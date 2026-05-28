Apacer Tampilkan Solusi Penyimpanan Edge AI di COMPUTEX 2026

Berkolaborasi dengan AAEON, Altob, DEEPX, dan Posiflex, Apacer juga menggelar demo penerapan Edge AI di berbagai sektor, seperti pabrik pintar, ritel pintar, dan transportasi pintar. Salah satu sorotan utamanya, "ViClaw Edge AI + Storage System", solusi yang dikembangkan bersama DEEPX. Solusi ini memadukan arsitektur SSD dengan akselerasi NPU untuk menghasilkan performa komputasi AI hingga 50 TOPS bagi edge server dan perangkat AI, serta memperkuat kemampuan inferensi Edge AI secara lokal.

Untuk mengatasi tantangan suhu pada lingkungan Edge AI berdensitas tinggi, Apacer juga memperkenalkan sejumlah teknologi pendingin terbaru. Teknologi tersebut meliputi GraTherX untuk perangkat tanpa kipas, CoreGlacier 2 dengan desain sirip ganda (dual-fin), serta solusi pendingin Thermal-Ink yang dioptimalkan untuk sistem ultra-tipis. GraTherX diklaim mampu menurunkan suhu modul DDR5 hingga 20 derajat Celsius dan meningkatkan MTBF sekitar 2,7 kali lipat sehingga mendukung stabilitas operasional sistem Edge AI dalam jangka panjang.

Selain itu, Apacer meluncurkan seri SSD terbaru BiCS8 PCIe Gen5 dengan kapasitas hingga 32TB dan kecepatan baca/tulis data sekuensial yang mencapai 14.000/8.500 MB per detik. Produk tersebut memenuhi kebutuhan komputasi AI, pusat data, dan edge server. Apacer turut memperkenalkan solusi memori CAMM2 dengan pita lebar besar guna mendukung beban kerja Edge AI generasi berikutnya.

Untuk kebutuhan gaming, Apacer melansir memori ZADAK PRO ROG CERTIFIED RGB DDR5 hasil kolaborasi dengan ASUS Republic of Gamers. Memori untuk platform AMD ini menawarkan spesifikasi DDR5-6000 CL28 berlatensi rendah guna menghadirkan performa gaming yang lebih stabil dan imersif.

Apacer akan tampil di Booth I0108, Lantai 1, Taipei Nangang Exhibition Center Hall 1 di ajang COMPUTEX 2026. Informasi lebih lanjut tersedia di https://reurl.cc/ppbj0x

