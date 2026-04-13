BORICA revela cómo Bulgaria realizó la transición al euro en pagos a escala nacional junto a OpenWay

BORICA revela cómo Bulgaria llevó a cabo la transición al euro en los pagos a escala nacional en colaboración con OpenWay

SOFIA, Bulgaria, 13 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- BORICA AD, el operador nacional de infraestructura de pagos y tarjetas de Bulgaria, ha publicado un nuevo estudio de caso que detalla cómo el país ejecutó su transición al euro el 1 de enero de 2026 mediante una transformación coordinada de la infraestructura de pagos a escala nacional, con el apoyo de socios tecnológicos como OpenWay.

BORICA Reveals How Bulgaria Executed Euro Payments Cutover at a National Scale

El estudio de caso de BORICA ofrece la primera visión completa de cómo se ejecutó operativamente la transición, destacando los sistemas, el modelo de gobernanza y la coordinación del ecosistema necesarios para garantizar que los pagos funcionaran sin interrupciones desde el primer minuto de la adopción del euro. Para los ejecutivos de nivel C de empresas nacionales de pagos, bancos, procesadores, fintechs y proveedores de monederos digitalesregionales o globales, el informe es una referencia práctica para gestionar transformaciones de infraestructura de alto riesgo en tiempo real, incluyendo cómo mantener la continuidad operativa, coordinar grandes ecosistemas y ejecutar migraciones controladas bajo la carga real de transacciones.

Según el informe, la infraestructura de BORICA procesó más de 930 000 transacciones con tarjetas y cajeros automáticos por un valor cercano a los 42 millones de euros en las primeras 48 horas, sin interrupciones imprevistas. La primera retirada de euros en un cajero automático se registró apenas 20 segundos después de la medianoche, seguida de transacciones con tarjeta y pagos digitales en cuestión de minutos.

Miroslav Vichev, consejero delegado de BORICA, comentó: «La transición al euro no fue solo un cambio de moneda. Fue una transformación en vivo de la infraestructura a escala nacional que requirió una coordinación precisa de todo el ecosistema de pagos, con cambios sincronizados que implicaron a más de 35 bancos, proveedores de servicios de pago, fintechs, instituciones gubernamentales y socios tecnológicos. Nuestro objetivo era garantizar que los pagos funcionaran sin interrupciones desde el primer minuto de la adopción del euro, en todos los canales. Este estudio de caso recoge el modelo operativo que hizo posible ese resultado».

La fase más crítica fue una ventana de migración planificada de tres horas en la infraestructura nacional de tarjetas. Durante este período, los sistemas de emisión y adquisición, los dispositivos POS y cajeros automáticos, así como las integraciones con esquemas internacionales, se actualizaron de forma simultánea para admitir transacciones denominadas en euros.

El estudio de caso también destaca el papel de los socios tecnológicos en el apoyo a la transición. La plataforma de procesamiento de pagos Way4 de OpenWay sustentó las operaciones de emisión, aceptación y procesamiento de pagos de tarjetas de BORICA, permitiendo una migración controlada al euro manteniendo la trazabilidad de las transacciones, la integridad de la conciliación y la estabilidad operativa bajo carga en tiempo real.

Más allá de los pagos principales, el informe muestra que los servicios de valor añadido (incluidos los pagos instantáneos blink, la identidad digital B-Trust, las soluciones SoftPOS y las plataformas de vales electrónicos) se mantuvieron plenamente operativos durante la transición, lo que demuestra la resiliencia del ecosistema de pagos de Bulgaria en su conjunto.

La transición estuvo respaldada por cambios regulatorios, incluidas modificaciones en la Ley de Servicios y Sistemas de Pago de Bulgaria (PSPSA), que permitieron la integración con la infraestructura del Eurosistema. BORICA opera ahora como un sistema auxiliar dentro de TARGET y está conectada a TARGET Instant Payment Settlement (TIPS), lo que permite a los bancos búlgaros ofrecer transferencias instantáneas en toda la SEPA.

BORICA afirma que el estudio de caso pretende servir como modelo de referencia para otros mercados que preparan transiciones de infraestructura de pagos a gran escala, en particular aquellos que se aproximan a la adopción del euro u otros procesos de alto riesgo.

El estudio de caso completo, «El primer día del euro en Bulgaria: cómo BORICA orquestó una migración nacional de pagos a gran escala», está disponible en: BORICA Reveals How Bulgaria Executed Euro Payments Cutover at a National Scale | BORICA AD

Se puede encontrar información adicional sobre la adopción del euro y el marco regulatorio de Bulgaria a través del Banco Central Europeo y el Banco Nacional de Bulgaria:

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2026/html/ecb.pr260101~c830245e42.en.html

Acerca de BORICA AD

BORICA AD opera la infraestructura nacional de pagos y tarjetas de Bulgaria y presta servicios que incluyen procesamiento de tarjetas, pagos instantáneos, identidad digital (B-Trust) y soluciones de prevención de fraude a instituciones financieras y organizaciones del sector público. Sitio web: www.borica.bg

Acerca de OpenWay

OpenWay proporciona software para los principales actores del ecosistema de pagos. Su plataforma Way4 soporta emisión, adquisición, monederos digitales y procesamiento con disponibilidad continua y trazabilidad.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2941327/OpenWay_Borica.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2742624/5881052/OpenWay_Logo.jpg