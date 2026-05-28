Apacer Pamer Kuasa Storan Edge AI di COMPUTEX 2026

TAIPEI, 27 Mei 2026 /PRNewswire/ -- Ketika aplikasi Edge AI beralih dengan pantas daripada pembuktian konsep kepada pelaksanaan dunia sebenar, peningkatan permintaan terhadap lebar jalur tinggi, kecekapan terma dan prestasi pengkomputeran berterusan mendorong peningkatan permintaan terhadap penyelesaian storan bertaraf industri yang boleh dipercayai. Peneraju storan digital global, Apacer Technology mempamerkan inovasi terkininya di COMPUTEX 2026 berdasarkan tema "Storan, Memperkasakan Pertumbuhan AI", dengan mengetengahkan penyelesaian Edge AI bersepadu merangkumi SSD industri, teknologi terma, memori berprestasi tinggi, penyelesaian storan pintar dan aplikasi pengkomputeran Edge AI.

Apacer Showcases Edge AI Storage Power at COMPUTEX 2026 (PRNewsfoto/Apacer Technology)

Melalui kerjasama dengan AAEON, Altob, DEEPX dan Posiflex, Apacer memperlihatkan pelaksanaan Edge AI praktikal merentasi aplikasi kilang pintar, peruncitan pintar dan pengangkutan pintar. Salah satu sorotan utama ialah sistem "ViClaw Edge AI + Storage System" yang dibangunkan bersama DEEPX, yang mengintegrasikan seni bina SSD dengan pecutan NPU untuk memberikan sehingga 50 TOPS prestasi pengkomputeran AI bagi pelayan pinggiran dan peranti AI, sekali gus memperkukuh dengan ketara keupayaan inferens Edge AI setempat.

Bagi menangani cabaran terma dalam persekitaran Edge AI berketumpatan tinggi, Apacer memperkenalkan beberapa teknologi penyejukan termaju termasuk penyelesaian terma GraTherX untuk peranti tanpa kipas, teknologi penyejukan CoreGlacier 2 yang membawakan seni bina sirip berkembar, serta penyelesaian penyejukan bercetak Thermal-Ink yang dioptimumkan untuk sistem ultra-nipis. GraTherX dapat mengurangkan suhu modul DDR5 kepada 20°C sambil meningkatkan MTBF kira-kira 2.7 kali ganda, sekali gus membantu meningkatkan kestabilan operasi jangka panjang sistem Edge AI.

Apacer turut memperkenalkan siri SSD BiCS8 PCIe Gen5 terkininya dengan kapasiti sehingga 32TB dan kelajuan baca/tulis berjujukan mencapai 14,000 / 8,500 MB/s yang menyasarkan aplikasi pengkomputeran AI, pusat data dan pelayan pinggiran. Selain itu, syarikat turut mempamerkan penyelesaian memori CAMM2 lebar jalur tinggi yang direka untuk menyokong beban kerja Edge AI generasi seterusnya.

Bagi aplikasi permainan pula, Apacer memperkenalkan buat julung kalinya memori ZADAK PRO ROG CERTIFIED RGB DDR5 yang dibangunkan bersama ASUS Republic of Gamers. Direka untuk platform AMD, memori itu menampilkan spesifikasi kependaman rendah DDR5-6000 CL28 bagi memberikan kestabilan permainan yang dipertingkat dan prestasi imersif.

Apacer akan mengadakan pameran di Reruai I0108, Tingkat 1, Dewan 1 Taipei Nangang Exhibition Center semasa COMPUTEX 2026. Ketahui lebih lanjut: https://reurl.cc/ppbj0x

Latar Belakang COMPUTEX 2026

COMPUTEX 2026 akan berlangsung dari 2 Jun hingga 5 Jun 2026 di Dewan 1 Taipei Nangang Exhibition Center. Apacer akan mengadakan pameran di Reruai I0108 yang terletak di tingkat satu.

SOURCE Apacer Technology