Băng qua biển hoa 900.000 bông cẩm tú cầu: Lễ hội hoa cẩm tú cầu Jangsaengpo lần thứ 5 tại Namgu, Ulsan ra mắt Whale Kart mới

ULSAN, Hàn Quốc, ngày 4 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- Quận Namgu, thành phố Ulsan, được biết đến là khu vực sinh thái - văn hóa và là biểu tượng của di sản văn hóa cá voi tại Hàn Quốc, sẽ tổ chức Lễ hội hoa cẩm tú cầu Jangsaengpo lần thứ 5 từ ngày 19 đến 28 tháng 6 tại Làng Văn hóa Cá voi Jangsaengpo.

Quận Namgu, thành phố Ulsan sẽ tổ chức Lễ hội hoa cẩm tú cầu Jangsaengpo lần thứ 5 và ra mắt Whale Kart.

Lễ hội đã khẳng định vị thế là sự kiện hoa đầu mùa hè tiêu biểu của Ulsan. Năm nay, ngôi làng sẽ trở nên sống động với hơn 37.000 cây cẩm tú cầu thuộc 40 giống khác nhau, bao gồm các giống mới như Orion Blue, Red Baron và Marshall. Khoảng 900.000 bông hoa sẽ phủ kín khuôn viên bằng những dải màu sắc rực rỡ. Khi đêm xuống, các khu vườn được thắp sáng sẽ tạo nên một không gian lãng mạn tuyệt đẹp.

Điểm nhấn nổi bật của lễ hội năm nay là màn ra mắt chính thức của "Whale Kart", hệ thống xe kart chạy bằng động cơ trên tuyến đường vòng khép kín dài 1,05 km chạy xuyên suốt khuôn viên làng. Với tốc độ tối đa 40 km/giờ, xe kart đưa du khách đi qua Công viên điêu khắc cá voi và Vườn hoa oải hương trong một hành trình sống động, mang đến trải nghiệm ngắm nhìn toàn cảnh Jangsaengpo đầy chân thực và sống động. Được thiết kế dựa trên hoạ tiết của linh vật chính thức của Namgu là Jangsaengi, điểm tham quan này mang đến cách thức mới đầy thú vị để trải nghiệm nét quyến rũ của vùng biển nơi đây.

Trong suốt thời gian diễn ra lễ hội, sân khấu đặc biệt tại Quảng trường văn hóa cá voi sẽ liên tục tổ chức các chương trình giải trí, bắt đầu với lễ khai mạc. Du khách có thể thưởng thức nhiều hoạt động đa dạng như chương trình "Hydrangea Music Box" do một DJ radio nổi tiếng dẫn dắt, các đêm nhạc dân gian acoustic mang âm hưởng retro, biểu diễn đường phố và chương trình ảo thuật dành cho cả gia đình. Vào mỗi tối thứ Bảy, bầu trời Jangsaengpo sẽ rực sáng với màn trình diễn pháo hoa đặc sắc.

Nhằm phục vụ du khách đến sớm, Chính quyền quận Namgu sẽ vận hành một gian hàng quảng bá gần văn phòng Làng Văn hóa Cá voi từ ngày 6 tháng 6. Không khí sôi động sẽ được duy trì xuyên suốt khuôn viên lễ hội với các chợ trời, xe ẩm thực lưu động và các gian hàng trải nghiệm tương tác, đảm bảo các hoạt động giải trí phong phú cho các gia đình, cặp đôi và du khách.

Lễ hội mở cửa hoàn toàn miễn phí, cho phép mọi người tự do thưởng thức những thảm hoa ngoạn mục. Tuy nhiên, du khách mua vé Whale Kart sẽ được hưởng các ưu đãi giảm giá độc quyền khi mua những sản phẩm quà lưu niệm du lịch mới ra mắt.

"Lễ hội năm nay là dịp đặc biệt để du khách vừa chiêm ngưỡng những bông cẩm tú cầu được chăm sóc tuyệt đẹp, vừa trải nghiệm xe Whale Kart mới", một quan chức của Chính quyền quận Namgu cho biết. "Chúng tôi hy vọng các gia đình, cặp đôi và bạn bè sẽ tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ khi tận hưởng sự kết hợp hoàn hảo giữa hoa, văn hóa và những phút giây thư giãn".

SOURCE Nam-gu Office, Ulsan Metropolitan City