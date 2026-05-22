Binggrae Berpartisipasi di Ajang THAIFEX 2026, Pameran Industri Makanan dan Minuman Terbesar di Asia

Di pameran yang berlangsung pada 26–30 Mei di Bangkok, Thailand, Binggrae akan menempati booth promosi (2-W01). Melalui pertemuan dengan distributor dan pembeli global, Binggrae ingin meningkatkan profil merek sekaligus memperluas jaringan distribusi di Asia Tenggara. Binggrae telah tiga kali berturut-turut mengikuti ajang tersebut.

Sejak 2007, Binggrae telah mengekspor produk es krim seperti Melona dan Samanco ke Thailand. Produk-produk tersebut kini tersedia di jaringan supermarket premium seperti Gourmet Market, Tops Market, Foodland, dan Max Valu. Selain itu, Binggrae terus memperluas lini produknya serta memperkuat interaksi dengan konsumen melalui berbagai program pemasaran digital.

Ke depan, Binggrae berencana mempercepat ekspansi di Asia Tenggara dengan memperluas distribusi di Thailand. Binggrae juga semakin gencar mempromosikan portofolio produk es krimnya melalui program pemasaran yang tepat sasaran, dengan Melona sebagai produk utama. Varian baru Melona rasa pistachio akan menjadi fokus awal dalam program pemasaran tersebut. Binggrae juga akan memperkenalkan varian Banana Flavored Milk khusus pasar ekspor yang dapat didistribusikan tanpa pendingin, guna memperluas pilihan produk di kawasan ini. Tahun ini, Binggrae berencana meluncurkan varian baru—Taro dan Chestnut—yang dirancang khusus untuk selera pasar Thailand, sekaligus meningkatkan ekspor produk nondingin di Asia Tenggara. Selain itu, Binggrae menargetkan peningkatan omzet produk bersertifikasi halal di negara dengan mayoritas Muslim, seperti Indonesia dan Malaysia.

Di sisi lain, Binggrae juga mengelola kanal YouTube resmi, O My Guide (www.youtube.com/@OMG_omyguide), yang menyajikan konten K-food untuk audiens internasional.

Perwakilan Binggrae mengatakan, "Dengan berpartisipasi di THAIFEX 2026, kami ingin mempercepat penetrasi di pasar Asia Tenggara sekaligus memperluas jangkauan bisnis global."

