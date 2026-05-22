Binggrae Sertai THAIFEX 2026, Pameran Perdagangan Makanan Terbesar Asia

SEOUL, Korea Selatan, 22 Mei 2026 /PRNewswire/ -- Binggrae, syarikat makanan terkemuka Korea Selatan, mengumumkan penyertaannya dalam THAIFEX – Anuga Asia 2026, pameran perdagangan makanan dan minuman antarabangsa utama di Asia.

Binggrae terkenal dengan rangkaian produknya yang pelbagai, termasuk Banana Flavored Milk yang paling laris, Yoplait—yogurt pertama di Korea yang dimakan dengan sudu yang diperkenalkan melalui kerjasama teknikal dengan Sodima—dan ais krim bar ikonik Melona. Sejak penubuhannya pada 1967, Binggrae telah menjadi jenama terkenal di Korea.

A bird's eye view of the booth of Binggrae 'THAIFEX 2026'

Syarikat ini akan mengendalikan reruai promosi (2-W01) di pameran yang berlangsung dari 26 hingga 30 Mei di Bangkok, Thailand. Melalui pertemuan dengan pengedar global dan pembeli yang menghadiri pameran, syarikat ini menyasarkan untuk meningkatkan kesedaran jenama produknya dan meletakkan asas bagi pengembangan saluran pengedaran di seluruh Asia Tenggara. Ini merupakan tahun ketiga berturut-turut Binggrae menyertai acara tersebut.

Binggrae telah mengeksport produk ais krimnya termasuk Melona dan Samanco ke Thailand sejak 2007. Produk ini kini dijual di rangkaian pasar raya premium seperti Gourmet Market, Tops Market, Foodland dan Max Valu. Syarikat ini juga terus memperluas barisan produk utamanya sambil mengukuhkan penglibatan pengguna melalui inisiatif pemasaran dalam talian.

Pada masa hadapan, Binggrae merancang untuk mempercepat pengembangan di Asia Tenggara dengan memperluas pengedaran di Thailand. Syarikat ini berhasrat memperkukuh pengiktirafan jenama bagi portfolio ais krimnya melalui kempen pemasaran yang disasarkan, dengan Melona sebagai produk utama. Fokus awal usaha ini adalah mempromosikan perisa Pistachio Melona yang baharu dilancarkan sebagai sasaran utama.

Selain itu, Binggrae akan memperkenalkan produk Banana Flavored Milk khusus eksport yang direka untuk pengedaran suhu bilik, sekali gus mempelbagaikan lagi tawarannya di rantau ini. Tahun ini, syarikat merancang melancarkan varian baharu iaitu Taro dan Chestnut yang disesuaikan untuk pasaran Thailand, sambil memberi tumpuan kepada pengembangan eksport produk suhu bilik di Asia Tenggara. Binggrae juga akan memperluas jualan produk pensijilan Halal di pasaran majoriti Muslim seperti Indonesia dan Malaysia.

Sementara itu, Binggrae mengendalikan saluran YouTube global rasmi, O My Guide (www.youtube.com/@OMG_omyguide), yang menampilkan kandungan K-makanan menarik untuk penonton antarabangsa.

Wakil Binggrae berkata, "Melalui penyertaan kami dalam THAIFEX 2026, kami berhasrat mempercepat kemasukan ke pasaran Asia Tenggara dan seterusnya mengembangkan perniagaan global kami."

