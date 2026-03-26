BORICA révèle comment la Bulgarie a basculé vers les paiements en euros à l'échelle nationale, en partenariat avec OpenWay

SOFIA, Bulgarie, 26 mars 2026 /PRNewswire/ -- BORICA AD, l'opérateur national de l'infrastructure de cartes et de paiements en Bulgarie a publié une nouvelle étude de cas détaillant comment le pays a effectué sa transition vers l'euro le 1er janvier 2026 dans le cadre d'une transformation coordonnée de l'infrastructure des paiements à l'échelle nationale avec le soutien de partenaires technologiques, dont OpenWay.

BORICA Reveals How Bulgaria Executed Euro Payments Cutover at a National Scale

L'étude de cas de BORICA offre le premier aperçu complet de la manière dont la transition a été menée sur le plan opérationnel — mettant en lumière les systèmes, le modèle de gouvernance et la coordination de l'écosystème nécessaires pour garantir que les paiements fonctionnent sans interruption dès la première minute de l'adoption de l'euro. Pour les cadres dirigeants des sociétés de paiement nationales, des banques, des processeurs, des fintechs et des fournisseurs de portefeuilles numériques régionaux ou mondiaux, ce rapport constitue une référence pratique pour la gestion de transformations d'infrastructures en temps réel et à haut risque, incluant la manière de maintenir la continuité opérationnelle, de coordonner de vastes écosystèmes et d'exécuter des basculements contrôlés sous une charge de transactions réelles.

Selon le rapport, l'infrastructure de BORICA a traité plus de 930 000 transactions par carte et aux distributeurs automatiques (GAB), pour une valeur de près de 42 millions d'euros au cours des premières 48 heures, avec zéro temps d'arrêt imprévu. Le premier retrait d'euros réussi à un distributeur a été enregistré seulement 20 secondes après minuit, suivi par des transactions par carte et des paiements numériques en quelques minutes seulement.

Miroslav Vichev, PDG de BORICA, commente : «La transition vers l'euro n'était pas seulement une bascule monétaire. C'était une transformation d'infrastructure en direct et à l'échelle nationale qui a nécessité une coordination précise à travers tout l'écosystème des paiements, avec des changements synchronisés impliquant plus de 35 banques, prestataires de services de paiement, fintechs, institutions gouvernementales et partenaires technologiques. Notre objectif était de garantir que les paiements fonctionnent de manière fluide dès la première minute de l'adoption de l'euro, sur tous les canaux. Cette étude de cas décrit le modèle opérationnel à l'origine de ce résultat. »

La phase la plus critique a été une bascule planifiée de trois heures de l'infrastructure nationale des cartes. Durant ce créneau, les systèmes d'émission et d'acquisition, les terminaux de paiement et les distributeurs automatiques (GAB), ainsi que les intégrations aux réseaux internationaux, ont été mis à jour simultanément pour supporter les transactions libellées en euros.

L'étude de cas souligne également le rôle des partenaires technologiques dans le soutien à cette transition. La plateforme de traitement des paiements Way4 d'OpenWay a soutenu les opérations d'émission de cartes, d'acceptation et de traitement des paiements de BORICA, permettant une migration contrôlée vers l'euro tout en maintenant la traçabilité des transactions, l'intégrité du rapprochement et la stabilité opérationnelle sous une charge en temps réel.

Au-delà des paiements de base, le rapport montre que les services à valeur ajoutée — notamment les paiements instantanés blink, l'identité numérique B-Trust, les solutions SoftPOS et les plateformes de bons d'achat électroniques — sont restés pleinement opérationnels pendant la transition, démontrant la résilience de l'écosystème de paiement global de la Bulgarie.

La transition a été soutenue par des changements réglementaires, y compris des amendements à la loi bulgare sur les services et systèmes de paiement (PSPSA), permettant l'intégration avec l'infrastructure de l'Eurosystème. BORICA opère désormais en tant que système auxiliaire au sein de TARGET et est connecté à TARGET Instant Payment Settlement (TIPS), permettant aux banques bulgares de proposer des transferts instantanés en euros à travers la zone SEPA.

BORICA affirme que cette étude de cas est destinée à servir de modèle de référence pour d'autres marchés préparant des transitions d'infrastructures de paiement à grande échelle, en particulier ceux qui approchent de l'adoption de l'euro ou d'autres bascules similaires à haut risque ».

L'étude de cas complète, intitulée "Le premier jour de l'euro en Bulgarie : comment BORICA a orchestré une bascule nationale de paiements à grande échelle", est disponible à l'adresse : BORICA Reveals How Bulgaria Executed Euro Payments Cutover at a National Scale | BORICA AD.

Des informations complémentaires concernant l'adoption de l'euro par la Bulgarie et son cadre réglementaire sont disponibles auprès de la Banque centrale européenne et de la Banque nationale de Bulgarie : https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2026/html/ecb.pr260101~c830245e42.en.html.

À propos de BORICA AD

BORICA AD gère l'infrastructure nationale de cartes et de paiements de la Bulgarie, fournissant des services tels que le traitement des cartes, les paiements instantanés, l'identité numérique (B-Trust) et des solutions de prévention de la fraude aux institutions financières et aux organisations du secteur public. Site internet: www.borica.bg.

À propos d'OpenWay

OpenWay fournit des logiciels aux principaux acteurs de l'écosystème des paiements. Sa plateforme Way4 prend en charge l'émission, l'acquisition, les portefeuilles numériques et le traitement des transactions, avec une disponibilité permanente et une traçabilité totale.

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