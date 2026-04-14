보리카, 오픈웨이와의 파트너십으로 불가리아가 국가 규모의 유로 결제 전환을 실행한 사례 공개

소피아, 불가리아, 2026년 4월 14일 /PRNewswire/ -- 불가리아 국가 카드 및 결제 인프라 운영업체 보리카(BORICA AD)가 오픈웨이(OpenWay)를 포함한 기술 파트너의 지원을 받아 2026년 1월 1일 유로로의 전환을 통합된 국가 규모의 결제 인프라 전환으로 실행한 사례를 상세히 기술한 새로운 사례 연구를 발표했다.

보리카의 사례 연구는 이 전환이 운영 차원에서 어떻게 이루어졌는지에 대한 최초의 종합적인 분석을 제공하며, 유로 채택 첫 순간부터 결제가 원활하게 이루어지도록 보장하는 데 필요한 시스템, 거버넌스 모델, 생태계 조율을 상세히 설명한다. 국가 결제 기업, 은행, 프로세서, 핀테크, 지역 및 글로벌 지갑 제공업체의 C레벨 임원들에게 이 보고서는 운영 연속성 유지, 대규모 생태계 조율, 실시간 거래 부하 하에서의 통제된 전환 실행 방법을 포함해 고위험 실시간 인프라 전환을 관리하기 위한 실용적인 참고 자료가 된다.

BORICA Reveals How Bulgaria Executed Euro Payments Cutover at a National Scale

보고서에 따르면, 보리카의 인프라는 처음 48시간 이내에 총 약 4200만 유로 상당의 93만 건 이상의 카드 및 ATM 거래를 처리했으며, 예기치 않은 중단은 전혀 없었다. 최초의 성공적인 유로 ATM 인출은 자정 이후 불과 20초 만에 기록됐으며, 그로부터 수 분 내에 카드 및 디지털 결제 거래가 이어졌다.

보리카의 미로슬라프 비체프(Miroslav Vichev) 최고경영자는 "유로 전환은 단순한 통화 전환이 아니었다. 35개 이상의 은행, 결제 서비스 제공업체, 핀테크, 정부 기관, 기술 파트너가 참여한 동기화된 변경을 포함해 결제 생태계 전반에 걸쳐 정밀한 조율이 필요한 실시간 국가 규모의 인프라 전환이었다. 우리의 목표는 모든 채널에서 유로 채택 첫 순간부터 결제가 원활하게 이루어지도록 보장하는 것이었으며, 이 사례 연구는 그 결과를 뒷받침한 운영 모델을 담고 있다"고 말했다.

가장 중요한 단계는 국가 카드 인프라의 계획된 3시간 전환이었다. 이 기간 동안 발급 및 매입 시스템, POS 및 ATM 기기, 국제 결제망 통합이 유로화 거래를 지원하기 위해 동시에 업데이트됐다.

사례 연구는 또한 전환 지원에서 기술 파트너의 역할을 강조한다. 오픈웨이의 웨이4(Way4) 결제 처리 플랫폼은 보리카의 카드 발급, 인수, 결제 처리 운영을 뒷받침해 실시간 부하 하에서 거래 추적성, 정산 무결성, 운영 안정성을 유지하면서 통제된 유로 마이그레이션을 가능하게 했다.

핵심 결제 외에도, 보고서는 블링크(blink) 즉시 결제, B-트러스트(B-Trust) 디지털 신원, 소프트POS(SoftPOS) 솔루션, 전자 바우처 플랫폼 등 부가 서비스가 전환 기간 동안 완전히 운영됐음을 보여주며, 불가리아의 전체 결제 생태계의 탄력성을 입증했다.

이번 전환은 불가리아 결제서비스법(PSPSA) 개정을 포함한 규제 변경의 지원을 받아 유로시스템(Eurosystem) 인프라와의 통합을 가능하게 했다. 보리카는 현재 TARGET 내 보조 시스템으로 운영되며 TARGET 즉시 결제 정산(TIPS)에 연결되어, 불가리아 은행들이 SEPA 전역에서 즉시 유로 이체를 제공할 수 있게 됐다.

보리카는 이 사례 연구가 특히 유로 채택 또는 유사한 고위험 전환을 앞두고 있는 시장에서 대규모 결제 인프라 전환을 준비하는 다른 시장의 참고 모델로 활용되기를 목표로 한다고 밝혔다.

전체 사례 연구 '불가리아의 유로 전환 첫날: 보리카가 국가 규모의 결제 전환을 어떻게 조율했는가(Bulgaria's Euro Day One: How BORICA Orchestrated a National Payments Cutover at Scale)'는 다음에서 확인할 수 있다. https://www.borica.bg/en/latest/novini/borica-reveals-how-bulgaria-executed-euro-payments-cutover-at-a-national-scale

불가리아의 유로 채택 및 규제 프레임워크에 관한 추가 정보는 유럽중앙은행과 불가리아 국립은행을 통해 확인할 수 있다. https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2026/html/ecb.pr260101~c830245e42.en.html

보리카 소개

보리카는 금융 기관과 공공 부문 기관에 카드 처리, 즉시 결제, 디지털 신원(B-트러스트), 사기 방지 솔루션을 포함한 서비스를 제공하는 불가리아 국가 카드 및 결제 인프라 운영업체다. 웹사이트: www.borica.bg

오픈웨이 소개

오픈웨이는 선도적인 결제 생태계 플레이어들을 위한 소프트웨어를 제공한다. 웨이4 플랫폼은 상시 가용성과 추적성을 갖춰 발급, 인수, 지갑, 처리를 지원한다.

사진 - https://mma.prnewswire.com/media/2941327/OpenWay_Borica.jpg

로고 - https://mma.prnewswire.com/media/2742624/5881052/OpenWay_Logo.jpg

SOURCE OpenWay Group