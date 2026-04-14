AESCとNEXTES、1.5GWhの戦略的供給契約を締結：2026年における日本最大の蓄電池セル受注

日本および国際市場における系統用BESSセル供給に関する3年間の契約

東京、2026年4月14日 /PRNewswire/ -- AESCと日本のエネルギー貯蔵インテグレーターであるNEXTESは、このほど東京で開催されたSMART ENERGY WEEKにて、3年間の戦略的供給契約を発表しました。この契約により、AESCは2026年から1.5GWhのエネルギー貯蔵セルを供給します。これは今年、日本市場で発注された単一のESS（蓄電システム）セル受注としては最大規模となります。

日本のエネルギー貯蔵市場では、厳格なJIS認証、日本特有の系統周波数や電圧特性との互換性、さらに最長20年の容量保証を含む長期的な性能保証が求められます。300Ah超から500Ah超、さらには700Ah超へと続く大容量セルの世代交代をリードしてきたAESCの製造実績、JIS（日本産業規格）、IEC（国際電気標準会議）、およびUL（米国保険業者安全試験所）の各規格を網羅する包括的なグローバル認証ポートフォリオ、そして世界中で累計100GWh以上の納入実績において重大な安全事故がゼロという実績が、NEXTESによる採用の決め手となりました。

AESC and NEXTES Sign 1.5 GWh Strategic Supply Agreement (PRNewsfoto/AESC)

NEXTESが日本国外へプロジェクトを拡大する中、日本、中国、米国、英国、フランス、およびスペインに14のギガファクトリーを擁するAESCのグローバルな製造拠点は、多様な地域の認証要件への対応と、大規模な長期運用パートナーシップの構築を支えます。特に日本国内においては、横浜にあるAESCの研究開発・製造拠点が、NEXTESに対して迅速な技術サポートと近接したサプライチェーン体制を提供します。

日本の系統用蓄電池市場は、再生可能エネルギー導入の加速と電力市場改革の進展を背景に、堅調な成長が見込まれています。AESCとNEXTESのパートナーシップは、実証済みの安全性、認証された品質、および長期性能に基づいたサプライチェーンを通じて、両社がこの成長を確実に取り込む体制を整えます。

AESCについて

AESCは、電気自動車（EV）およびエネルギー貯蔵システム（ESS）向けの高性能バッテリーにおける世界的リーダーです。2007年に日本で設立され、横浜に本社を置く同社は、日本、中国、米国、英国、フランス、およびスペインで14のギガファクトリーを運営しています。エネルギー貯蔵分野において、AESCは300Ah超、500Ah超、700Ah超の大容量セルの早期量産化を先駆けて実現し、明確な技術的リーダーシップを発揮しています。現在までにAESCは、Envision Energy、Fluence、Nidec、およびNEXTESを含む世界有数のシステムインテグレーターと提携し、20カ国以上の400を超えるプロジェクトに100GWhを超えるエネルギー貯蔵セルを納入してきました。

NEXTESについて

2008年に設立されたNEXTESは、効率的なリチウムイオン電池制御のための高度な自社技術を開発し、独自のシステムと統合したリチウムイオン電池ソリューションの幅広いポートフォリオを提供しています。「THE ADVENTURERS – 人と地球の両立のため、エネルギー問題を解決する冒険者たち」というミッションのもと、同社は革新的な技術を通じて長寿命のエネルギー貯蔵システムを提供しています。再生可能エネルギーの普及に伴い、同社のソリューションは系統用蓄電システムをはじめとする多様な用途に広く採用されています。NEXTESは電池のリユース事業にも積極的に取り組み、持続可能な社会の実現を目指しています。専門的な技術的知見を通じて世界的なエネルギー課題に取り組むNEXTESは、持続可能な未来のためのビジネス構築に尽力しています。成長戦略の一環として、同社は2026年4月1日付で、旧社名のNExT-e Solutions Co., Ltd.からNEXTESへ正式に社名変更を行いました。

SOURCE AESC