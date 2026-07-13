BIT Brokerage เปิดตัวบริการขายชอร์ตหุ้นสหรัฐฯ ปูทางสู่การเปิดให้บริการซื้อขายออปชันในอนาคตอันใกล้
News provided byBIT
13 Jul, 2026, 21:28 CST
เกเลพู เมืองแห่งสติ, ภูฏาน, 13 กรกฎาคม 2569 /PRNewswire/ -- หลังจากที่เพิ่งเปิดตัวฟีเจอร์การซื้อขายด้วยบัญชีมาร์จิ้นไปเมื่อไม่นานนี้ BIT (เดิมชื่อ Matrixport) ประกาศเปิดให้บริการฟีเจอร์การขายชอร์ตหุ้นสหรัฐฯ อย่างเป็นทางการในวันนี้ การเปิดตัวครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญที่ช่วยเติมเต็มศักยภาพด้านการซื้อขายทั้งฝั่งซื้อ (Long) และฝั่งขาย (Short) ของแพลตฟอร์มนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์รายนี้ โดยช่วยให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงเครื่องมือการลงทุนที่มีความซับซ้อนและเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น เพื่อใช้ในการบริหารความเสี่ยงและรับมือกับสภาวะตลาดที่มีความผันผวน ขณะเดียวกันยังเป็นการวางรากฐานด้านโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการเปิดให้บริการการซื้อขายออปชันที่มีแผนจะเปิดตัวในอนาคตอันใกล้
Elio Cui หัวหน้าฝ่าย BIT Brokerage กล่าวถึงการยกระดับการให้บริการครั้งนี้ว่า "ด้วยการเปิดให้บริการฟีเจอร์การขายชอร์ตในครั้งนี้ ทำให้ BIT Brokerage กลายเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มการซื้อขายเพียงไม่กี่แห่งในอุตสาหกรรมที่สามารถรองรับการซื้อขายด้วยบัญชีมาร์จิ้น การขายชอร์ต และการซื้อขายออปชันภายใต้ระบบการลงทุนในหุ้นสหรัฐฯ ได้พร้อมกัน นับตั้งแต่เริ่มต้น เราได้วางโรดแมปการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยยึดแนวคิดในการสร้างชุดเครื่องมือการลงทุนที่ครบวงจรในระดับสถาบัน โดยภายในบัญชีเดียว ผู้ใช้งานสามารถผสานกลยุทธ์การลงทุนทั้งฝั่งซื้อและฝั่งขายเข้ากับการบริหารความเสี่ยงได้อย่างราบรื่น ช่วยให้สามารถรับมือกับวัฏจักรตลาดที่แตกต่างกัน พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพด้านการใช้เงินทุนได้ดียิ่งขึ้น"
ขณะที่ BIT Brokerage เดินหน้าพัฒนาชุดบริการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์สหรัฐฯ ให้มีความครบวงจรยิ่งขึ้น บริษัทขอเน้นย้ำต่อนักลงทุนว่า การขายชอร์ตเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงด้านตลาด และอาจได้รับผลกระทบจากหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นความผันผวนของตลาด ต้นทุนในการยืมหุ้น รวมถึงอัตราค่าธรรมเนียมการยืมหุ้นที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา แพลตฟอร์มจะมีการปรับรายชื่อหุ้นที่สามารถขายชอร์ตได้แบบไดนามิก โดยพิจารณาจากสภาพคล่องของตลาดและเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงภายในของบริษัท เพื่อให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงโอกาสในการขายชอร์ตหุ้นสหรัฐฯ ที่เข้าเกณฑ์ได้ ภายใต้กรอบการบริหารความเสี่ยงที่มีความแข็งแกร่งและรัดกุม
เพื่อเฉลิมฉลองการเปิดตัวบริการครั้งนี้ ทาง BIT Brokerage ได้จัดโปรโมชั่นพิเศษแบบจำกัดระยะเวลา โดยมอบสิทธิ์ "ค่าธรรมเนียมการยืมหุ้น 0 ดอลลาร์สหรัฐ" สำหรับหุ้นที่เข้าเกณฑ์และสามารถขายชอร์ตได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนด สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดตามบัญชี BIT U.S. Equities บนแพลตฟอร์ม X ได้ที่: https://x.com/BITStocks_EN/status/2076543825213005994?s=20
เกี่ยวกับ BIT Brokerage
BIT Brokerage มุ่งมั่นในการมอบบริการลงทุนในหุ้นสหรัฐฯ แบบครบวงจรซึ่งทั้งปลอดภัยและมีประสิทธิภาพให้แก่นักลงทุนทั่วโลก แพลตฟอร์มมีจุดเด่นด้านการซื้อขายหุ้นสหรัฐฯ โดยไม่มีค่าคอมมิชชัน ควบคู่กับโครงสร้างค่าธรรมเนียมที่มีต้นทุนต่ำ โดยครอบคลุมหุ้นและกองทุน ETF ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ มากกว่า 10,000 รายการ และยังรองรับการฝากและถอนเงินผ่าน stablecoin (USDT/USDC) ได้เกือบจะทันที ควบคู่ไปกับการโอนเงินผ่านระบบธนาคารเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐแบบดั้งเดิม ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถโอนเงินเข้าและออกจากบัญชีได้อย่างราบรื่น โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาช่องทางธนาคารแบบเดิมเพียงอย่างเดียว พร้อมทั้งยังได้รับสิทธิของผู้ถือหุ้น ได้แก่ สิทธิในการรับเงินปันผลและสิทธิออกเสียงลงคะแนน
BIT Brokerage เป็นส่วนหนึ่งของ BIT Group ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2562 โดยเป็นกลุ่มผู้ให้บริการทางการเงินด้านสินทรัพย์ดิจิทัลระดับโลกชั้นนำ ที่เชื่อมโยงโลกการเงินแบบดั้งเดิมเข้ากับตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล ปัจจุบัน BIT มีสินทรัพย์ภายใต้การรับฝากดูแลและการบริหารมูลค่ารวมกว่า 6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ตามข้อมูล ณ ไตรมาส 4 ปี 2568)
SOURCE BIT
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