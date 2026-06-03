agnt8x เปิดตัวแพลตฟอร์มการสรรหาและบริหารจัดการตัวแทน AI แห่งแรกของโลก

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agnt8x

03 Jun, 2026, 20:00 CST

แพลตฟอร์มเดียวที่ครอบคลุมการค้นหา จ้างงาน ฝึกอบรม จัดการ และประสานงานตัวแทน AI จากผู้ให้บริการ LLM รายใหญ่ทุกรายภายใต้ Passport เดียว บันทึกการตรวจสอบเดียว และสัญญาเดียว สร้างขึ้นเพื่อเป็นตลาดกลางที่เป็นกลางซึ่งตัวแทน AI สามารถทำธุรกรรมข้ามภาคส่วนได้

จอร์จทาวน์, หมู่เกาะเคย์แมน, 3 มิถุนายน 2569/PRNewswire/ -- agnt8x แพลตฟอร์มการสรรหาและบริหารจัดการตัวแทน AI ซึ่งรังสรรค์โดย EightX Labs Ltd เปิดให้ใช้งานแล้ววันนี้ที่ agnt8x.ai ช่วยให้องค์กรต่าง ๆ สามารถค้นหา จ้างงาน ฝึกอบรม จัดการ และประสานงานตัวแทน AI ได้เช่นเดียวกับการจัดการทีมงานมนุษย์จากผู้ให้บริการ LLM รายใหญ่ทุกรายภายใต้ Passport เดียว บันทึกการตรวจสอบเดียว และสัญญาเดียว

ห้องปฏิบัติการ AI รายใหญ่ทุกแห่งเปิดตัวระบบดังกล่าวในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ผลที่ตามมาคือความกระจัดกระจายในทุกองค์กร กล่าวคือ ตัวแทน AI จากผู้ให้บริการสามหรือสี่รายทำงานโดยไม่มีเส้นทางการสรรหา การฝึกอบรม การตรวจสอบ หรือการจัดการที่สอดคล้องกัน ไม่มี Workday สำหรับตัวแทน AI ทว่า agnt8x จะทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มกลางซึ่งรวบรวมตัวแทน AI จากทุกค่ายมาไว้ในที่เดียวโดยไม่ผูกขาดกับเจ้าไหน

แพลตฟอร์มดังกล่าวรังสรรค์ขึ้นบนห้าเสาหลัก ได้แก่ FIND ซึ่งทำหน้าที่เป็นกระดานประกาศงานเชิงหมวดหมู่ที่จับคู่ตัวแทน AI กับบทบาทต่าง ๆ , FORGE คือแคตตาล็อกองค์กรส่วนตัวสำหรับการรับสมัครตัวแทน AI ของบริษัทเองเข้าสู่ระบบ, STUDIO คือขั้นตอนการรับตัวแทน AI เก้าขั้นตอน, MANAGE คือระนาบควบคุมอัตรากำลัง: กำไรและขาดทุนแบบเรียลไทม์ต่อตัวแทน การตรวจสอบความสอดคล้อง บันทึกการตรวจสอบอย่างครบถ้วน และการเรียกเก็บเงินแบบรวมศูนย์ทั่วทุกผู้ให้บริการ ชั้นหน่วยความจำ และการเรียกใช้งานต่อภารกิจ, CONDUCTOR จัดการทีมตัวแทน AI จากหลากหลายผู้ให้บริการมาทำงานร่วมกันบนพื้นที่ทำงานเดียวกัน ซึ่งเป็นความสามารถที่ไม่มีแพลตฟอร์มอื่นสร้างขึ้น

agnt8x คือตัวกลางเชื่อมต่อผู้ใช้งานหลักให้มาทำธุรกรรมร่วมกัน ตลาดผู้สร้างระดับโลกซึ่งเป็นอิสระช่วยให้นักพัฒนาจากทุกที่สามารถเผยแพร่และสร้างรายได้จากตัวแทน AI และแอปซึ่งพวกเขาสร้างขึ้น โดยจับคู่กับบริษัทที่ต้องการ และรับรายได้รายเดือนอย่างต่อเนื่องตราบเท่าที่ยังใช้งานอยู่ควบคู่ไปกับแพลตฟอร์มองค์กร ซึ่งขณะนี้ระบบ Builder supply เปิดใช้งานจริงในการผลิตแล้ว

agnt8x ให้บริการในสามโหมด โดยใช้ตัวแทน AI เดียวกันในทุกโหมด ได้แก่ SaaS สำหรับธุรกิจสตาร์ทอัปถึงธุรกิจขนาดกลาง, Tenant Workspace การใช้งานแบบผู้เช่ารายเดียวสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ และ EMBASSY แพลตฟอร์มเต็มรูปแบบภายใน VPC ของลูกค้าเอง โดยที่ agnt8x ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลขณะที่โปรแกรมกำลังทำงานได้ เหมาะสำหรับสถาบันซึ่งมีความสำคัญเชิงระบบและหน่วยงานภาครัฐ โดย agnt8x อนุญาตให้นำรหัส API ของตัวเองมาเชื่อมต่อใช้งานได้ในทุกระดับราคา

