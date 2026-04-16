AESC dan NEXTES Meterai Perjanjian Bekalan Strategik 1.5 GWh, Menandakan Pesanan Sel Penyimpanan Tenaga Terbesar Jepun bagi 2026

Perjanjian tiga tahun untuk membekalkan sel BESS bagi pelaksanaan berskala grid di Jepun dan pasaran antarabangsa

TOKYO, 15 April 2026 /PRNewswire/ -- AESC dan NEXTES, penyepadu penyimpanan tenaga dari Jepun, baru-baru ini mengumumkan perjanjian bekalan strategik selama tiga tahun di SMART ENERGY WEEK di Tokyo. Di bawah perjanjian ini, AESC akan membekalkan 1.5 GWh sel penyimpanan tenaga bermula 2026 — pesanan tunggal sel ESS terbesar dalam pasaran Jepun tahun ini.

Pasaran penyimpanan tenaga Jepun memerlukan pensijilan JIS yang ketat, keserasian dengan ciri unik frekuensi dan voltan grid negara ini, serta komitmen prestasi jangka panjang termasuk jaminan kapasiti sehingga 20 tahun. Rekod prestasi AESC dalam pengeluaran sel penyimpanan tenaga berkapasiti besar — menerajui peralihan generasi daripada 300+ Ah kepada 500+ Ah dan 700+ Ah — digabungkan dengan portfolio pensijilan global komprehensif merangkumi JIS (Japanese Industrial Standards), IEC (International Electrotechnical Commission) dan UL (Underwriters Laboratories), serta sifar insiden keselamatan kritikal merentasi lebih 100 GWh sel yang dihantar di seluruh dunia, merupakan faktor penentu dalam pemilihan oleh NEXTES.

Seiring NEXTES memperluas saluran projeknya ke luar Jepun, kehadiran pembuatan global AESC di Asia, Eropah dan Amerika Utara — dengan 14 kilang giga di Jepun, China, Amerika Syarikat, United Kingdom, Perancis dan Sepanyol — membolehkan kedua-dua syarikat memenuhi keperluan pensijilan serantau yang pelbagai serta menyokong perkongsian operasi jangka panjang pada skala besar. Di Jepun khususnya, pangkalan R&D dan pembuatan tempatan AESC di Yokohama menyediakan akses langsung kepada sokongan teknikal serta kedekatan rantaian bekalan untuk NEXTES.

Pasaran penyimpanan tenaga berskala grid di Jepun dijangka berkembang secara konsisten, didorong oleh peningkatan penggunaan tenaga boleh diperbaharui dan reformasi berterusan pasaran tenaga. Kerjasama AESC–NEXTES meletakkan kedua-dua syarikat pada kedudukan strategik untuk memanfaatkan pertumbuhan ini melalui rantaian bekalan yang dibina berasaskan keselamatan terbukti, kualiti diperakui dan prestasi jangka panjang.

Latar Belakang AESC

AESC ialah peneraju global dalam bateri berprestasi tinggi untuk kenderaan elektrik dan sistem penyimpanan tenaga. Ditubuhkan di Jepun pada 2007 dan beribu pejabat di Yokohama, syarikat ini mengendalikan 14 kilang giga di Jepun, China, Amerika Syarikat, United Kingdom, Perancis dan Sepanyol. Dalam sektor penyimpanan tenaga, AESC telah menerajui pengeluaran besar-besaran awal sel ESS berkapasiti besar melebihi 300Ah, 500Ah dan 700Ah, menunjukkan kepimpinan teknologi yang jelas. Setakat ini, AESC telah menghantar lebih 100 GWh sel penyimpanan tenaga merentasi lebih 400 projek di lebih 20 negara, bekerjasama dengan penyepadu sistem global terkemuka termasuk Envision Energy, Fluence, Nidec dan NEXTES.

Latar Belakang NEXTES

Ditubuhkan pada 2008, NEXTES telah membangunkan teknologi dalaman maju untuk kawalan bateri litium-ion yang cekap dan menawarkan portfolio luas penyelesaian bateri litium-ion yang diintegrasikan dengan sistem proprietarinya. Berpandukan misi "THE ADVENTURERS – Adventurers solving energy challenges for the coexistence of people and the planet," syarikat ini menyediakan sistem penyimpanan tenaga jangka hayat panjang melalui teknologi inovatifnya. Dengan pertumbuhan tenaga boleh diperbaharui, penyelesaiannya telah digunakan secara meluas untuk penyimpanan tenaga berskala grid dan aplikasi lain. NEXTES juga aktif dalam inisiatif penggunaan semula bateri ke arah merealisasikan masyarakat mampan. Dalam menangani cabaran tenaga global melalui kepakaran teknikal profesional, NEXTES komited membina perniagaan untuk masa depan mampan. Sebagai sebahagian daripada strategi pertumbuhan, syarikat ini secara rasmi menjenamakan semula daripada nama lamanya, NExT-e Solutions Co., Ltd., kepada NEXTES pada 1 April 2026.

