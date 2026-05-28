Apacer โชว์ศักยภาพการจัดเก็บข้อมูลสำหรับ Edge AI ที่งาน COMPUTEX 2026

News provided by

Apacer Technology

28 May, 2026, 09:45 CST

ไทเป 27 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ -- ในขณะที่การประยุกต์ใช้งาน Edge AI กำลังเปลี่ยนผ่านจากการพิสูจน์แนวคิดไปสู่การใช้งานจริง ความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านแบนด์วิธประสิทธิภาพการระบายความร้อน และประสิทธิภาพการประมวลผลที่ยั่งยืน กำลังขับเคลื่อนความต้องการโซลูชันการจัดเก็บข้อมูลระดับอุตสาหกรรมที่เชื่อถือได้ ด้วยเหตุนี้ Apacer Technology ผู้นำด้านโซลูชันการจัดเก็บข้อมูลดิจิทัลระดับโลกจึงได้จัดแสดงนวัตกรรมล่าสุดที่งาน COMPUTEX 2026 ภายใต้หัวข้อ "Storage, Empowering AI Growth" (ยกระดับ AI ด้วยขุมพลังการจัดเก็บข้อมูล) โดยให้ความสำคัญไปที่โซลูชัน Edge AI แบบบูรณาการที่ครอบคลุมทั้ง SSD ระดับอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการระบายความร้อน หน่วยความจำประสิทธิภาพสูง โซลูชันการจัดเก็บข้อมูลอัจฉริยะ และการประยุกต์ใช้งานการประมวลผล Edge AI

Continue Reading
Apacer Showcases Edge AI Storage Power at COMPUTEX 2026 (PRNewsfoto/Apacer Technology)
Apacer Showcases Edge AI Storage Power at COMPUTEX 2026 (PRNewsfoto/Apacer Technology)

Apacer ได้ร่วมมือกับ AAEON, Altob, DEEPX และ Posiflex เพื่อสาธิตการนำ Edge AI ไปใช้งานจริงในด้านโรงงานอัจฉริยะ ร้านค้าปลีกอัจฉริยะ และการขนส่งอัจฉริยะ โดยหนึ่งในไฮไลท์สำคัญคือ "ระบบ Edge AI + อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลรุ่น ViClaw" ที่พัฒนาร่วมกับ DEEPX ซึ่งเป็นการรวมสถาปัตยกรรม SSD เข้ากับการเร่งความเร็วของ NPU เพื่อส่งมอบประสิทธิภาพการประมวลผล AI สูงสุดถึง 50 TOPS สำหรับเซิร์ฟเวอร์ Edge และอุปกรณ์ AI ซึ่งช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถในการอนุมานของ Edge AI ในระดับพื้นที่ได้อย่างมาก

Apacer ได้เปิดตัวเทคโนโลยีการระบายความร้อนขั้นสูงหลายรายการเพื่อตอบโจทย์ความท้าทายด้านความร้อนในสภาพแวดล้อม Edge AI ที่มีความหนาแน่นสูง ได้แก่ โซลูชันการระบายความร้อน GraTherX สำหรับอุปกรณ์ที่ไม่มีพัดลม เทคโนโลยีระบายความร้อน CoreGlacier 2 ที่มีสถาปัตยกรรมแบบครีบคู่ และโซลูชันระบายความร้อนแบบพิมพ์ Thermal-Ink ซึ่งได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับระบบที่บางเฉียบ โดย GraTherX สามารถลดอุณหภูมิของโมดูล DDR5 ลงได้ถึง 20°C ในขณะที่ปรับปรุงค่า MTBF ขึ้นประมาณ 2.7 เท่า ซึ่งช่วยเพิ่มเสถียรภาพในการดำเนินงานระยะยาวสำหรับระบบ Edge AI

นอกจากนี้ Apacer ยังเผยโฉมซีรีส์ BiCS8 PCIe Gen5 SSD ล่าสุดที่มีความจุสูงสุดถึง 32TB และความเร็วในการอ่าน/เขียนแบบต่อเนื่องสูงถึง 14,000 / 8,500 MB/s ซึ่งมุ่งเป้าไปที่การประมวลผล AI, ศูนย์ข้อมูล และการใช้งานเซิร์ฟเวอร์ Edge Server ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทยังได้จัดแสดงโซลูชันหน่วยความจำ CAMM2 ที่มีแบนด์วิธสูง ซึ่งออกแบบมาเพื่อรองรับเวิร์คโหลด Edge AI รุ่นต่อไปอีกด้วย

ในส่วนของการเล่นเกมนั้น Apacer ได้เปิดตัวหน่วยความจำ ZADAK PRO ROG CERTIFIED RGB DDR5 ที่พัฒนาร่วมกับ ASUS Republic of Gamers โดยได้รับการออกแบบมาสำหรับแพลตฟอร์ม AMD ซึ่งหน่วยความจำนี้มาพร้อมคุณสมบัติความหน่วงแฝงต่ำ DDR5-6000 CL28 เพื่อมอบความเสถียรในการเล่นเกมที่เพิ่มขึ้น และประสิทธิภาพที่สมจริง

Apacer จะจัดแสดงอยู่ที่บูธ I0108 ชั้น 1 อาคาร 1 ศูนย์จัดแสดง Taipei Nangang ในระหว่างงาน COMPUTEX 2026 เรียนรู้เพิ่มเติม: https://reurl.cc/ppbj0x

เกี่ยวกับ COMPUTEX 2026
COMPUTEX 2026 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 มิถุนายน ถึง 5 มิถุนายน 2026 ณ อาคาร 1 ศูนย์จัดแสดง Taipei Nangang โดย Apacer จะจัดแสดงอยู่ที่บูธ I0108 บนชั้น 1

SOURCE Apacer Technology

Also from this source

Apacer Pamer Kuasa Storan Edge AI di COMPUTEX 2026

Apacer Pamer Kuasa Storan Edge AI di COMPUTEX 2026

Ketika aplikasi Edge AI beralih dengan pantas daripada pembuktian konsep kepada pelaksanaan dunia sebenar, peningkatan permintaan terhadap lebar...
Apacer Showcases Edge AI Storage Power at COMPUTEX 2026

Apacer Showcases Edge AI Storage Power at COMPUTEX 2026

As Edge AI applications rapidly transition from proof-of-concept to real-world deployment, the growing demands for high bandwidth, thermal...
More Releases From This Source

Explore

Computer & Electronics

Computer & Electronics

Computer Hardware

Computer Hardware

Computer Hardware

Computer Hardware

Electronic Components

Electronic Components

News Releases in Similar Topics