BIT Brokerage Lancar Jualan Singkat Ekuiti A.S., Buka Laluan kepada Pelancaran Dagangan Opsyen Akan Datang

GELEPHU MINDFULNESS CITY, Bhutan, 14 Julai 2026 /PRNewswire/ -- Susulan pelancaran ciri dagangan margin baru-baru ini, BIT yang dahulunya dikenali sebagai Matrixport hari ini mengumumkan pelancaran rasmi ciri jualan singkat ekuiti A.S. Pencapaian ini melengkapkan keupayaan dagangan panjang dan singkat platform pembrokeran ini, sekali gus menyediakan pelabur dengan alat yang lebih canggih untuk melindung nilai risiko dan mengharungi keadaan pasaran yang tidak menentu, di samping meletakkan asas infrastruktur yang kukuh bagi pelancaran dagangan opsyen yang akan datang.

Mengulas mengenai penambahbaikan itu, Elio Cui, Ketua BIT Brokerage, berkata: "Dengan pelancaran jualan singkat ini, BIT Brokerage menjadi antara segelintir platform dagangan dalam industri yang menyokong dagangan margin, jualan singkat dan opsyen secara serentak dalam rangka kerja ekuiti A.S. Sejak awal lagi, pelan pembangunan produk kami dibina berasaskan set alat bertaraf institusi yang komprehensif. Dalam satu akaun sahaja, pengguna boleh menggabungkan strategi panjang dan singkat secara lancar bersama lindung nilai risiko, sekali gus mengharungi pelbagai kitaran pasaran dengan kecekapan modal yang lebih tinggi."

Seiring usaha melengkapkan rangkaian perkhidmatan pembrokeran A.S., BIT Brokerage mengingatkan pelabur bahawa jualan singkat melibatkan risiko pasaran dan tertakluk kepada pelbagai faktor termasuk turun naik pasaran, kos peminjaman saham serta kadar pinjaman yang berubah-ubah. Platform ini akan melaraskan senarai saham yang boleh dijual singkat secara dinamik berdasarkan kecairan pasaran dan parameter risiko dalaman, sekali gus memberikan pelabur akses kepada peluang jualan singkat ekuiti A.S. yang layak dalam rangka kerja yang kukuh.

Bagi meraikan pelancaran tersebut, BIT Brokerage menawarkan promosi "$0 kos peminjaman saham" untuk tempoh terhad bagi saham yang layak dijual singkat. Terma dan syarat dikenakan. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk BIT U.S. Equities di X: https://x.com/BITStocks_EN/status/2076543825213005994?s=20

Latar Belakang BIT Brokerage

BIT Brokerage komited menyediakan perkhidmatan pelaburan saham A.S. sehenti yang selamat dan cekap kepada pelabur global. Berteraskan dagangan saham A.S. tanpa komisen dan struktur yuran kos rendah, platform ini merangkumi lebih 10,000 saham dan ETF yang disenaraikan di A.S., serta secara inovatif menyokong deposit dan pengeluaran hampir serta-merta menggunakan stablecoin (USDT/USDC) di samping pindahan kawat USD tradisional. Ini membolehkan pengguna memindahkan dana dengan lancar tanpa bergantung sepenuhnya kepada saluran perbankan tradisional, sambil menyediakan akses kepada hak pemegang saham termasuk dividen dan hak mengundi.

BIT Brokerage merupakan sebahagian daripada BIT Group. Ditubuhkan pada tahun 2019, BIT ialah kumpulan perkhidmatan kewangan aset digital global terkemuka yang menghubungkan kewangan tradisional dengan pasaran digital. BIT mengurus lebih AS$6 bilion aset di bawah jagaan dan pengurusan, serta mencatat jumlah dagangan bulanan melebihi AS$7 bilion (setakat suku keempat 2025).

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