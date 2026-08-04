Bybit.eu erweitert sein Angebot in Europa, nachdem die Bybit Payments GmbH eine Konzession als E-Geld-Institut erhalten hat

Die Konzession bildet die Grundlage für regulierte E-Geld- und Zahlungsdienste auf der Plattform Bybit.eu, ergänzend zu den Kryptowerte-Dienstleistungen.

WIEN, 4. August 2026 /PRNewswire/ -- Bybit.eu gab heute bekannt, dass die österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) der Bybit Payments GmbH eine Konzession als E-Geld-Institut (EMI) erteilt hat.

Die Bybit Payments GmbH wird über die Plattform Bybit.eu regulierte E-Geld- und Zahlungsdienste anbieten. Kryptowerte-Dienstleistungen auf derselben Plattform werden separat von der Bybit EU GmbH, einem österreichischen Anbieter dieser Dienstleistungen, der seit Mai 2025 gemäß der Verordnung über Märkte für Kryptowerte (MiCAR) zugelassen ist, erbracht.

Um die aufsichtsrechtlichen Anforderungen zu erfüllen, verfügen die beiden österreichischen Unternehmen über unterschiedliche Zulassungen und Zuständigkeiten. Bybit EU GmbH verfügt über die MiCAR-Zulassung für Kryptowerte-Dienstleistungen, während die Bybit Payments GmbH die EMI-Konzession für E-Geld- und Zahlungsdienste besitzt. Ihre Dienstleistungen werden über die Plattform Bybit.eu gebündelt, um Kunden in Europa ein noch stärker integriertes Nutzungserlebnis zu bieten.

„Europa setzt weltweit Maßstäbe dafür, wie sich digitale Vermögenswerte und Finanzdienstleistungen unter klaren regulatorischen Rahmenbedingungen gemeinsam weiterentwickeln können", sagte Georg Harer, Managing director at Bybit EU GmbH and Bybit Payments GmbH.

„Die der Bybit Payments GmbH erteilte EMI-Konzession ist ein wichtiger Meilenstein in unserem langfristigen Engagement in Europa. Zusammen mit der MiCAR-Zulassung der Bybit EU GmbH schafft dies ergänzende regulatorische Grundlagen für die Verknüpfung von Kryptowerten, Zahlungen und Finanzdienstleistungen für den Alltag über die Plattform Bybit.eu."

Die EMI-Konzession schafft für die Bybit Payments GmbH die aufsichtsrechtliche Grundlage für künftige Zahlungsfunktionen, zu denen unter anderem Zahlungen von Person zu Person, E-Geld-Dienste, die starke Kundenauthentifizierung, Open-Banking-Funktionen, Zahlungslösungen für Händler sowie künftige Kartenprojekte gehören können, wenn diese Dienste gemäß den geltenden Anforderungen eingeführt werden.

„Mit dieser Konzession kann die Bybit Payments GmbH regulierte Zahlungsfunktionen entwickeln, welche die von der Bybit EU GmbH angebotenen Kryptowerte-Dienstleistungen ergänzen. Eine klare Trennung zwischen den beiden regulierten Unternehmen ist von grundlegender Bedeutung. Jedes Unternehmen wird Dienstleistungen im Rahmen seiner eigenen aufsichtsrechtlichen Befugnisse erbringen, während Kunden über die Plattform Bybit.eu auf diese Dienstleistungen zugreifen können", sagte Bernhard Krick, Managing director at Bybit Payments GmbH.

Die EMI-Konzession wird Bybit Payments GmbH zudem dabei unterstützen, strategische Beziehungen zu Finanzinstituten, Zahlungsanbietern und Unternehmenspartnern aufzubauen und gleichzeitig die Abhängigkeit von Zahlungsinfrastrukturen Dritter im Laufe der Zeit zu verringern.

Weitere Informationen, darunter konkrete Termine für Produkteinführungen und Einzelheiten zur europaweiten Einführung, werden in Kürze bekannt gegeben.

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Informationen zu Bybit EU

Bybit.eu ist die europäische Plattform, über die Dienstleistungen von separat regulierten Bybit-Unternehmen bereitgestellt werden.

Bybit EU GmbH ist ein nach MiCAR zugelassener österreichischer Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen. Das Unternehmen bietet über die Plattform Bybit.eu Kryptowerte-Dienstleistungen für Kunden im gesamten Europäischen Wirtschaftsraum mit Ausnahme von Malta an.

Bybit EU GmbH ist berechtigt, folgende Dienstleistungen anzubieten:

Verwahrung und Verwaltung von Kryptowerten für Kunden;

Tausch von Kryptowerten gegen einen Geldbetrag;

Tausch von Kryptowerten gegen andere Kryptowerte;

Platzierung von Kryptowerten sowie

Transferdienste für Kryptowerte im Namen von Kunden.

Bybit EU GmbH betreibt keine Handelsplattform für Kryptowerte und bietet keine Anlageberatung an.

Bybit Payments GmbH ist ein von der FMA konzessioniertes österreichisches E-Geld-Institut. Das Unternehmen wird über die Plattform Bybit.eu regulierte E-Geld- und Zahlungsdienste anbieten, sobald diese Dienste eingeführt werden.

Die Dienstleistungen der Bybit EU GmbH und der Bybit Payments GmbH unterliegen den jeweiligen aufsichtsrechtlichen Zulassungen, den geltenden Geschäftsbedingungen sowie der Verfügbarkeit in der jeweiligen Rechtsordnung.

Medienkontakt: [email protected]

Website: www.bybit.eu

Haftungsausschluss: Diese Pressemitteilung dient nur zu Informationszwecken und stellt weder eine Anlageberatung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf digitaler Vermögenswerte dar. Die hier erwähnten Produkte und Dienstleistungen unterliegen den in den jeweiligen Rechtsordnungen geltenden Gesetzen und Vorschriften und sind möglicherweise in bestimmten Regionen nicht verfügbar.