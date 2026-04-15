AESC จับมือ NEXTES ลงนามข้อตกลงจัดหาเชิงกลยุทธ์ 1.5 GWh ทุบสถิติยอดสั่งซื้อเซลล์กักเก็บพลังงานรายการใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นประจำปี 2569

News provided by

AESC

15 Apr, 2026, 20:11 CST

ผนึกกำลังความร่วมมือ 3 ปี จัดหาเซลล์ BESS เพื่อรองรับการติดตั้งโครงข่ายไฟฟ้าทั้งในญี่ปุ่นและตลาดต่างประเทศ

โตเกียว, 15 เมษายน 2569 /PRNewswire/ -- AESC และ NEXTES ผู้วางระบบกักเก็บพลังงานรายใหญ่ของญี่ปุ่น ประกาศลงนามข้อตกลงการจัดหาเชิงกลยุทธ์ระยะเวลา 3 ปี ที่งาน SMART ENERGY WEEK ณ กรุงโตเกียว โดยภายใต้ข้อตกลงนี้ AESC จะเริ่มส่งมอบเซลล์กักเก็บพลังงานรวมทั้งสิ้น 1.5 GWh ตั้งแต่ปี 2569 เป็นต้นไป ซึ่งถือเป็นคำสั่งซื้อเซลล์ ESS รายการเดียวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในตลาดญี่ปุ่นประจำปีนี้

Continue Reading
AESC and NEXTES Sign 1.5 GWh Strategic Supply Agreement (PRNewsfoto/AESC)
AESC and NEXTES Sign 1.5 GWh Strategic Supply Agreement (PRNewsfoto/AESC)

ตลาดกักเก็บพลังงานของญี่ปุ่นขึ้นชื่อเรื่องความเข้มงวดของมาตรฐานการรับรอง JIS ความสอดคล้องกับคุณลักษณะเฉพาะของแรงดันไฟฟ้าและความถี่โครงข่ายไฟฟ้าภายในประเทศ รวมถึงข้อตกลงด้านประสิทธิภาพระยะยาวที่ครอบคลุมถึงการรับประกันความจุสูงสุดถึง 20 ปี โดยปัจจัยตัดสินที่ทำให้ NEXTES เลือก AESC นั้น คือความสำเร็จอันโดดเด่นในการผลิตเซลล์กักเก็บพลังงานความจุสูง ซึ่งเป็นผู้นำในการยกระดับเทคโนโลยีจาก 300+ Ah สู่ 500+ Ah และ 700+ Ah ตลอดจนการมีพอร์ตโฟลิโอการรับรองมาตรฐานสากลที่ครบครัน ทั้ง JIS (Japanese Industrial Standards), IEC (International Electrotechnical Commission) และ UL (Underwriters Laboratories) พร้อมด้วยสถิติด้านความปลอดภัยที่ยอดเยี่ยมโดยไม่เคยเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงเลยจากการส่งมอบเซลล์กว่า 100 GWh ทั่วโลก

ในขณะที่ NEXTES กำลังขยายพอร์ตโครงการไปสู่ระดับสากล เครือข่ายการผลิตของ AESC ที่ครอบคลุมทั้งในเอเชีย ยุโรป และอเมริกาเหนือ ผ่านโรงงานระดับกิกะแฟคทอรี 14 แห่งในญี่ปุ่น จีน สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส และสเปน จะช่วยให้ทั้งสองบริษัทสามารถตอบโจทย์ข้อกำหนดการรับรองที่หลากหลายในแต่ละภูมิภาค และสนับสนุนความร่วมมือในการดำเนินงานระยะยาวได้อย่างเต็มรูปแบบ โดยเฉพาะในญี่ปุ่น ฐานการวิจัยและพัฒนา (R&D) รวมถึงฐานการผลิตของ AESC ในโยโกฮาม่า จะช่วยให้ NEXTES ได้รับการสนับสนุนทางเทคนิคและความคล่องตัวในระบบซัพพลายเชนอย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้ ตลาดกักเก็บพลังงานระดับโครงข่ายไฟฟ้าของญี่ปุ่นมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับแรงขับเคลื่อนจากการเร่งขยายระบบพลังงานหมุนเวียนและการปฏิรูปตลาดไฟฟ้าที่กำลังดำเนินไปอย่างเข้มข้น ความร่วมมือระหว่าง AESC กับ NEXTES ในครั้งนี้ จะช่วยเสริมศักยภาพให้ทั้งสองบริษัทสามารถคว้าโอกาสจากความเติบโตดังกล่าว ด้วยระบบซัพพลายเชนที่วางรากฐานบนความปลอดภัยที่ผ่านการพิสูจน์แล้ว คุณภาพมาตรฐานระดับสากล และประสิทธิภาพการทำงานที่ตอบโจทย์การใช้งานในระยะยาว

