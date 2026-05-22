Binggrae เตรียมประกาศศักดาในงาน THAIFEX 2026 มหกรรมอาหารสุดยิ่งใหญ่แห่งเอเชีย
22 May, 2026, 10:00 CST
โซล, เกาหลีใต้, 22 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ -- Binggrae บริษัทอาหารยักษ์ใหญ่จากเกาหลีใต้ ประกาศความพร้อมในการร่วมงาน THAIFEX – Anuga Asia 2026 ซึ่งถือเป็นงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มระดับนานาชาติชั้นนำของเอเชีย
Binggrae มีชื่อเสียงโด่งดังจากไลน์ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นนมรสกล้วยที่มียอดขายอันดับหนึ่ง, Yoplait โยเกิร์ตชนิดตักแบรนด์แรกในเกาหลีใต้ที่เกิดจากความร่วมมือทางเทคนิคกับ Sodima ไปจนถึงไอศกรีมแท่งยอดฮิตอย่าง Melona โดยนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทในปี 2510 เป็นต้นมา Binggrae ก็ได้ก้าวขึ้นเป็นแบรนด์ยอดนิยมที่ครัวเรือนในเกาหลีใต้ต่างไว้วางใจ
ทางบริษัทเตรียมจัดบูธประชาสัมพันธ์ (หมายเลข 2-W01) ภายในงานซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-30 พฤษภาคมนี้ ณ กรุงเทพมหานคร โดยหวังยกระดับการรับรู้แบรนด์สินค้า พร้อมวางรากฐานในการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายไปทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านการพบปะเจรจาธุรกิจกับเครือข่ายผู้จัดจำหน่ายและผู้ซื้อรายใหญ่จากทั่วโลกภายในงานนี้ ซึ่งนับเป็นการเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ของ Binggrae
สำหรับประเทศไทยนั้น Binggrae ได้ส่งออกผลิตภัณฑ์ไอศกรีมยอดนิยมอย่าง Melona และ Samanco เข้ามาทำตลาดตั้งแต่ปี 2550 โดยปัจจุบันมีวางจำหน่ายในซูเปอร์มาร์เก็ตระดับพรีเมียม อาทิ Gourmet Market, Tops Market, Foodland และ Max Valu นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเดินหน้าขยายไลน์ผลิตภัณฑ์หลักให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ควบคู่ไปกับการรุกตลาดออนไลน์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับกลุ่มผู้บริโภคอย่างเข้มแข็ง
ในอนาคตข้างหน้า Binggrae เตรียมเร่งขยายฐานธุรกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยตั้งเป้าสร้างเครือข่ายการจัดจำหน่ายให้ครอบคลุมทั่วประเทศไทยมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์กลุ่มผลิตภัณฑ์ไอศกรีม ผ่านแคมเปญการตลาดที่ตรงจุด โดยมี Melona เป็นตัวชูโรง ซึ่งในระยะแรกจะมุ่งเน้นไปที่การปั้น Melona รสพิสตาชิโอ ที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ ให้เป็นสินค้าดาวเด่นในการบุกตลาดครั้งนี้
นอกจากนี้ Binggrae เตรียมรุกตลาดด้วยการเปิดตัวผลิตภัณฑ์นมรสกล้วยเวอร์ชันส่งออกโดยเฉพาะ ซึ่งสามารถขนส่งได้ในอุณหภูมิห้อง เพื่อเพิ่มความหลากหลายของสินค้าในภูมิภาค โดยในปีนี้บริษัทฯ มีแผนเปิดตัวรสชาติใหม่ ได้แก่ รสเผือกและรสเกาลัด ที่สร้างสรรค์มาเพื่อเอาใจผู้บริโภคชาวไทยโดยเฉพาะ พร้อมมุ่งขยายฐานการส่งออกผลิตภัณฑ์ที่ไม่ต้องแช่เย็นไปทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขณะเดียวกัน Binggrae ยังเตรียมเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐานฮาลาลในตลาดที่มีประชากรมุสลิมเป็นหลักอย่างอินโดนีเซียและมาเลเซียอีกด้วย
ในส่วนของช่องทางสื่อสาร Binggrae มีช่อง YouTube ระดับโลกอย่างเป็นทางการในชื่อ O My Guide (www.youtube.com/@OMG_omyguide) ซึ่งนำเสนอคอนเทนต์เกี่ยวกับอาหารเกาหลีที่น่าสนใจและเข้าถึงกลุ่มผู้ชมในระดับสากล
ตัวแทนจาก Binggrae กล่าวว่า "เราหวังว่าการเข้าร่วมงาน THAIFEX 2026 ในครั้งนี้ จะช่วยเร่งเครื่องบุกตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น พร้อมเดินหน้าขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่องในระดับโลก"
