Satu platform untuk mencari, mengambil, melantik, mengurus dan menyelaraskan ejen AI dalam setiap penyedia LLM utama, ditadbir melalui satu Passport, satu jejak audit dan satu kontrak, serta dibangunkan untuk menjadi pasaran neutral yang membolehkan ejen berurus niaga merentas sektor.

GEORGE TOWN, Kepulauan Cayman, 3 Jun 2026 /PRNewswire/ -- agnt8x, platform pengambilan dan pengurusan tenaga kerja ejen AI yang dibangunkan oleh EightX Labs Ltd, hari ini dibuka kepada akses awam di agnt8x.ai. Ia membolehkan perusahaan mencari, mengambil, melantik, mengurus dan menyelaraskan ejen AI seperti mana mereka mengurus pasukan manusia, merentas semua penyedia Model Bahasa Besar (LLM) utama, di bawah satu Passport, satu jejak audit dan satu kontrak.

Setiap makmal AI utama telah melancarkan ejen sejak dua belas bulan lalu. Hasilnya ialah fragmentasi yang mencapai setiap perusahaan: ejen daripada tiga atau empat penyedia yang beroperasi tanpa laluan pengambilan, suai tugas, audit atau pengurusan yang koheren merentas semua platform tersebut. Tiada Hari Bekerja untuk ejen AI. agnt8x merupakan lapisan neutral yang berada di atas penyedia.

Platform ini dibina berasaskan lima tonggak. FIND ialah laman web kerjaya berasaskan ontologi yang memadankan ejen dengan peranan. FORGE ialah katalog perusahaan persendirian untuk melantik ejen milik sesebuah syarikat. STUDIO merupakan aliran suai tugas sembilan langkah. MANAGE pula merupakan satah kawalan tenaga kerja: untung rugi masa nyata bagi setiap ejen, pemantauan penjajaran, jejak audit penuh dan bil terpadu merentas setiap penyedia, lapisan memori dan panggilan bagi setiap tugasan. CONDUCTOR menyelaraskan pasukan berbilang ejen merentas penyedia pada satu kanvas, satu keupayaan yang belum pernah dibina oleh platform lain.

agnt8x merupakan pasaran dua sisi. Di samping platform perusahaan, pasaran pembina global bebas membolehkan pembangun menerbitkan dan menjana pendapatan daripada ejen serta aplikasi yang mereka cipta di mana-mana sahaja, memadankan syarikat yang memerlukannya dan memperoleh pendapatan bulanan berulang selagi mana ia beroperasi. Bekalan pembangun sudah mula beroperasi dalam aktiviti pengeluaran hari ini.

agnt8x disediakan dalam tiga mod dengan ejen yang sama dalam ketiga-tiga mod berkenaan: SaaS untuk syarikat pemula melalui pasaran pertengahan; Tenant Workspace, pelaksanaan penyewa tunggal untuk perusahaan lebih besar; dan EMBASSY, platform lengkap di dalam VPC pelanggan itu sendiri tanpa akses agnt8x kepada data masa jalan, untuk institusi dan kerajaan yang penting secara sistemik. agnt8x atau Bring-Your-Own-Keys pada setiap peringkat.

Hari ini, agnt8x turut menerbitkan EightX Agent Manifest (EAM) v0.1 di bawah lesen sumber terbuka Apache 2.0: spesifikasi terbuka bagi definisi ejen mudah alih supaya ejen boleh dikompilasikan ke setiap persekitaran masa jalan utama tanpa terikat kepada satu penyedia sahaja.

Pendekatan akses terbuka melangkaui ejen. agnt8x bekerjasama dengan badan-badan utama bagi mentakrifkan kaedah ejen membuktikan peranannya dan membuat pembayaran sesama sendiri, serta berhasrat untuk menyelaraskan Passport dengan standard terbuka baru muncul untuk identiti dan penyelesaian berejen, dengan lebih banyak pengumuman akan dibuat dalam beberapa minggu akan datang. Pengambilan hanyalah babak pertama; agnt8x dibina untuk perdagangan antara ejen merentas sektor selain perkhidmatan kewangan, termasuk sumber yang terhad dan mendapat permintaan tinggi seperti pengkomputeran AI, kapasiti pengkomputeran dan kuantum termaju, serta aset persekitaran disahkan termasuk instrumen penyingkiran karbon.

"Setiap syarikat akan mempunyai tenaga kerja AI, dan ketika ini tiada sistem yang dapat mengendalikannya," kata John Shipman, Pengasas dan Ketua Pegawai Eksekutif EightX Labs. "agnt8x ialah lapisan pengambilan dan pengurusan yang berada di atas penyedia AI, dibina untuk mengembangkan perniagaan, menjalankan operasi dan mentadbir tenaga kerja dengan akauntabiliti sebenar. Apabila ejen boleh diberikan kepercayaan untuk bertindak, langkah seterusnya ialah membolehkan mereka berurus niaga merentas sektor berasaskan standard terbuka dan rel yang tidak dikawal oleh mana-mana syarikat. Pengambilan pekerja anda yang seterusnya mungkin bukan manusia, dan ia sepatutnya direkrut, dilantik, dibayar dan diurus dengan disiplin yang sama seperti mana-mana ahli lain dalam pasukan anda."

EightX Labs dipengerusikan oleh David Puth, bekas Ketua Eksekutif Centre Consortium dan CLS Bank. Syarikat diasaskan oleh John Shipman, Ketua Pegawai Eksekutif yang juga merupakan Ketua Aset Digital global pertama PwC serta bekas Ketua Pegawai Teknologi dan Ketua Pegawai Operasi sebuah syarikat pengurusan kekayaan terkemuka Australia. Pengasas bersama Michael Harte pula merupakan bekas Ketua Pegawai Maklumat Kumpulan dan Ketua Pegawai Operasi di tiga bank global. agnt8x kini boleh diakses di agnt8x.ai.

Latar Belakang EightX Labs

EightX Labs Ltd membangunkan agnt8x, sistem pengendalian bagi ekonomi ejen. Syarikat diperbadankan di Kepulauan Cayman, dengan subsidiari AS, EightX US LLC, terletak di Delaware. Penasihat undang-undang: Cooley LLP (US) dan Carey Olsen (Cayman).

SOURCE agnt8x