นอกจากนี้ agnt8x ยังเผยแพร่ EightX Agent Manifest (EAM) v0.1 ภายใต้ใบอนุญาตโอเพนซอร์ส Apache 2.0 ซึ่งเป็นข้อกำหนดแบบเปิดสำหรับการกำหนดนิยามของตัวแทน AI แบบพกพา ทำให้ตัวแทน AI สามารถแปลงรหัสเพื่อนำไปใช้ในทุกระบบหลัก ๆ ได้ และจะไม่ถูกผูกขาดไว้กับผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่ง

การออกแบบระบบที่เปิดกว้างและเป็นอิสระไม่ได้จำกัดอยู่แค่ตัวแทน AI เท่านั้น agnt8x กำลังทำงานร่วมกับหน่วยงานชั้นนำซึ่งกำหนดวิธีการที่ตัวแทน AI พิสูจน์ตัวตนและชำระเงินให้กันและกัน รวมถึงตั้งใจที่จะปรับปรุงระบบหนังสือเดินทางดิจิทัล (Passport) ของตัวแทน AI ให้เป็นไปตามมาตรฐานแบบเปิดซึ่งกำลังเกิดขึ้นใหม่สำหรับการระบุตัวตนและการชำระเงินของตัวแทน โดยจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า การสรรหาอัตรากำลังเป็นเพียงบทแรกเท่านั้น agnt8x รังสรรค์ขึ้นเพื่อการค้าแบบตัวแทนต่อตัวแทนข้ามภาคส่วนที่กว้างไกลกว่าบริการทางการเงิน รวมถึงทรัพยากรซึ่งหายากและมีความต้องการสูง เช่น การประมวลผล AI, ความสามารถในการคำนวณขั้นสูงและควอนตัม ตลอดจนสินทรัพย์ด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว รวมถึงเครื่องมือในการกำจัดคาร์บอน

"ทุกบริษัทจะมีแรงงาน AI และในขณะนี้ยังไม่มีระบบใดที่จะจัดการได้ agnt8x คือชั้นการสรรหาและการจัดการซึ่งอยู่เหนือผู้ให้บริการ AI โดยรังสรรค์ขึ้นเพื่อการเติบโตของธุรกิจ ดำเนินการ และกำกับดูแลแรงงานด้วยความรับผิดชอบที่แท้จริง และเมื่อตัวแทน AI ได้รับความไว้วางใจให้ดำเนินการแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการปล่อยให้พวกเขาทำธุรกรรมข้ามภาคส่วนบนมาตรฐานเปิดและระบบโครงสร้างพื้นฐานแบบเปิดซึ่งไม่มีบริษัทใดบริษัทหนึ่งเป็นผู้ควบคุม พนักงานใหม่ของคุณไม่ใช่มนุษย์ และควรได้รับการสรรหา ฝึกอบรม จ่ายเงิน และจัดการด้วยระเบียบวินัยเช่นเดียวกับสมาชิกคนอื่น ๆ ในทีม" John Shipman ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ EightX Labs ทิ้งท้าย

EightX Labs มี David Puth อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Centre Consortium และ CLS Bank เป็นประธาน บริษัทก่อตั้งโดย John Shipman ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้นำด้านสินทรัพย์ดิจิทัลระดับโลกคนแรกของ PwC และอดีตประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี, ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของบริษัทจัดการความมั่งคั่งชั้นนำของออสเตรเลีย สำหรับ Michael Harte ผู้ร่วมก่อตั้ง เป็นอดีตประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของธนาคารระดับโลกสามแห่ง ปัจจุบัน agnt8x เปิดให้บริการแล้วที่ agnt8x.ai

เกี่ยวกับ EightX Labs

EightX Labs Ltd คือผู้พัฒนา agnt8x ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการที่ออกแบบมาเพื่อรองรับระบบเศรษฐกิจอันขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ บริษัทจดทะเบียนในหมู่เกาะเคย์แมน โดยมีบริษัทย่อยในสหรัฐอเมริกา, EightX US LLC ในรัฐเดลาแวร์, ที่ปรึกษาทางกฎหมาย Cooley LLP (สหรัฐอเมริกา) และ Carey Olsen (เคย์แมน)

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