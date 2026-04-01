BORICA 揭示保加利亞如何與 OpenWay 合作，於全國層面執行歐元支付轉換

保加利亞索菲亞2026年4月2日 /美通社/ -- 保加利亞國家卡與支付基礎設施營運商 BORICA AD 發表了新一份案例研究，詳細介紹該國如何在 OpenWay 等技術合作夥伴協助下，於 2026 年 1 月 1 日透過協調有序的全國支付基建轉型，順利過渡至歐元。

BORICA 的案例研究首次全面剖析了這次過渡的實際操作細節，當中重點闡述相關系統、管治模式與生態系統的協調配合，以確保從歐元啟用的第一分鐘起，支付服務便能暢順無阻。 對於任職於國家支付公司、銀行、支付處理商、金融科技公司以及地區或全球錢包供應商的高層管理人員來說，此報告乃實用指南，助其應對高風險、實時的基礎設施轉型，內容涵蓋如何維持業務持續運作、協調龐大的生態系統，以及在實際交易流量下進行受控轉換。

BORICA Reveals How Bulgaria Executed Euro Payments Cutover at a National Scale

報告指出，BORICA 的基礎設施在首 48 小時內處理了超過 93 萬筆卡交易及自動櫃員機 (ATM) 交易，涉及金額近 4,200 萬歐元，期間並無出現非預期停機。首筆成功的歐元自動櫃員機提款在午夜過後僅 20 秒便錄得，而卡及數碼支付交易亦在數分鐘內陸續完成。

BORICA 行政總裁 Miroslav Vichev 評論道：「歐元過渡，絕非僅僅是貨幣轉換。 這是實時的全國基礎設施轉型，必須在支付生態系統內精準協調，同步作出調整，牽涉超過 35 間銀行、支付服務供應商、金融科技公司、政府機構及技術合作夥伴。 我們的目標是確保由歐元啟用的第一分鐘開始，所有渠道的支付服務都能流暢無阻。 這份案例研究記錄了達到此成果背後的營運模式。」

最關鍵的階段，是一次計劃好的三小時國家卡基礎設施轉換。在這段時間內，發卡及收單系統、銷售點終端 (POS) 及自動櫃員機，以及與國際卡組織的系統整合，均同步更新，以支援歐元交易。

案例研究亦強調技術合作夥伴在支持這次過渡中的角色。OpenWay 的 Way4 支付處理平台支援 BORICA 的卡發行、受理及支付處理業務，使其能在實時流量下進行受控的歐元遷移，並確保交易可追溯、對賬準確及營運穩定。

報告顯示，除了核心支付業務外，包括 Blink 即時支付、B-Trust 數碼身份、SoftPOS 解決方案及電子憑證平台等增值服務，在過渡期間均維持正常運作，充分彰顯保加利亞整體支付生態系統的穩健表現。

是次過渡有賴監管方面的配合，包括修訂保加利亞的《支付服務及支付系統法》(PSPSA)，從而促成與歐元系統基礎設施的整合。BORICA 現已作為輔助系統接入 TARGET，並已連接至 TARGET 即時支付結算系統 (TIPS)，讓保加利亞的銀行能在 SEPA 範圍內提供即時歐元轉賬服務。

BORICA 表示，這份案例研究旨在為其他準備大規模支付基礎設施轉型的市場提供參考，特別是那些即將採用歐元或進行類似高風險轉換的市場。

完整的案例研究，《保加利亞歐元啟動日：BORICA 如何大規模協調全國支付轉換》(Bulgaria's Euro Day One: How BORICA Orchestrated a National Payments Cutover at Scale)，可於以下網址瀏覽：https://www.borica.bg/en/latest/novini/borica-reveals-how-bulgaria-executed-euro-payments-cutover-at-a-national-scale

如欲了解保加利亞採用歐元及相關監管框架的更多背景，可參閱 European Central Bank 及 Bulgarian National Bank 的資訊：

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2026/html/ecb.pr260101~c830245e42.en.html

關於 BORICA AD

BORICA AD 負責營運保加利亞的國家卡與支付基礎設施，為金融機構及公營機構提供包括卡處理、即時支付、數碼身份 (B-Trust) 及防詐騙方案等服務。網址：www.borica.bg

關於 OpenWay

OpenWay 為支付生態系統內的主要參與者提供軟件，其 Way4 平台支援發卡、收單、錢包及處理業務，確保服務時刻在線，交易全程可溯。

SOURCE OpenWay Group