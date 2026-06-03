Satu platform untuk mencari, merekrut, mengintegrasikan, mengelola, hingga mengoordinasikan agen AI dari berbagai penyedia LLM dengan satu Passport, satu jejak audit, dan satu kontrak sebagai lokapasar terbuka sehingga agen AI dapat bertransaksi secara lintas-sektor.

GEORGE TOWN, Kepulauan Cayman, 3 Juni 2026 /PRNewswire/ -- agnt8x, platform untuk merekrut dan mengelola agen AI sebagai tenaga kerja yang dikembangkan EightX Labs Ltd, kini dapat diakses oleh publik melalui agnt8x.ai. Dengan agnt8x, kalangan perusahaan dapat mencari, merekrut, mengintegrasikan, mengelola, hingga mengoordinasikan agen AI seperti mengelola karyawan manusia. Platform ini mencakup berbagai penyedia model bahasa besar (LLM), dengan satu Passport, satu jejak audit, dan satu kontrak.

Dalam 12 bulan terakhir, berbagai laboratorium AI berskala besar telah meluncurkan agen AI. Tren tersebut memunculkan tantangan baru bagi kalangan perusahaan, yakni penggunaan agen AI dari berbagai penyedia tanpa sistem rekrutmen, onboarding, audit, maupun manajemen yang terintegrasi. Hingga saat ini, belum ada platform yang berfungsi sebagai orientasi kerja (Workday) untuk agen AI. agnt8x hadir sebagai platform netral yang menghubungkan berbagai penyedia agen AI.

Platform ini dirancang dengan lima pilar utama. FIND berfungsi sebagai bursa lowongan kerja berbasis ontologi yang mencocokkan agen AI dengan jabatan tertentu. FORGE merupakan katalog privat bagi perusahaan yang ingin mengintegrasikan agen AI milik sendiri. STUDIO menyediakan alur onboarding dalam sembilan tahap. MANAGE menjadi pusat kendali ketenagakerjaan yang memantau laba-rugi dari setiap agen AI secara real-time, memonitor keselarasan operasional, menyediakan jejak audit secara lengkap, serta sistem penagihan terpadu untuk berbagai penyedia agen AI, lapisan memori, dan tugas (per-task call). Sementara itu, CONDUCTOR mendukung orkestrasi tim multiagen dari berbagai penyedia dalam satu antarmuka terpadu, fitur yang belum tersedia pada platform lain.

agnt8x juga hadir sebagai lokapasar (marketplace) dua arah. Selain platform untuk pengguna perusahaan, tersedia pula lokapasar global bagi pengembang independen untuk menerbitkan dan memonetisasi agen AI atau aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Melalui fitur ini, pengembang memperoleh pendapatan rutin setiap bulan selama agen AI digunakan. Saat ini, ekosistem pengembang telah aktif secara komersial.

Platform agnt8x tersedia dalam tiga model. Pertama, model SaaS untuk usaha rintisan hingga perusahaan menengah. Kedua, Tenant Workspace, yaitu implementasi khusus untuk perusahaan besar dengan skema single-tenant deployment. Ketiga, EMBASSY, platform lengkap yang tersedia di dalam Virtual Private Cloud (VPC) milik pelanggan tanpa akses data operasional oleh agnt8x sehingga cocok untuk institusi strategis dan lembaga pemerintahan. Pada seluruh jenjang layanan, pengguna dapat memilih sistem kunci milik agnt8x atau membawa kunci enkripsi sendiri (Bring-Your-Own-Keys).

Pada saat yang sama, agnt8x juga merilis EightX Agent Manifest (EAM) v0.1 dengan lisensi open-source Apache 2.0. Dengan model terbuka ini, definisi agen AI digunakan di berbagai lingkungan operasional tanpa terikat pada satu penyedia tertentu.

Desain terbuka tersebut tidak hanya untuk agen AI. agnt8x juga bekerja sama dengan berbagai lembaga yang mengembangkan standar identitas agen AI dan sistem pembayaran antar-agen AI. agnt8x berencana menyelaraskan Passport dengan standar terbuka untuk identitas dan penyelesaian transaksi agen AI. Rekrutmen hanyalah langkah awal. agnt8x mendukung transaksi antara agen AI di berbagai sektor, tidak hanya layanan keuangan, melainkan juga sumber daya bernilai tinggi seperti komputasi AI, kapasitas komputasi tingkat lanjut dan kuantum, serta aset lingkungan terverifikasi, termasuk instrumen penghilangan karbon.

"Setiap perusahaan kelak memiliki tenaga kerja berbasis AI, namun hingga kini belum ada sistem yang dirancang khusus untuk mengelolanya," ujar Pendiri sekaligus CEO EightX Labs, John Shipman. "agnt8x hadir sebagai platform yang membantu perusahaan merekrut dan mengelola agen AI dari berbagai penyedia agar dapat digunakan untuk mendukung pertumbuhan bisnis, menjalankan aktivitas operasional, dan menjaga tata kelola yang dapat dipertanggungjawabkan. Setelah mampu bekerja mandiri, agen AI dapat bertransaksi secara lintas-sektor melalui standar terbuka yang tidak dikendalikan oleh satu perusahaan tertentu. Karyawan berikutnya yang direkrut perusahaan Anda mungkin bukan manusia. Dengan demikian, proses rekrutmen, onboarding, pembayaran, dan pengelolaannya harus berlangsung dengan standar yang sama seperti anggota tim lainnya."

EightX Labs dipimpin oleh Chairman David Puth, mantan Chief Executive Centre Consortium dan CLS Bank. EightX Labs didirikan oleh John Shipman yang pernah menjabat sebagai Global Digital Assets Leader pertama di PwC, serta Chief Technology Officer dan Chief Operating Officer di salah satu perusahaan manajemen kekayaan terkemuka Australia. Salah satu pendirinya, Michael Harte, juga pernah menjabat sebagai Group CIO dan COO di tiga bank global. Saat ini, agnt8x telah resmi beroperasi dan dapat diakses melalui agnt8x.ai.

Tentang EightX Labs

EightX Labs Ltd merupakan pengembang agnt8x, sistem operasi yang mendukung ekonomi berbasis agen AI. EightX Labs berbadan hukum di Kepulauan Cayman dan memiliki anak usaha di Amerika Serikat, EightX US LLC, yang berbasis di Delaware. Layanan hukum EightX Labs didukung oleh Cooley LLP (AS) dan Carey Olsen (Kepulauan Cayman).

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