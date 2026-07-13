BIT Brokerage ra mắt tính năng bán khống cổ phiếu Mỹ, tạo nền tảng cho việc triển khai giao dịch quyền chọn trong thời gian tới

GELEPHU MINDFULNESS CITY, Bhutan, ngày 13 tháng 7 năm 2026 /PRNewswire/ -- Sau khi ra mắt tính năng giao dịch ký quỹ gần đây, BIT (trước đây là Matrixport) hôm nay chính thức công bố triển khai tính năng bán khống cổ phiếu Mỹ. Cột mốc này khép kín một chu trình quan trọng trong năng lực giao dịch mua và bán khống của nền tảng môi giới, trang bị cho nhà đầu tư các công cụ giao dịch tinh vi để phòng ngừa rủi ro và ứng phó với điều kiện thị trường biến động, đồng thời đặt nền tảng hạ tầng vững chắc cho việc triển khai giao dịch quyền chọn trong thời gian tới.

Chia sẻ về đợt nâng cấp này, Elio Cui, Giám đốc của BIT Brokerage, cho biết: "Với việc ra mắt tính năng bán khống, BIT Brokerage đã trở thành một trong số rất ít nền tảng giao dịch trong ngành đồng thời hỗ trợ giao dịch ký quỹ, bán khống và quyền chọn trong khuôn khổ giao dịch cổ phiếu Mỹ. Ngay từ đầu, lộ trình phát triển sản phẩm của chúng tôi đã được xây dựng xoay quanh một bộ công cụ toàn diện đạt chuẩn dành cho nhà đầu tư tổ chức. Chỉ với một tài khoản, người dùng có thể kết hợp liền mạch các chiến lược mua và bán khống cùng các công cụ phòng ngừa rủi ro, từ đó ứng phó với các chu kỳ thị trường khác nhau với hiệu quả sử dụng vốn tối ưu hơn".

Trong quá trình hoàn thiện bộ sản phẩm môi giới chứng khoán Mỹ của mình, BIT Brokerage nhắc nhở các nhà đầu tư rằng hoạt động bán khống tiềm ẩn rủi ro thị trường và chịu tác động của nhiều yếu tố, bao gồm biến động thị trường, chi phí vay cổ phiếu và lãi suất vay biến động liên tục. Nền tảng này sẽ linh hoạt điều chỉnh danh sách cổ phiếu đủ điều kiện bán khống dựa trên thanh khoản thị trường và các thông số rủi ro nội bộ, mang đến cho nhà đầu tư khả năng tiếp cận các cơ hội bán khống cổ phiếu Mỹ đủ điều kiện trong một khuôn khổ vững chắc.

Nhân dịp ra mắt tính năng mới, BIT Brokerage hiện đang triển khai chương trình ưu đãi có thời hạn "chi phí vay cổ phiếu bằng 0 USD" đối với các cổ phiếu đủ điều kiện bán khống. Các điều khoản và điều kiện kèm theo sẽ được áp dụng. Để biết thông tin chi tiết, vui lòng truy cập BIT U.S. Equities trên X: https://x.com/BITStocks_EN/status/2076543825213005994?s=20

Giới thiệu về BIT Brokerage

BIT Brokerage cam kết cung cấp cho các nhà đầu tư trên toàn cầu dịch vụ đầu tư cổ phiếu Mỹ trọn gói, an toàn và hiệu quả. Với giao dịch cổ phiếu Mỹ không tính phí hoa hồng và cơ cấu phí cạnh tranh làm trọng tâm, nền tảng cung cấp quyền truy cập tới hơn 10.000 cổ phiếu và quỹ ETF niêm yết tại Mỹ, đồng thời hỗ trợ một cách sáng tạo nạp và rút stablecoin (USDT/USDC) gần như tức thời bên cạnh hình thức chuyển khoản USD qua ngân hàng truyền thống. Điều này cho phép người dùng chuyển tiền một cách liền mạch mà không phải phụ thuộc hoàn toàn vào các kênh ngân hàng truyền thống, đồng thời vẫn được hưởng các quyền của cổ đông, bao gồm quyền nhận cổ tức và quyền biểu quyết.

BIT Brokerage là thành viên của BIT Group. Được thành lập vào năm 2019, BIT là tập đoàn dịch vụ tài chính tài sản số hàng đầu toàn cầu, kết nối tài chính truyền thống với thị trường tài sản số. BIT hiện lưu ký và quản lý hơn 6 tỷ USD tài sản, đồng thời ghi nhận khối lượng giao dịch hằng tháng vượt 7 tỷ USD (tính đến quý 4 năm 2025).

SOURCE BIT