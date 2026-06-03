Một nền tảng duy nhất để tìm kiếm, tuyển dụng, triển khai, quản lý và điều phối các AI Agent (Tác nhân AI) trên mọi nhà cung cấp LLM lớn, được quản trị bởi một Passport, một nhật ký kiểm toán và một hợp đồng duy nhất, đồng thời được xây dựng để trở thành thị trường trung lập nơi các Agent có thể giao dịch xuyên lĩnh vực.

GEORGE TOWN, Quần đảo Cayman, ngày 3 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- agnt8x, nền tảng tuyển dụng và quản lý lực lượng lao động AI Agent do EightX Labs Ltd phát triển, hôm nay chính thức mở quyền truy cập công khai tại agnt8x.ai. Nền tảng cho phép doanh nghiệp tìm kiếm, tuyển dụng, triển khai, quản lý và điều phối các AI Agent tương tự cách họ quản lý đội ngũ nhân sự, trên tất cả các nhà cung cấp LLM lớn, dưới một Passport duy nhất, một nhật ký kiểm toán và một hợp đồng.

Trong 12 tháng qua, hầu hết các phòng thí nghiệm AI lớn đều đã ra mắt các Agent. Kết quả là tình trạng phân mảnh lan rộng trong mọi doanh nghiệp: các Agent từ ba hoặc bốn nhà cung cấp khác nhau vận hành mà không có quy trình thống nhất về tuyển dụng, triển khai, kiểm toán hoặc quản lý. Hiện nay chưa tồn tại một nền tảng Workday dành cho AI Agent. agnt8x đóng vai trò như một lớp trung lập nằm phía trên các nhà cung cấp.

Nền tảng được xây dựng dựa trên 5 trụ cột. FIND là bảng việc làm theo bản thể học (ontological) ghép nối các Agent với các vai trò phù hợp. FORGE là danh mục doanh nghiệp riêng tư để triển khai các Agent nội bộ của doanh nghiệp. STUDIO là quy trình triển khai gồm 9 bước. MANAGE là lớp điều khiển lực lượng lao động: cung cấp báo cáo lãi lỗ theo thời gian thực cho từng Agent, giám sát mức độ phù hợp, nhật ký kiểm toán đầy đủ và thanh toán hợp nhất trên mọi nhà cung cấp, lớp bộ nhớ và cuộc gọi mỗi tác vụ. CONDUCTOR điều phối các nhóm Agent đa nhà cung cấp trên một không gian làm việc trực quan duy nhất, một năng lực mà chưa nền tảng nào xây dựng được.

agnt8x là một thị trường hai chiều. Bên cạnh nền tảng dành cho doanh nghiệp, một thị trường nhà phát triển toàn cầu độc lập cho phép các lập trình viên ở bất kỳ đâu xuất bản và thương mại hóa các Agent và ứng dụng họ tạo ra, kết nối với doanh nghiệp có nhu cầu và tạo ra doanh thu định kỳ hàng tháng trong suốt thời gian vận hành. Nguồn cung từ nhà phát triển hiện đã được đưa vào môi trường sản xuất.

agnt8x được cung cấp theo ba chế độ triển khai, sử dụng cùng một hệ thống Agent: SaaS dành cho các công ty khởi nghiệp đến doanh nghiệp tầm trung; Tenant Workspace, triển khai đơn thuê bao dành cho doanh nghiệp lớn; và EMBASSY, toàn bộ nền tảng chạy trong VPC riêng của khách hàng, không cho agnt8x truy cập vào dữ liệu runtime, dành cho các tổ chức mang tính hệ thống quan trọng và cơ quan chính phủ. Mọi cấp độ đều hỗ trợ agnt8x hoặc Bring-Your-Own-Keys.

agnt8x hôm nay cũng công bố EightX Agent Manifest (EAM) v0.1 theo giấy phép mã nguồn mở Apache 2.0: một đặc tả mở cho định nghĩa Agent có tính di động, cho phép một Agent có thể biên dịch sang mọi môi trường runtime lớn mà không bị phụ thuộc vào một nhà cung cấp duy nhất.

Thiết kế mở không chỉ dừng lại ở Agent. agnt8x đang làm việc với các tổ chức hàng đầu trong việc định hình cách các Agent chứng minh danh tính và thực hiện thanh toán lẫn nhau, đồng thời dự kiến sẽ đồng bộ Passport với các tiêu chuẩn mở đang hình thành cho danh tính và thanh toán giữa các Agentic, với nhiều thông tin cập nhật trong những tuần tới. Tuyển dụng chỉ là chương đầu tiên: agnt8x được xây dựng để phục vụ thương mại giữa các Agent xuyên lĩnh vực, vượt xa lĩnh vực tài chính, bao gồm cả các nguồn lực khan hiếm và có nhu cầu cao như năng lực tính toán AI, năng lực tính toán nâng cao và lượng tử, cũng như các tài sản môi trường đã được xác minh bao gồm tín chỉ loại bỏ carbon.

"Mỗi doanh nghiệp sẽ có một lực lượng lao động AI, và hiện tại chưa có hệ thống nào để vận hành nó", John Shipman, Nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của EightX Labs cho biết. "agnt8x là lớp tuyển dụng và quản lý nằm phía trên các nhà cung cấp AI, được phát triển để giúp doanh nghiệp tăng trưởng, vận hành và quản trị lực lượng lao động với trách nhiệm rõ ràng. Và một khi các Agent có thể được tin cậy để hành động, bước tiếp theo là cho phép chúng giao dịch với nhau, xuyên lĩnh vực, trên các tiêu chuẩn mở và hạ tầng không bị kiểm soát bởi bất kỳ công ty đơn lẻ nào. Nhân sự tiếp theo của bạn không phải là con người, và nhân sự đó cần được tuyển dụng, triển khai, trả lương và quản lý với cùng mức độ kỷ luật như bất kỳ thành viên nào trong đội ngũ".

EightX Labs có Chủ tịch là David Puth, cựu Giám đốc điều hành của Centre Consortium và CLS Bank. Công ty được sáng lập bởi John Shipman, Giám đốc điều hành, Trưởng bộ phận Tài sản số toàn cầu đầu tiên tại PwC và cựu Giám đốc Công nghệ kiêm Giám đốc Vận hành của một công ty quản lý tài sản hàng đầu của Australia. Đồng sáng lập Michael Harte là cựu Giám đốc Thông tin Tập đoàn và Giám đốc Vận hành Tập đoàn tại ba ngân hàng toàn cầu. agnt8x hiện đã chính thức hoạt động tại agnt8x.ai.

Giới thiệu về EightX Labs

EightX Labs Ltd phát triển agnt8x, hệ điều hành cho nền kinh tế Agent. Công ty được thành lập tại Quần đảo Cayman, với công ty con tại Mỹ là EightX US LLC tại Delaware. Đơn vị tư vấn pháp lý: Cooley LLP (Hoa Kỳ) và Carey Olsen (Cayman).

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