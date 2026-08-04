Bybit.eu élargit son offre en Europe alors que Bybit Payments GmbH obtient une licence d'établissement de monnaie électronique

Cette licence permettra d'offrir des services de monnaie électronique et services de paiement réglementés sur la plateforme Bybit.eu, parallèlement aux services liés aux crypto-actifs.

VIENNE, 4 août 2026 /PRNewswire/ -- Bybit.eu a annoncé aujourd'hui que Bybit Payments GmbH s'est vu octroyer une licence d'établissement de monnaie électronique (EMI) par l'Autorité autrichienne des marchés financiers (FMA).

Bybit Payments GmbH fournira des services réglementés de monnaie électronique et de paiement via la plateforme Bybit.eu. Les services liés aux crypto-actifs proposés sur cette même plateforme sont fournis séparément par Bybit EU GmbH, un prestataire autrichien de services liés aux crypto-actifs agréé au titre du règlement sur les marchés de crypto-actifs (MiCAR) depuis mai 2025.

Afin de se conformer aux exigences réglementaires, les deux entités autrichiennes disposent d'autorisations et de responsabilités réglementaires distinctes. Bybit EU GmbH est titulaire de l'agrément MiCAR pour les services liés aux crypto-actifs, tandis que Bybit Payments GmbH est titulaire de la licence EMI pour la monnaie électronique et les services de paiement. Leurs services seront regroupés au sein de la plateforme Bybit.eu afin d'offrir une expérience plus intégrée aux clients européens.

« L'Europe fait figure de référence mondiale en matière d'évolution conjointe des actifs numériques et des services financiers dans le cadre d'une réglementation claire », a déclaré Georg Harer, Managing director de Bybit EU GmbH et de Bybit Payments GmbH.

« L'octroi de la licence EMI à Bybit Payments GmbH marque une étape importante dans notre engagement à long terme envers l'Europe. Conjuguée à l'agrément MiCAR détenu par Bybit EU GmbH, cette autorisation établit un cadre réglementaire complémentaire permettant d'interconnecter les crypto-actifs, les paiements et les services financiers courants via la plateforme Bybit.eu. »

La licence EMI fournit à Bybit Payments GmbH le cadre réglementaire nécessaire à la mise en place de futures fonctionnalités de paiement, qui pourraient inclure les paiements de particulier à particulier, les services de monnaie électronique, l'authentification forte des clients, les fonctionnalités d'open banking, les solutions de paiement pour les commerçants et les futures initiatives en matière de cartes, à mesure que ces services seront mis en place conformément aux exigences applicables.

« Cette licence permet à Bybit Payments GmbH de mettre en place des solutions de paiement réglementées qui viennent compléter les services liés aux crypto-actifs proposés par Bybit EU GmbH. Il est essentiel de maintenir une distinction claire entre ces deux entités réglementées. Chaque entité fournira des services dans le cadre de ses propres autorisations, tandis que les clients pourront accéder à ces services via la plateforme Bybit.eu », a déclaré Bernhard Krick, Managing director de Bybit Payments GmbH.

La licence EMI permettra également à Bybit Payments GmbH de nouer des relations stratégiques avec des institutions financières, des prestataires de paiement et des partenaires commerciaux, tout en réduisant progressivement sa dépendance vis-à-vis des infrastructures de paiement tierces.

De plus amples informations, notamment les dates précises de lancement des produits et les détails du déploiement à l'échelle européenne, seront communiquées prochainement.

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À propos de Bybit EU

Bybit.eu est la plateforme européenne par l'intermédiaire de laquelle les services sont proposés par des entités Bybit soumises à une réglementation distincte.

Bybit EU GmbH est un prestataire autrichien de services liés aux crypto-actifs agréé au titre du règlement MiCAR. Elle propose des services liés aux crypto-actifs à ses clients dans l'ensemble de l'Espace économique européen, à l'exception de Malte, par le biais de la plateforme Bybit.eu.

Bybit EU GmbH est autorisée à proposer :

la garde et l'administration de crypto-actifs pour le compte de clients ;

l'échange de crypto-actifs contre des fonds ;

l'échange de crypto-actifs contre d'autres crypto-actifs ;

le placement de crypto-actifs ; et

des services de transfert de crypto-actifs pour le compte de clients.

Bybit EU GmbH n'exploite pas de plateforme de négociation de crypto-actifs et ne fournit pas de conseils en matière d'investissement.

Bybit Payments GmbH est un établissement de monnaie électronique autrichien agréé par la FMA. Elle proposera des services de monnaie électronique et services de paiement réglementés via la plateforme Bybit.eu, à mesure que ces services seront mis en place.

Les services proposés par Bybit EU GmbH et Bybit Payments GmbH sont soumis à leurs autorisations réglementaires respectives, aux conditions générales applicables et à leur disponibilité dans la juridiction concernée.

Relations avec les médias : [email protected]

Site web : www.bybit.eu

Avis de non-responsabilité : le présent communiqué de presse est publié à titre d'information uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement ni une offre d'achat ou de vente d'actifs numériques. Les produits et services mentionnés dans ce document sont soumis aux lois et réglementations en vigueur sur les territoires concernés et peuvent ne pas être disponibles dans certaines régions.