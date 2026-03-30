BORICA、OpenWayとの提携により国家規模で実施されたブルガリアのユーロ決済カットオーバーの手法を公開

ソフィア、ブルガリア, 2026年3月30日 /PRNewswire/ -- ブルガリアの国家カード・決済インフラ運営会社であるBORICA AD（以下「BORICA」）は、OpenWayをはじめとするテクノロジー・パートナーの支援を受け、2026年1月1日に同国が協調的な国家規模の決済インフラ変革としてユーロへの移行をどのように実行したかを詳述した新しいケーススタディを発表しました。

BORICAのケーススタディは、ユーロ導入の最初の瞬間から決済がシームレスに機能することを確実にするために必要となったシステム、ガバナンスモデル、およびエコシステムの調整に焦点を当て、移行がいかに運用面で提供されたかを初めて包括的に示しています。国内決済会社、銀行、プロセッサー、フィンテック、および地域・グローバルなウォレット・プロバイダーのCレベル経営幹部にとって、本レポートは、運用の継続性維持、大規模なエコシステムの調整、および実稼働中のトランザクション負荷下での制御されたカットオーバーの実行方法など、高リスクなリアルタイムのインフラ変革を管理するための実用的なリファレンスとなります。

レポートによると、BORICAのインフラは、計画外のダウンタイムをゼロに抑えつつ、最初の48時間で4,200万ユーロ相当にのぼる930,000件以上のカードおよびATM取引を処理しました。午前0時のわずか20秒後に最初のユーロATM引き出しが成功し、続いて数分以内にカードおよびデジタル決済取引が記録されました。

BORICAのCEOであるMiroslav Vichev氏は次のようにコメントしています。「ユーロへの移行は、単なる通貨の切り替えではありませんでした。それは、35以上の銀行、決済サービス・プロバイダー、フィンテック、政府機関、およびテクノロジー・パートナーを巻き込んだ同期的な変更を伴う、決済エコシステム全体での精密な調整を必要とする、稼働中の国家規模のインフラ変革だったのです。私たちの目標は、ユーロ導入の最初の瞬間から、あらゆるチャネルで決済がシームレスに機能するようにすることでした。このケーススタディは、その成果の背景にある運用モデルを捉えたものです。」

最も重要な段階は、計画されていた3時間の国家カードインフラのカットオーバーでした。この時間枠の間に、ユーロ建て取引をサポートするために、イシュイングシステムおよびアクワイアリングシステム、POS・ATM機器、ならびに国際スキーム統合が同時に更新されました。

ケーススタディでは、移行を支援するテクノロジー・パートナーの役割についても強調されています。OpenWayのWay4決済処理プラットフォームは、BORICAのカード発行、アクワイアリング、決済処理業務を支え、リアルタイム負荷の下でもトランザクションのトレーサビリティ、照合の整合性、および運用の安定性を維持しながら、制御されたユーロ移行を可能にしました。

コア決済にとどまらず、blink即時決済、B-Trustデジタル・アイデンティティ、SoftPOSソリューション、および電子バウチャー・プラットフォームを含む付加価値サービスも移行期間中に完全稼働を維持し、ブルガリアの広範な決済エコシステムの回復力を実証しました。

この移行は、ユーロシステムのインフラとの統合を可能にするブルガリアの決済サービスおよび決済システム法（Payment Services and Payment Systems Act：PSPSA）の改正を含む規制変更によって支えられました。BORICAは現在、TARGET内の補助システムとして稼働しており、TARGET即時決済（TARGET Instant Payment Settlement：TIPS）に接続されています。これにより、ブルガリアの銀行はSEPA全体でユーロの即時送金を提供できるようになりました。

BORICAは、このケーススタディが、大規模な決済インフラ移行、特にユーロ導入や同様の高リスクなカットオーバーを控えている他の市場のリファレンス・モデルとなることを目的としていると述べています。

ケーススタディ全文：「ブルガリアのユーロ初日：BORICAがいかにして国家規模の決済カットオーバーを統括したか（Bulgaria's Euro Day One: How BORICA Orchestrated a National Payments Cutover at Scale）」は以下で閲覧可能です。BORICA、ブルガリアが国家規模でユーロ決済のカットオーバーを実行した手法を公開｜BORICA AD

ブルガリアのユーロ導入と規制の枠組みに関する追加情報は、欧州中央銀行およびブルガリア国立銀行を通じて入手できます。

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2026/html/ecb.pr260101~c830245e42.en.html

BORICA ADについて

BORICA ADはブルガリアの国家カード・決済インフラを運営し、金融機関や公共部門の組織に対し、カード処理、即時決済、デジタル・アイデンティティ（B-Trust）、および不正防止ソリューションなどのサービスを提供しています。ウェブサイト：www.borica.bg

OpenWayについて

OpenWayは、決済エコシステムの主要プレーヤーにソフトウェアを提供しています。同社のWay4プラットフォームは、カード発行、アクワイアリング、ウォレット、および決済処理をサポートし、常時稼働の可用性とトレーサビリティを提供しています。

写真 - https://mma.prnewswire.com/media/2941327/OpenWay_Borica.jpg

ロゴ - https://mma.prnewswire.com/media/2742624/5881052/OpenWay_Logo.jpg

SOURCE OpenWay Group