เกี่ยวกับ AESC

AESC คือผู้นำระดับโลกด้านแบตเตอรี่สมรรถนะสูงสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าและระบบกักเก็บพลังงาน บริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นในประเทศญี่ปุ่นเมื่อปี 2550 โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองโยโกฮาม่า ปัจจุบันมีโรงงานระดับกิกะแฟคทอรีรวม 14 แห่ง กระจายอยู่ในญี่ปุ่น จีน สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส และสเปน ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านระบบกักเก็บพลังงาน AESC ถือเป็นผู้บุกเบิกการผลิตเซลล์ ESS ความจุสูงในเชิงพาณิชย์เป็นรายแรก ๆ ตั้งแต่ระดับ 300Ah, 500Ah ไปจนถึง 700Ah ซึ่งตอกย้ำความเป็นผู้นำทางเทคโนโลยีได้อย่างชัดเจน จนถึงปัจจุบัน AESC ได้ส่งมอบเซลล์กักเก็บพลังงานไปแล้วกว่า 100 GWh ให้กับโครงการมากกว่า 400 แห่งในกว่า 20 ประเทศทั่วโลก ทั้งยังผนึกกำลังร่วมมือกับผู้รวมระบบระดับโลกอย่าง Envision Energy, Fluence, Nidec และ NEXTES

เกี่ยวกับ NEXTES

NEXTES ก่อตั้งขึ้นในปี 2551 โดยเป็นผู้พัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงภายในองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน พร้อมนำเสนอโซลูชันแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนหลากหลายประเภท ซึ่งผสานรวมเข้ากับระบบที่เป็นเอกสิทธิ์ของบริษัทฯ ภายใต้พันธกิจ "THE ADVENTURERS – เหล่านักผจญภัยผู้พิชิตความท้าทายด้านพลังงาน เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างมนุษย์และโลก" บริษัทฯ มุ่งมั่นส่งมอบระบบกักเก็บพลังงานที่มีอายุการใช้งานยาวนานผ่านนวัตกรรมเทคโนโลยีอันล้ำสมัย ท่ามกลางการเติบโตของพลังงานหมุนเวียน โซลูชันของบริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจให้นำไปใช้อย่างแพร่หลาย ทั้งในระบบกักเก็บพลังงานระดับโครงข่ายไฟฟ้าและการใช้งานรูปแบบอื่น ๆ นอกจากนี้ NEXTES ยังเดินหน้าโครงการนำแบตเตอรี่กลับมาใช้ใหม่เพื่อมุ่งสร้างสังคมที่ยั่งยืน ด้วยความเชี่ยวชาญทางเทคนิคระดับมืออาชีพในการแก้ไขปัญหาด้านพลังงานระดับโลก NEXTES มุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ธุรกิจเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน และเพื่อรองรับกลยุทธ์การเติบโต บริษัทฯ ได้เปลี่ยนชื่ออย่างเป็นทางการ จากเดิมคือ NExT-e Solutions Co., Ltd. เป็น NEXTES เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2569

SOURCE AESC

AESC dan NEXTES Meterai Perjanjian Bekalan Strategik 1.5 GWh, Menandakan Pesanan Sel Penyimpanan Tenaga Terbesar Jepun bagi 2026

AESC dan NEXTES Meterai Perjanjian Bekalan Strategik 1.5 GWh, Menandakan Pesanan Sel Penyimpanan Tenaga Terbesar Jepun bagi 2026

AESC dan NEXTES, penyepadu penyimpanan tenaga dari Jepun, baru-baru ini mengumumkan perjanjian bekalan strategik selama tiga tahun di SMART ENERGY...
AESC and NEXTES Sign 1.5 GWh Strategic Supply Agreement, Marking Japan's Largest Energy Storage Cell Order of 2026

AESC and NEXTES Sign 1.5 GWh Strategic Supply Agreement, Marking Japan's Largest Energy Storage Cell Order of 2026

AESC and NEXTES, a Japanese energy storage integrator, recently announced a three-year strategic supply agreement at SMART ENERGY WEEK in Tokyo....
More Releases From This Source

Explore

Oil & Energy

Oil & Energy

Utilities

Utilities

