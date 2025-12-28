Phemex Memperbarui Ekosistem RPI, Membuat Standar Likuiditas Baru untuk 210+ "Trading Pairs"

APIA, Samoa, 28 Desember 2025 /PRNewswire/ -- Phemex, bursa kripto yang mengutamakan pengguna, telah memperbarui sistem order Retail Price Improvement (RPI). Dengan memperluas kemitraan strategis dengan penyedia likuiditas institusional terkemuka, ekosistem RPI versi baru kini menawarkan diversifikasi terbaik yang jauh melampaui standar industri.

Data terbaru dari audit pasar komprehensif pada akhir 2025 menunjukkan, peningkatan RPI telah mendorong lonjakan signifikan pada likuiditas aset utama Phemex. Berdasarkan riset perbandingan internal terhadap public order book depth (±0,1% dari harga tengah) dibandingkan kinerja rata-rata bursa papan atas:

BTCUSDT: Likuiditas kini mencapai 2 kali standar tolok ukur industri.

ETHUSDT: Likuiditas mencapai 5 kali rata-rata likuiditas pasar.

SOLUSDT: Likuiditas meningkat hingga 5,5 kali dibandingkan standar pasar berkinerja tinggi.

12 Trading Pairs Teratas: Likuiditas agregat secara konsisten berada hingga 3 kali baseline persyaratan bursa papan atas.

Sistem order RPI dirancang khusus sebagai Maker order untuk pelanggan ritel (trader manual non-API). Peningkatan ini memastikan order book yang jauh lebih padat dengan harga yang lebih agresif, memperkecil spread serta memberikan "peningkatan harga" yang sering kali melampaui order book yang terlihat.

Dengan memastikan order RPI hanya berinteraksi dengan likuiditas maker ritel—secara efektif menghindari algoritma API berfrekuensi tinggi—RPI Phemex terbaru mendukung platform ini mempertahankan keunggulan likuiditas untuk lebih dari 210 trading pairs. Hal ini menegaskan komitmen Phemex dalam menyediakan layanan trading yang transparan dan berkinerja tinggi. Dengan demikian, pengguna ritel dapat bertransaksi secara akurat dan memiliki kualitas eksekusi yang setara dengan pelaku institusional besar.

Tentang Phemex

Berdiri pada 2019, Phemex adalah bursa kripto yang paling efisien. Phemex telah meraih kepercayaan lebih dari 10 juta trader di seluruh dunia. Platform ini menawarkan berbagai layanan dan solusi, seperti Spot Trading dan Futures Trading, copy trading, dan produk wealth management yang memprioritaskan pengguna, transparansi, dan inovasi. Dengan pendekatan visioner, serta komitmen untuk memberdayakan pengguna, Phemex menyediakan sarana andal, akses inklusif, dan peluang menarik agar setiap trader dapat berkembang dan meraih kesuksesan.

Informasi selengkapnya: https://phemex.com/

SOURCE Phemex