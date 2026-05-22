Binggrae Berpartisipasi di Ajang THAIFEX 2026, Pameran Industri Makanan dan Minuman Terbesar di Asia
22 Mei, 2026, 09:00 WIB
SEOUL, Korea Selatan, 22 Mei 2026 /PRNewswire/ -- Binggrae, perusahaan makanan terkemuka asal Korea Selatan, berpartisipasi dalam THAIFEX – Anuga Asia 2026, salah satu pameran industri makanan dan minuman terbesar di Asia.
Binggrae dikenal luas lewat berbagai produk unggulan, seperti Banana Flavored Milk, yogurt Yoplait—produk yogurt kental pertama di Korea yang dikembangkan melalui kerja sama teknis dengan Sodima—serta es krim batang Melona yang ikonik. Sejak berdiri pada 1967, Binggrae telah menjadi merek populer di kalangan konsumen Korea.
Di pameran yang berlangsung pada 26–30 Mei di Bangkok, Thailand, Binggrae akan menempati booth promosi (2-W01). Melalui pertemuan dengan distributor dan pembeli global, Binggrae ingin meningkatkan profil merek sekaligus memperluas jaringan distribusi di Asia Tenggara. Binggrae telah tiga kali berturut-turut mengikuti ajang tersebut.
Sejak 2007, Binggrae telah mengekspor produk es krim seperti Melona dan Samanco ke Thailand. Produk-produk tersebut kini tersedia di jaringan supermarket premium seperti Gourmet Market, Tops Market, Foodland, dan Max Valu. Selain itu, Binggrae terus memperluas lini produknya serta memperkuat interaksi dengan konsumen melalui berbagai program pemasaran digital.
Ke depan, Binggrae berencana mempercepat ekspansi di Asia Tenggara dengan memperluas distribusi di Thailand. Binggrae juga semakin gencar mempromosikan portofolio produk es krimnya melalui program pemasaran yang tepat sasaran, dengan Melona sebagai produk utama. Varian baru Melona rasa pistachio akan menjadi fokus awal dalam program pemasaran tersebut. Binggrae juga akan memperkenalkan varian Banana Flavored Milk khusus pasar ekspor yang dapat didistribusikan tanpa pendingin, guna memperluas pilihan produk di kawasan ini. Tahun ini, Binggrae berencana meluncurkan varian baru—Taro dan Chestnut—yang dirancang khusus untuk selera pasar Thailand, sekaligus meningkatkan ekspor produk nondingin di Asia Tenggara. Selain itu, Binggrae menargetkan peningkatan omzet produk bersertifikasi halal di negara dengan mayoritas Muslim, seperti Indonesia dan Malaysia.
Di sisi lain, Binggrae juga mengelola kanal YouTube resmi, O My Guide (www.youtube.com/@OMG_omyguide), yang menyajikan konten K-food untuk audiens internasional.
Perwakilan Binggrae mengatakan, "Dengan berpartisipasi di THAIFEX 2026, kami ingin mempercepat penetrasi di pasar Asia Tenggara sekaligus memperluas jangkauan bisnis global."
