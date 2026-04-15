AESC จับมือ NEXTES ลงนามข้อตกลงจัดหาเชิงกลยุทธ์ 1.5 GWh ทุบสถิติยอดสั่งซื้อเซลล์กักเก็บพลังงานรายการใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นประจำปี 2569
15 Apr, 2026, 20:11 CST
ผนึกกำลังความร่วมมือ 3 ปี จัดหาเซลล์ BESS เพื่อรองรับการติดตั้งโครงข่ายไฟฟ้าทั้งในญี่ปุ่นและตลาดต่างประเทศ
โตเกียว, 15 เมษายน 2569 /PRNewswire/ -- AESC และ NEXTES ผู้วางระบบกักเก็บพลังงานรายใหญ่ของญี่ปุ่น ประกาศลงนามข้อตกลงการจัดหาเชิงกลยุทธ์ระยะเวลา 3 ปี ที่งาน SMART ENERGY WEEK ณ กรุงโตเกียว โดยภายใต้ข้อตกลงนี้ AESC จะเริ่มส่งมอบเซลล์กักเก็บพลังงานรวมทั้งสิ้น 1.5 GWh ตั้งแต่ปี 2569 เป็นต้นไป ซึ่งถือเป็นคำสั่งซื้อเซลล์ ESS รายการเดียวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในตลาดญี่ปุ่นประจำปีนี้
ตลาดกักเก็บพลังงานของญี่ปุ่นขึ้นชื่อเรื่องความเข้มงวดของมาตรฐานการรับรอง JIS ความสอดคล้องกับคุณลักษณะเฉพาะของแรงดันไฟฟ้าและความถี่โครงข่ายไฟฟ้าภายในประเทศ รวมถึงข้อตกลงด้านประสิทธิภาพระยะยาวที่ครอบคลุมถึงการรับประกันความจุสูงสุดถึง 20 ปี โดยปัจจัยตัดสินที่ทำให้ NEXTES เลือก AESC นั้น คือความสำเร็จอันโดดเด่นในการผลิตเซลล์กักเก็บพลังงานความจุสูง ซึ่งเป็นผู้นำในการยกระดับเทคโนโลยีจาก 300+ Ah สู่ 500+ Ah และ 700+ Ah ตลอดจนการมีพอร์ตโฟลิโอการรับรองมาตรฐานสากลที่ครบครัน ทั้ง JIS (Japanese Industrial Standards), IEC (International Electrotechnical Commission) และ UL (Underwriters Laboratories) พร้อมด้วยสถิติด้านความปลอดภัยที่ยอดเยี่ยมโดยไม่เคยเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงเลยจากการส่งมอบเซลล์กว่า 100 GWh ทั่วโลก
ในขณะที่ NEXTES กำลังขยายพอร์ตโครงการไปสู่ระดับสากล เครือข่ายการผลิตของ AESC ที่ครอบคลุมทั้งในเอเชีย ยุโรป และอเมริกาเหนือ ผ่านโรงงานระดับกิกะแฟคทอรี 14 แห่งในญี่ปุ่น จีน สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส และสเปน จะช่วยให้ทั้งสองบริษัทสามารถตอบโจทย์ข้อกำหนดการรับรองที่หลากหลายในแต่ละภูมิภาค และสนับสนุนความร่วมมือในการดำเนินงานระยะยาวได้อย่างเต็มรูปแบบ โดยเฉพาะในญี่ปุ่น ฐานการวิจัยและพัฒนา (R&D) รวมถึงฐานการผลิตของ AESC ในโยโกฮาม่า จะช่วยให้ NEXTES ได้รับการสนับสนุนทางเทคนิคและความคล่องตัวในระบบซัพพลายเชนอย่างใกล้ชิด
ทั้งนี้ ตลาดกักเก็บพลังงานระดับโครงข่ายไฟฟ้าของญี่ปุ่นมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับแรงขับเคลื่อนจากการเร่งขยายระบบพลังงานหมุนเวียนและการปฏิรูปตลาดไฟฟ้าที่กำลังดำเนินไปอย่างเข้มข้น ความร่วมมือระหว่าง AESC กับ NEXTES ในครั้งนี้ จะช่วยเสริมศักยภาพให้ทั้งสองบริษัทสามารถคว้าโอกาสจากความเติบโตดังกล่าว ด้วยระบบซัพพลายเชนที่วางรากฐานบนความปลอดภัยที่ผ่านการพิสูจน์แล้ว คุณภาพมาตรฐานระดับสากล และประสิทธิภาพการทำงานที่ตอบโจทย์การใช้งานในระยะยาว
เกี่ยวกับ AESC
AESC คือผู้นำระดับโลกด้านแบตเตอรี่สมรรถนะสูงสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าและระบบกักเก็บพลังงาน บริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นในประเทศญี่ปุ่นเมื่อปี 2550 โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองโยโกฮาม่า ปัจจุบันมีโรงงานระดับกิกะแฟคทอรีรวม 14 แห่ง กระจายอยู่ในญี่ปุ่น จีน สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส และสเปน ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านระบบกักเก็บพลังงาน AESC ถือเป็นผู้บุกเบิกการผลิตเซลล์ ESS ความจุสูงในเชิงพาณิชย์เป็นรายแรก ๆ ตั้งแต่ระดับ 300Ah, 500Ah ไปจนถึง 700Ah ซึ่งตอกย้ำความเป็นผู้นำทางเทคโนโลยีได้อย่างชัดเจน จนถึงปัจจุบัน AESC ได้ส่งมอบเซลล์กักเก็บพลังงานไปแล้วกว่า 100 GWh ให้กับโครงการมากกว่า 400 แห่งในกว่า 20 ประเทศทั่วโลก ทั้งยังผนึกกำลังร่วมมือกับผู้รวมระบบระดับโลกอย่าง Envision Energy, Fluence, Nidec และ NEXTES
เกี่ยวกับ NEXTES
NEXTES ก่อตั้งขึ้นในปี 2551 โดยเป็นผู้พัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงภายในองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน พร้อมนำเสนอโซลูชันแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนหลากหลายประเภท ซึ่งผสานรวมเข้ากับระบบที่เป็นเอกสิทธิ์ของบริษัทฯ ภายใต้พันธกิจ "THE ADVENTURERS – เหล่านักผจญภัยผู้พิชิตความท้าทายด้านพลังงาน เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างมนุษย์และโลก" บริษัทฯ มุ่งมั่นส่งมอบระบบกักเก็บพลังงานที่มีอายุการใช้งานยาวนานผ่านนวัตกรรมเทคโนโลยีอันล้ำสมัย ท่ามกลางการเติบโตของพลังงานหมุนเวียน โซลูชันของบริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจให้นำไปใช้อย่างแพร่หลาย ทั้งในระบบกักเก็บพลังงานระดับโครงข่ายไฟฟ้าและการใช้งานรูปแบบอื่น ๆ นอกจากนี้ NEXTES ยังเดินหน้าโครงการนำแบตเตอรี่กลับมาใช้ใหม่เพื่อมุ่งสร้างสังคมที่ยั่งยืน ด้วยความเชี่ยวชาญทางเทคนิคระดับมืออาชีพในการแก้ไขปัญหาด้านพลังงานระดับโลก NEXTES มุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ธุรกิจเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน และเพื่อรองรับกลยุทธ์การเติบโต บริษัทฯ ได้เปลี่ยนชื่ออย่างเป็นทางการ จากเดิมคือ NExT-e Solutions Co., Ltd. เป็น NEXTES เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2569
