Binggrae เตรียมประกาศศักดาในงาน THAIFEX 2026 มหกรรมอาหารสุดยิ่งใหญ่แห่งเอเชีย

News provided by

Binggrae

22 May, 2026, 10:00 CST

โซล, เกาหลีใต้, 22 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ -- Binggrae บริษัทอาหารยักษ์ใหญ่จากเกาหลีใต้ ประกาศความพร้อมในการร่วมงาน THAIFEX – Anuga Asia 2026 ซึ่งถือเป็นงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มระดับนานาชาติชั้นนำของเอเชีย

Binggrae มีชื่อเสียงโด่งดังจากไลน์ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นนมรสกล้วยที่มียอดขายอันดับหนึ่ง, Yoplait โยเกิร์ตชนิดตักแบรนด์แรกในเกาหลีใต้ที่เกิดจากความร่วมมือทางเทคนิคกับ Sodima ไปจนถึงไอศกรีมแท่งยอดฮิตอย่าง Melona โดยนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทในปี 2510 เป็นต้นมา Binggrae ก็ได้ก้าวขึ้นเป็นแบรนด์ยอดนิยมที่ครัวเรือนในเกาหลีใต้ต่างไว้วางใจ

Continue Reading
A bird's eye view of the booth of Binggrae 'THAIFEX 2026'
A bird's eye view of the booth of Binggrae 'THAIFEX 2026'

ทางบริษัทเตรียมจัดบูธประชาสัมพันธ์ (หมายเลข 2-W01) ภายในงานซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-30 พฤษภาคมนี้ ณ กรุงเทพมหานคร โดยหวังยกระดับการรับรู้แบรนด์สินค้า พร้อมวางรากฐานในการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายไปทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านการพบปะเจรจาธุรกิจกับเครือข่ายผู้จัดจำหน่ายและผู้ซื้อรายใหญ่จากทั่วโลกภายในงานนี้ ซึ่งนับเป็นการเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ของ Binggrae

สำหรับประเทศไทยนั้น Binggrae ได้ส่งออกผลิตภัณฑ์ไอศกรีมยอดนิยมอย่าง Melona และ Samanco เข้ามาทำตลาดตั้งแต่ปี 2550 โดยปัจจุบันมีวางจำหน่ายในซูเปอร์มาร์เก็ตระดับพรีเมียม อาทิ Gourmet Market, Tops Market, Foodland และ Max Valu นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเดินหน้าขยายไลน์ผลิตภัณฑ์หลักให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ควบคู่ไปกับการรุกตลาดออนไลน์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับกลุ่มผู้บริโภคอย่างเข้มแข็ง

ในอนาคตข้างหน้า Binggrae เตรียมเร่งขยายฐานธุรกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยตั้งเป้าสร้างเครือข่ายการจัดจำหน่ายให้ครอบคลุมทั่วประเทศไทยมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์กลุ่มผลิตภัณฑ์ไอศกรีม ผ่านแคมเปญการตลาดที่ตรงจุด โดยมี Melona เป็นตัวชูโรง ซึ่งในระยะแรกจะมุ่งเน้นไปที่การปั้น Melona รสพิสตาชิโอ ที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ ให้เป็นสินค้าดาวเด่นในการบุกตลาดครั้งนี้

นอกจากนี้ Binggrae เตรียมรุกตลาดด้วยการเปิดตัวผลิตภัณฑ์นมรสกล้วยเวอร์ชันส่งออกโดยเฉพาะ ซึ่งสามารถขนส่งได้ในอุณหภูมิห้อง เพื่อเพิ่มความหลากหลายของสินค้าในภูมิภาค โดยในปีนี้บริษัทฯ มีแผนเปิดตัวรสชาติใหม่ ได้แก่ รสเผือกและรสเกาลัด ที่สร้างสรรค์มาเพื่อเอาใจผู้บริโภคชาวไทยโดยเฉพาะ พร้อมมุ่งขยายฐานการส่งออกผลิตภัณฑ์ที่ไม่ต้องแช่เย็นไปทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขณะเดียวกัน Binggrae ยังเตรียมเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐานฮาลาลในตลาดที่มีประชากรมุสลิมเป็นหลักอย่างอินโดนีเซียและมาเลเซียอีกด้วย

ในส่วนของช่องทางสื่อสาร Binggrae มีช่อง YouTube ระดับโลกอย่างเป็นทางการในชื่อ O My Guide (www.youtube.com/@OMG_omyguide) ซึ่งนำเสนอคอนเทนต์เกี่ยวกับอาหารเกาหลีที่น่าสนใจและเข้าถึงกลุ่มผู้ชมในระดับสากล

ตัวแทนจาก Binggrae กล่าวว่า "เราหวังว่าการเข้าร่วมงาน THAIFEX 2026 ในครั้งนี้ จะช่วยเร่งเครื่องบุกตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น พร้อมเดินหน้าขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่องในระดับโลก"

SOURCE Binggrae

Also from this source

Binggrae Sertai THAIFEX 2026, Pameran Perdagangan Makanan Terbesar Asia

Binggrae Sertai THAIFEX 2026, Pameran Perdagangan Makanan Terbesar Asia

Binggrae, syarikat makanan terkemuka Korea Selatan, mengumumkan penyertaannya dalam THAIFEX – Anuga Asia 2026, pameran perdagangan makanan dan...
Binggrae to Participate in THAIFEX 2026, Asia's Largest Food Trade Exhibition

Binggrae to Participate in THAIFEX 2026, Asia's Largest Food Trade Exhibition

Binggrae, South Korea's leading food company, announced its participation in THAIFEX – Anuga Asia 2026, Asia's premier international food and...
More Releases From This Source

Explore

Beverages

Beverages

Non-Alcoholic Beverages

Non-Alcoholic Beverages

Trade Show News

Trade Show News

News Releases in Similar Topics