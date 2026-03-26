BORICA представила кейс перехода национальной платежной инфраструктуры на евро, при участии OpenWay

СОФИЯ, Болгария, 26 марта 2026 г. /PRNewswire/ -- BORICA AD, оператор национальной карточной и платежной инфраструктуры Болгарии, опубликовала кейс о переходе страны на евро с 1 января 2026 года. В материале подробно показано, как этот процесс был реализован как масштабная и управляемая трансформация платежной инфраструктуры при участии технологических партнеров, включая OpenWay.

Кейс дает редкую по уровню детализации картину того, как был организован переход на операционном уровне: какие системы, механизмы управления и координации потребовались для того, чтобы платежная инфраструктура продолжила работать бесперебойно с самой первой минуты после введения евро. Для руководителей банков, национальных платежных систем, процессинговых компаний, финтех-игроков и провайдеров цифровых кошельков этот кейс может служить практическим ориентиром при подготовке и реализации критически важных инфраструктурных изменений в режиме реального времени.

Согласно опубликованным данным, в первые 48 часов после перехода инфраструктура BORICA обработала более 930 000 карточных и ATM-транзакций на сумму почти 42 млн евро, при этом незапланированных простоев зафиксировано не было. Первая успешная выдача евро через банкомат состоялась уже через 20 секунд после полуночи, а карточные и цифровые платежи начали проходить в течение следующих минут.

CEO BORICA Мирослав Вичев отметил:

«Переход на евро был не просто сменой валюты. По сути, речь шла о трансформации инфраструктуры национального масштаба в режиме реального времени, которая потребовала предельно точной координации между всеми участниками платежной экосистемы. В синхронизированных изменениях были задействованы более 35 банков, поставщиков платежных услуг, финтех-компаний, государственных институтов и технологических партнеров. Наша задача состояла в том, чтобы с первой минуты после введения евро платежи по всем каналам проходили бесперебойно. Этот кейс показывает операционную модель, которая позволила этого добиться».

Наиболее критичным этапом стал заранее спланированный трехчасовой этап перехода национальной карточной инфраструктуры. За этот период были одновременно обновлены системы эмиссии и эквайринга, POS-терминальная и ATM-инфраструктура, а также интеграции с международными платежными системами для поддержки транзакций в евро.

Отдельное внимание в кейсе уделено роли технологических партнеров. Платформа обработки платежей Way4 компании OpenWay обеспечивает в BORICA процессы карточной эмиссии, эквайринга и процессинга. Это позволило провести миграцию на евро в контролируемом режиме, сохранив прослеживаемость транзакций, целостность сверки и операционную устойчивость под нагрузкой в реальном времени.

Как отмечается в кейсе, в период перехода в полном объеме продолжали работать не только базовые платежные сервисы, но и дополнительные решения экосистемы, включая мгновенные платежи blink, цифровую идентификацию B-Trust, решения SoftPOS и платформы электронных ваучеров. Это подтвердило устойчивость платежной инфраструктуры Болгарии не только на уровне core-платежей, но и в более широком цифровом контуре.

Переход сопровождался и изменениями в нормативной базе, включая поправки в болгарский Закон о платежных услугах и платежных системах (PSPSA), что открыло путь к интеграции с инфраструктурой Евросистемы. В настоящее время BORICA функционирует в рамках TARGET, европейской инфраструктуры для межбанковских расчетов в евро, и подключена к TARGET Instant Payment Settlement (TIPS), что позволяет болгарским банкам осуществлять мгновенные переводы в евро по всей зоне SEPA.

В BORICA подчеркивают, что кейс может быть полезен и другим рынкам, которым предстоят масштабные преобразования платежной инфраструктуры — в частности, в рамках подготовки к переходу на евро или реализации других высокорисковых проектов перехода национального масштаба.

Полная версия кейса "Bulgaria's Euro Day One: How BORICA Orchestrated a National Payments Cutover at Scale" доступна на сайте BORICA.

Дополнительная информация о переходе Болгарии на евро и соответствующих регуляторных изменениях опубликована на ресурсах Европейского центрального банка и Болгарского народного банка.

О BORICA AD

BORICA AD управляет национальной карточной и платежной инфраструктурой Болгарии и предоставляет финансовым организациям, а также государственному сектору услуги карточного процессинга, мгновенных платежей, цифровой идентификации (B-Trust) и решения по предотвращению мошенничества.

Об OpenWay

OpenWay — международный поставщик платежного программного обеспечения для финансовых организаций и других участников платежной индустрии. Компания является стратегическим технологическим партнером для крупнейших игроков платежного рынка и быстрорастущих финтех-компаний по всему миру. Процессинговая платформа Way4 — одна из самых гибких и надежных платформ для запуска и масштабирования локального и международного цифрового бизнеса в сфере карточной эмиссии, эквайринга, электронных кошельков, токенизации, платежного свитча, а также решений для транспорта и мобильности. Решения OpenWay получили признание ведущих отраслевых аналитиков и рейтинговых агентств.

