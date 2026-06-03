하나의 패스포트, 하나의 감사 추적, 하나의 계약으로 관리되며 에이전트들이 부문 전반에서 거래하는 중립적인 마켓플레이스가 되도록 구축된, 모든 주요 LLM 제공업체에 걸쳐 AI 에이전트를 찾고, 채용하고, 온보딩하고, 관리하고, 조율하는 하나의 플랫폼

조지타운, 케이맨 제도 2026년 6월 3일 /PRNewswire/ -- 에이트엑스 랩스(EightX Labs Ltd)가 구축한 AI 에이전트 채용 및 인력 관리 플랫폼 에이전트에이트엑스(agnt8x)가 6월 3일, agnt8x.ai에서 오픈 액세스를 시작했다. 이 플랫폼은 기업들이 모든 주요 LLM 제공업체에 걸쳐 하나의 패스포트, 하나의 감사 추적, 하나의 계약하에 인간 팀을 관리하는 방식으로 AI 에이전트를 찾고, 채용하고, 온보딩하고, 관리하고, 조율할 수 있게 한다.

지난 12개월 동안 모든 주요 AI 연구소가 에이전트를 출시했다. 그 결과 모든 기업에 세 개 또는 네 개의 제공업체에서 온 에이전트들이 일관된 채용, 온보딩, 감사, 관리 경로 없이 실행되는 단편화가 발생했다. AI 에이전트를 위한 워크데이(Workday)가 없는 것이다. 에이전트에이트엑스는 제공업체들의 상위에 있는 중립적인 레이어이다.

이 플랫폼은 다섯 가지를 축으로 설계되었다. 파인드(FIND)는 에이전트를 역할에 매칭하는 온톨로지 기반 채용 게시판이다. 포지(FORGE)는 회사 자체 에이전트를 온보딩하기 위한 프라이빗 기업 카탈로그이다. 스튜디오(STUDIO)는 9단계 온보딩 플로우이다. 매니지(MANAGE)는 인력 제어 플레인으로, 에이전트별 실시간 손익, 정렬 모니터링, 완전한 감사 추적, 모든 제공업체, 메모리 레이어, 작업별 호출에 걸친 통합 청구를 제공한다. 컨덕터(CONDUCTOR)는 단일 캔버스에서 제공업체 전반에 걸쳐 멀티 에이전트 팀을 조율하는데, 이는 다른 어떤 플랫폼도 구축하지 못한 역량이다.

에이전트에이트엑스는 양방향 마켓플레이스이다. 기업 플랫폼과 함께 독립적인 글로벌 빌더 마켓플레이스는 전 세계 어디서든 개발자들이 자신이 만든 에이전트와 앱을 게시하고 수익화할 수 있게 하며, 이를 필요로 하는 기업들과 매칭되어 실행되는 동안 반복적인 월 수익을 얻을 수 있다. 빌더 공급은 현재 프로덕션에서 라이브 상태이다.

에이전트에이트엑스는 세 가지 모드로 제공되며, 스타트업부터 중간 시장을 위한 SaaS, 대기업을 위한 단일 테넌트 배포인 테넌트 워크스페이스(Tenant Workspace), 그리고 시스템적으로 중요한 기관과 정부를 위해 런타임 데이터에 대한 에이전트에이트엑스 접근이 전혀 없는 고객 자체 VPC 내의 완전한 플랫폼인 엠버시(EMBASSY) 모두에서 동일한 에이전트가 운영된다. 모든 티어에서 에이전트에이트엑스 또는 자체 키 사용(Bring-Your-Own-Keys)이 가능하다.

에이전트에이트엑스는 또한 6월 3일, 아파치 2.0(Apache 2.0) 오픈 소스 라이선스에 따라 에이트엑스 에이전트 매니페스트(EightX Agent Manifest, EAM) v0.1을 발표했으며, 이는 에이전트가 모든 주요 런타임으로 컴파일되고 단일 제공업체에 잠기지 않도록 하는 이식 가능한 에이전트 정의를 위한 개방형 사양이다.

설계에 의한 개방성은 에이전트를 넘어 확장된다. 에이전트에이트엑스는 에이전트가 자신의 신원을 증명하고 서로 결제하는 방법을 정의하는 선도적인 기관들과 협력하고 있으며, 에이전틱 신원과 결제를 위한 신흥 개방형 표준에 패스포트를 맞추려 하며, 향후 몇 주 내에 더 많은 내용을 발표할 예정이다. 채용은 회사의 첫 번째 챕터에 불과하다. 에이전트에이트엑스는 AI 컴퓨팅, 고급 컴퓨팅 및 양자 역량, 탄소 제거 수단을 포함한 검증된 환경 자산과 같은 희소하고 수요가 높은 자원을 포함하여 금융 서비스를 훨씬 넘어 부문 전반에 걸친 에이전트 간 상거래를 위해 구축됐다.

에이트엑스 랩스의 존 쉽맨(John Shipman) 창립자 겸 최고경영자는 "모든 기업은 AI 인력을 보유하게 될 것이나, 지금 당장 그것을 운영할 시스템이 없다"고 말했다. 이어 "에이전트에이트엑스는 AI 제공업체들 상위의 채용 및 관리 레이어로 사업을 성장시키고, 운영을 실행하며, 실질적인 책임으로 인력을 관리하도록 구축됐다. 그리고 에이전트들이 신뢰를 받아 행동할 수 있게 되면 다음 단계는 단일 기업이 통제하는 개방형 표준과 레일에서 부문 전반에 걸쳐 거래할 수 있게 하는 것이다. 다음 채용 대상은 인간이 아니며, 팀의 다른 구성원과 동일한 규율로 채용되고, 온보딩되고, 급여를 받고, 관리되어야 한다"고 덧붙였다.

에이트엑스 랩스는 센터 컨소시엄(Centre Consortium)과 CLS 뱅크(CLS Bank)의 전 최고경영자 데이비드 퍼스(David Puth)가 의장을 맡고 있다. 이 회사는 PwC의 첫 번째 글로벌 디지털 자산 리더이자 호주 내 선도적인 자산운용사의 전 최고기술책임자 겸 최고운영책임자인 존 쉽맨 최고경영자가 설립했다. 공동 창립자 마이클 하트(Michael Harte)는 세 개의 글로벌 은행에서 그룹 최고정보책임자 겸 최고운영책임자를 역임했다. 에이전트에이트엑스는 현재 agnt8x.ai에서 라이브 상태이다.

에이트엑스 랩스 소개

에이트엑스 랩스는 에이전트 경제를 위한 운영 체제인 에이전트에이트엑스를 구축한다. 이 회사는 케이맨 제도에 설립되었으며, 델라웨어에 미국 자회사인 에이트엑스 US(EightX US LLC)를 두고 있다. 법률 자문: 쿨리(Cooley LLP, 미국) 및 캐리 올슨(Carey Olsen, 케이맨)

SOURCE agnt8x