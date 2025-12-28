Phemex модернизирует экосистему RPI, устанавливая новые эталоны ликвидности по 210+ парам

АПИА, Самоа, 28 декабря 2025 г. /PRNewswire/ -- Phemex, криптобиржа, заботящаяся в первую очередь о своих пользователях, объявила о крупном обновлении системы ордеров Улучшение цен для розничных трейдеров (RPI). Углубляя стратегические связи с ведущими институциональными партнерами, предоставляющими ликвидность, улучшенная экосистема RPI теперь обеспечивает лидирующую на рынке глубину, которая значительно превосходит отраслевые эталоны.

Последние данные комплексного аудита рынка, проведенного в конце 2025 года, показывают, что обновление RPI вызвало массовый всплеск ликвидности по основным активам Phemex. На основе внутреннего сравнительного исследования глубины биржевого стакана (±0,1 % от средней цены) по отношению к средним показателям ведущих бирж:

BTCUSDT: глубина ликвидности теперь в 2 раза превышает стандартный отраслевой эталон.

ETHUSDT: ликвидность достигла ошеломляющей 5-кратной средней ликвидности по рынку.

SOLUSDT: ликвидность выросла в 5,5 раза по сравнению с высокоэффективными рыночными стандартами.

12 лучших торговых пар: последовательное отслеживание совокупной ликвидности показывает, что она в 3 раза превышает базовый уровень требований к ведущим биржам.

Ордера RPI специально разработаны как ордера мейкера для розничных клиентов (не использующих API трейдеров, выставляющих ордера вручную). Это обновление обеспечивает гораздо более плотную книгу ордеров и более агрессивное ценообразование, сужая спреды и обеспечивая «улучшение цены», которое часто превышает видимый биржевой стакан.

Обеспечивая взаимодействие ордеров RPI исключительно с ликвидностью розничного мейкера, эффективно обходя высокочастотные алгоритмы API, обновленный RPI Phemex позволил платформе поддерживать конкурентное преимущество в ликвидности более чем по 210 торговым парам. Это усиливает приверженность Phemex обеспечению прозрачной и высокопроизводительной среды, в которой розничные пользователи могут торговать с той же точностью и качеством исполнения заявок, что и институциональные гиганты.

О Phemex

Основанная в 2019 году криптобиржа Phemex заботится в первую очередь о своих пользователях и пользуется доверием более чем 10 миллионов трейдеров по всему миру. Платформа предлагает торговлю спотами и деривативами, копитрейдинг и продукты для управления капиталом, обеспечивающие в первую очередь удобство пользователя, прозрачность и инновационность. Благодаря дальновидному подходу и стремлению к созданию дополнительных возможностей для пользователей Phemex предоставляет надежные инструменты, инклюзивный доступ и постоянно развивающиеся возможности для роста и успеха трейдеров всех уровней.

