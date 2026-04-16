AESC và NEXTES ký kết thỏa thuận cung ứng chiến lược 1,5 GWh, đánh dấu đơn hàng cell pin lưu trữ năng lượng lớn nhất Nhật Bản năm 2026

Thỏa thuận kéo dài ba năm cung cấp các cell pin cho hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (BESS) phục vụ triển khai quy mô lưới điện trên khắp Nhật Bản và các thị trường quốc tế

TOKYO, ngày 16 tháng 4 năm 2026 /PRNewswire/ -- AESC và NEXTES, một đơn vị tích hợp hệ thống lưu trữ năng lượng của Nhật Bản, mới đây đã công bố thỏa thuận cung ứng chiến lược kéo dài ba năm tại sự kiện SMART ENERGY WEEK ở Tokyo. Theo thỏa thuận, AESC sẽ cung cấp 1,5 GWh cell pin lưu trữ năng lượng bắt đầu từ năm 2026 — đây là đơn hàng cell pin hệ thống lưu trữ năng lượng (ESS) đơn lẻ lớn nhất được ghi nhận tại thị trường Nhật Bản trong năm nay.

AESC and NEXTES Sign 1.5 GWh Strategic Supply Agreement (PRNewsfoto/AESC)

Thị trường lưu trữ năng lượng tại Nhật Bản đòi hỏi các yêu cầu khắt khe về chứng nhận JIS, khả năng tương thích với các đặc tính tần số và điện áp riêng của lưới điện quốc gia, cũng như các cam kết hiệu suất dài hạn bao gồm bảo hành dung lượng lên đến 20 năm. Thành tích của AESC trong sản xuất cell pin lưu trữ năng lượng dung lượng lớn — dẫn dắt quá trình chuyển đổi thế hệ từ trên 300 Ah lên trên 500 Ah và lên trên 700 Ah — kết hợp với danh mục chứng nhận toàn cầu toàn diện bao gồm JIS (Tiêu chuẩn Công nghiệp Nhật Bản), IEC (Tiêu chuẩn Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế), và UL (Tiêu chuẩn của Tổ chức Chứng nhận An toàn Underwriters Laboratories), cũng như việc không ghi nhận bất kỳ sự cố an toàn nghiêm trọng nào trên hơn 100 GWh cell pin đã được cung cấp trên toàn cầu, là những yếu tố mang tính quyết định trong lựa chọn của NEXTES.

Trong bối cảnh NEXTES mở rộng danh mục dự án ra ngoài Nhật Bản, mạng lưới sản xuất của AESC tại Châu Á, Châu Âu và Bắc Mỹ — với 14 nhà máy quy mô gigawatt đặt tại Nhật Bản, Trung Quốc, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Pháp và Tây Ban Nha — cho phép cả hai công ty đáp ứng đa dạng các yêu cầu chứng nhận theo khu vực, đồng thời hỗ trợ các quan hệ hợp tác vận hành dài hạn ở quy mô lớn. Riêng tại Nhật Bản, cơ sở nghiên cứu & phát triển (R&D) và sản xuất tại địa phương của AESC ở Yokohama mang đến cho NEXTES khả năng tiếp cận trực tiếp với hỗ trợ kỹ thuật và chuỗi cung ứng tại chỗ.

Thị trường lưu trữ năng lượng quy mô lưới điện tại Nhật Bản được dự báo sẽ tăng trưởng ổn định, được thúc đẩy bởi việc tăng tốc triển khai năng lượng tái tạo và quá trình cải cách thị trường điện đang diễn ra. Quan hệ hợp tác giữa AESC và NEXTES đặt cả hai doanh nghiệp vào vị thế thuận lợi để nắm bắt đà tăng trưởng này, với chuỗi cung ứng được xây dựng trên nền tảng an toàn đã được kiểm chứng, chất lượng được chứng nhận và hiệu suất bền bỉ trong dài hạn.

Giới thiệu về AESC

AESC là công ty hàng đầu toàn cầu trong lĩnh vực pin hiệu suất cao dành cho xe điện và hệ thống lưu trữ năng lượng. Được thành lập tại Nhật Bản vào năm 2007 và có trụ sở chính tại Yokohama, công ty hiện vận hành 14 nhà máy quy mô gigawatt tại Nhật Bản, Trung Quốc, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Pháp và Tây Ban Nha. Trong lĩnh vực lưu trữ năng lượng, AESC là đơn vị tiên phong sản xuất thương mại các cell pin ESS dung lượng lớn vượt mức 300Ah, 500Ah và 700Ah, thể hiện rõ năng lực dẫn đầu công nghệ. Đến nay, AESC đã cung cấp hơn 100 GWh cell pin lưu trữ năng lượng cho hơn 400 dự án tại hơn 20 quốc gia, hợp tác với các đơn vị tích hợp hệ thống hàng đầu toàn cầu bao gồm Envision Energy, Fluence, Nidec và NEXTES.

Giới thiệu về NEXTES

Được thành lập vào năm 2008, NEXTES đã phát triển công nghệ nội bộ tiên tiến nhằm kiểm soát hiệu quả pin lithium-ion và cung cấp danh mục giải pháp pin lithium-ion đa dạng, được tích hợp với các hệ thống độc quyền của mình. Dưới định hướng của sứ mệnh "THE ADVENTURERS – Những người tiên phong giải quyết các thách thức năng lượng vì sự chung sống hài hòa giữa con người và hành tinh", công ty cung cấp các hệ thống lưu trữ năng lượng tuổi thọ cao thông qua các công nghệ đổi mới. Cùng với sự phát triển của năng lượng tái tạo, các giải pháp của NEXTES đã được ứng dụng rộng rãi trong lưu trữ năng lượng quy mô lưới điện và các ứng dụng khác. NEXTES cũng tích cực tham gia vào các sáng kiến tái sử dụng pin, hướng tới mục tiêu hiện thực hóa một xã hội bền vững. Giải quyết các thách thức năng lượng toàn cầu bằng chuyên môn kỹ thuật chuyên nghiệp, NEXTES cam kết phát triển các hoạt động kinh doanh vì một tương lai bền vững. Trong khuôn khổ chiến lược tăng trưởng, công ty đã chính thức đổi thương hiệu từ tên cũ NExT-e Solutions Co., Ltd. sang NEXTES vào ngày 1 tháng 4 năm 2026.

