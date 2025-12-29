Phemex verbetert het RPI-ecosysteem en stelt nieuwe liquiditeitsbenchmarks vast voor meer dan 210 paren

APIA, Samoa, 29 december 2025 /PRNewswire/ -- Phemex, een crypto-uitwisseling voor gebruikers, heeft een belangrijke upgrade aangekondigd van zijn Retail Price Improvement (RPI) -ordersysteem. Door de strategische banden met top-tier institutionele liquiditeitspartners te verdiepen, levert het verbeterde RPI-ecosysteem nu marktleidende diepte die de benchmarks van de industrie aanzienlijk overtreft.

Uit de meest recente gegevens van een uitgebreide marktcontrole die eind 2025 werd uitgevoerd, blijkt dat de RPI-upgrade een enorme toename van de liquiditeit in de kernactiva van Phemex heeft veroorzaakt. Op basis van intern vergelijkend onderzoek naar de diepte van de orderboeken (±0,1% ten opzichte van de middenprijs) ten opzichte van de hoogste beursgemiddelden:

BTCUSDT: Liquiditeitsdiepte is nu 2x de standaard benchmark in de industrie.

ETHUSDT: De liquiditeit is 5x hoger dan de gemiddelde marktliquiditeit.

SOLUSDT: De liquiditeit is gestegen tot 5,5x ten opzichte van marktnormen met hoge prestaties.

Top 12 handelsparen: De geaggregeerde liquiditeit volgt consequent 3x de baseline van de hoogste beursvereisten.

RPI-orders zijn specifiek ontworpen als Maker-orders voor retailklanten (handmatige handelaren zonder API). Deze upgrade zorgt voor een veel dichter orderboek en een agressievere prijsstelling, waardoor spreads worden verkleind en "prijsverbetering" wordt geboden die vaak het zichtbare orderboek overschrijdt.

Door ervoor te zorgen dat RPI-orders uitsluitend met de liquiditeit van de retailmaker in wisselwerking treden, waardoor API-algoritmen met hoge frequentie effectief worden omzeild, heeft de verbeterde RPI van Phemex het platform in staat gesteld een concurrentievoordeel in liquiditeit te behouden voor meer dan 210 handelsparen. Dit versterkt de toewijding van Phemex om een transparante en hoogwaardige omgeving te bieden waarin retailgebruikers kunnen handelen met dezelfde precisie en uitvoeringskwaliteit als institutionele reuzen.

