Apacer trình diễn sức mạnh lưu trữ cho Edge AI tại COMPUTEX 2026

ĐÀI BẮC, ngày 27 tháng 5 năm 2026 /PRNewswire/ -- Khi các ứng dụng Edge AI (AI tại biên) nhanh chóng chuyển từ giai đoạn chứng minh tính khả thi sang triển khai thực tế, nhu cầu ngày càng cao về băng thông lớn, hiệu quả tản nhiệt và hiệu năng điện toán ổn định đang thúc đẩy thị trường tìm kiếm các giải pháp lưu trữ cấp công nghiệp đáng tin cậy. Apacer Technology, doanh nghiệp hàng đầu toàn cầu trong lĩnh vực lưu trữ số, đang giới thiệu những đổi mới công nghệ mới nhất tại COMPUTEX 2026 với chủ đề "Lưu trữ, thúc đẩy tăng trưởng AI", làm nổi bật các giải pháp Edge AI tích hợp trải rộng từ SSD công nghiệp, công nghệ tản nhiệt, bộ nhớ hiệu năng cao, giải pháp lưu trữ thông minh đến các ứng dụng điện toán Edge AI.

Hợp tác cùng AAEON, Altob, DEEPX và Posiflex, Apacer trình diễn các mô hình triển khai Edge AI thực tế trong các ứng dụng nhà máy thông minh, bán lẻ thông minh và giao thông thông minh. Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là hệ thống "ViClaw Edge AI + Storage System" đồng phát triển với DEEPX, tích hợp kiến trúc SSD với khả năng tăng tốc bằng NPU nhằm mang lại hiệu năng điện toán AI lên tới 50 TOPS cho các máy chủ biên và thiết bị AI, qua đó tăng cường đáng kể khả năng suy luận Edge AI cục bộ.

Để giải quyết các thách thức về nhiệt trong môi trường Edge AI mật độ cao, Apacer đang giới thiệu nhiều công nghệ tản nhiệt tiên tiến, bao gồm giải pháp tản nhiệt GraTherX dành cho các thiết bị không quạt, công nghệ làm mát CoreGlacier 2 với kiến trúc cánh tản nhiệt kép và giải pháp tản nhiệt in Thermal-Ink được tối ưu hóa cho các hệ thống siêu mỏng. GraTherX có thể giảm nhiệt độ mô-đun DDR5 xuống 20°C đồng thời cải thiện thời gian trung bình giữa các lần hỏng hóc (MTBF) khoảng 2,7 lần, góp phần nâng cao độ ổn định vận hành dài hạn cho các hệ thống Edge AI.

Apacer cũng giới thiệu dòng SSD BiCS8 PCIe Gen5 mới nhất với dung lượng lên tới 32 TB và tốc độ đọc/ghi tuần tự đạt 14.000/8.500 MB/giây, hướng đến các ứng dụng điện toán AI, trung tâm dữ liệu và máy chủ biên. Bên cạnh đó, công ty còn trình diễn các giải pháp bộ nhớ CAMM2 băng thông cao được thiết kế để hỗ trợ các tác vụ Edge AI thế hệ tiếp theo.

Đối với các ứng dụng chơi game, Apacer lần đầu ra mắt bộ nhớ ZADAK PRO ROG CERTIFIED RGB DDR5 được đồng phát triển cùng ASUS Republic of Gamers (ROG). Được thiết kế cho nền tảng AMD, bộ nhớ sở hữu thông số DDR5-6000 CL28 với độ trễ thấp, mang lại độ ổn định chơi game nâng cao và hiệu suất đắm chìm.

Apacer sẽ trưng bày tại Gian hàng I0108, tầng 1, Trung tâm Triển lãm Nangang Đài Bắc, Nhà triển lãm số 1, trong khuôn khổ COMPUTEX 2026. Tìm hiểu thêm tại: https://reurl.cc/ppbj0x

COMPUTEX 2026 sẽ diễn ra từ ngày 2 đến ngày 5 tháng 6 năm 2026 tại Trung tâm Triển lãm Nangang Đài Bắc, Nhà triển lãm số 1.

