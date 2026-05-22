Binggrae sẽ tham gia THAIFEX 2026, triển lãm thương mại thực phẩm lớn nhất Châu Á

SEOUL, Hàn Quốc, ngày 22 tháng 5 năm 2026 /PRNewswire/ -- Binggrae, công ty thực phẩm hàng đầu Hàn Quốc, đã công bố việc tham gia THAIFEX – Anuga Asia 2026, triển lãm thương mại quốc tế hàng đầu Châu Á trong lĩnh vực thực phẩm và đồ uống.

Binggrae nổi tiếng với danh mục sản phẩm đa dạng, bao gồm sữa vị chuối bán chạy nhất, Yoplait — dòng sữa chua ăn đầu tiên tại Hàn Quốc được giới thiệu thông qua hợp tác kỹ thuật với Sodima — và kem que Melona mang tính biểu tượng. Kể từ khi thành lập vào năm 1967, Binggrae đã trở thành một cái tên quen thuộc với người dân Hàn Quốc.

A bird's eye view of the booth of Binggrae 'THAIFEX 2026'

Tại triển lãm lần này, công ty sẽ vận hành một gian hàng quảng bá (2-W01), diễn ra từ ngày 26 đến 30 tháng 5 tại Bangkok, Thái Lan. Thông qua các cuộc gặp gỡ với nhà phân phối và nhà mua hàng quốc tế tham dự sự kiện, công ty đặt mục tiêu nâng cao nhận diện thương hiệu cho các sản phẩm của mình, đồng thời đặt nền móng cho việc mở rộng các kênh phân phối trên khắp khu vực Đông Nam Á. Điều này sẽ đánh dấu năm thứ ba liên tiếp Binggrae tham gia sự kiện này.

Binggrae đã bắt đầu xuất khẩu các sản phẩm kem như Melona và Samanco sang Thái Lan từ năm 2007. Các sản phẩm này hiện đang được bán tại các chuỗi siêu thị cao cấp như Gourmet Market, Tops Market, Foodland và Max Valu. Công ty cũng tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm chủ lực, đồng thời tăng cường tương tác với người tiêu dùng thông qua các sáng kiến tiếp thị trực tuyến.

Trong tương lai, Binggrae có kế hoạch đẩy nhanh việc mở rộng thị phần tại thị trường Đông Nam Á bằng cách đảm bảo phân phối rộng khắp Thái Lan. Công ty dự định sẽ tăng cường nhận diện thương hiệu cho danh mục sản phẩm kem thông qua các chiến dịch tiếp thị mục tiêu, với Melona là sản phẩm chủ lực. Trọng tâm ban đầu của các nỗ lực này là đẩy mạnh quảng bá hương vị Pistachio mới ra mắt của Melon.

Ngoài ra, Binggrae sẽ giới thiệu sản phẩm Sữa chuối mới dành riêng cho xuất khẩu được thiết kế phù hợp với điều kiện bảo quản ở nhiệt độ thường, đa dạng hóa hơn nữa danh mục sản phẩm trong khu vực. Trong năm nay, công ty dự kiến ra mắt các biến thể mới của dòng sản phẩm này — Taro và Chestnut — được điều chỉnh phù hợp với thị trường Thái Lan, đồng thời tập trung mở rộng xuất khẩu các sản phẩm bảo quản ở nhiệt độ thường trên khắp Đông Nam Á. Binggrae cũng sẽ mở rộng doanh số các sản phẩm đạt chứng nhận Halal tại các thị trường có phần đông dân số là người Hồi giáo như Indonesia và Malaysia.

Đồng thời, Binggrae vận hành kênh YouTube toàn cầu chính thức, O My Guide (www.youtube.com/@OMG_omyguide), có nội dung về ẩm thực Hàn Quốc hấp dẫn được thiết kế dành riêng cho khán giả quốc tế.

Một đại diện của Binggrae cho biết: "Thông qua việc tham gia THAIFEX 2026, chúng tôi đặt mục tiêu đẩy nhanh tiến trình thâm nhập vào thị trường Đông Nam Á và tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh toàn cầu".

