado na véspera da cerimônia. A aguardada lista do Europe's 50 Best Bars será revelada em uma grande cerimônia de premiação, com chegadas no tapete vermelho e uma receção de drinks antes da contagem ao vivo. O evento culminará com a entrega de diversos prêmios especiais para indivíduos e estabelecimentos, além do cobiçado título de The Best Bar in Europe, patrocinado pela Perrier.

O ranking inaugural do Europe's 50 Best Bars refletirá as melhores experiências coqueteleiras, baseado nos votos de 300 especialistas anônimos da indústria de bares europeus. Os membros da organização 50 Best não votam; essa é a função coletiva da Academy. Os bares não podem se inscrever para estar na lista e os patrocinadores não têm nenhuma influência sobre ela.

A primeira lista será anunciada em uma cerimônia de premiação no próximo ano, cuja data e local serão divulgados oportunamente.

