ท่องทะเลดอกไฮเดรนเยียกว่า 900,000 ดอก: เทศกาลไฮเดรนเยีย Jangsaengpo ครั้งที่ 5 เขตนัมกู เมืองอุลซาน พร้อมเปิดตัว "รถรางวาฬ" โฉมใหม่
News provided byNam-gu Office, Ulsan Metropolitan City
04 Jun, 2026, 10:00 CST
อุลซาน, เกาหลีใต้, 4 มิถุนายน 2026 /PRNewswire/ -- เขตนัมกูของเมืองอุลซาน ซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะย่านวัฒนธรรมเชิงนิเวศและสัญลักษณ์แห่งมรดกวาฬของเกาหลี จะจัดงาน เทศกาลไฮเดรนเยีย Jangsaengpo ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 19-28 มิถุนายน 2569 ณ Jangsaengpo Whale Culture Village
เทศกาลนี้ได้กลายเป็นงานดอกไม้ช่วงต้นฤดูร้อนที่โดดเด่นที่สุดของอุลซาน โดยในปีนี้หมู่บ้านจะถูกแต่งแต้มด้วยต้นไฮเดรนเยียกว่า 37,000 ต้น จาก 40 สายพันธุ์ รวมถึงสายพันธุ์ใหม่อย่าง Orion Blue, Red Baron และ Marshall ก่อให้เกิดดอกไม้บานสะพรั่งราว 900,000 ดอกทั่วพื้นที่จัดงานเป็นคลื่นสีสันอันงดงาม ขณะที่ในช่วงกลางคืน สวนดอกไม้ที่ประดับไฟจะสร้างบรรยากาศโรแมนติกเป็นพิเศษ
ไฮไลต์สำคัญของปีนี้คือการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของ "รถรางวาฬ" รถคาร์ตไฟฟ้าบนรางวงกลมระยะทาง 1.05 กิโลเมตรที่ทอดผ่านทั่วหมู่บ้าน โดยสามารถทำความเร็วได้สูงสุด 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ผู้โดยสารจะได้เพลิดเพลินกับการเดินทางผ่านสถานที่สำคัญต่าง ๆ เช่น สวนประติมากรรมปลาวาฬและสวนลาเวนเดอร์ พร้อมสัมผัสทัศนียภาพของ Jangsaengpo อย่างใกล้ชิด รถรางวาฬได้รับการออกแบบโดยใช้แรงบันดาลใจจาก "Jangsaengi" มาสคอตประจำเขต นัมกู มอบประสบการณ์ใหม่ที่ทั้งสนุกและสะท้อนเสน่ห์ทางทะเลของพื้นที่แห่งนี้
ตลอดช่วงเทศกาล เวทีพิเศษบริเวณจัตุรัสวัฒนธรรมปลาวาฬจะมีกิจกรรมความบันเทิงจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่พิธีเปิดงาน โดยผู้เข้าชมจะได้เพลิดเพลินกับโปรแกรมหลากหลาย อาทิ รายการ "Hydrangea Music Box" ที่ดำเนินรายการโดยดีเจวิทยุชื่อดัง คอนเสิร์ตเพลงโฟล์กอะคูสติกสไตล์ย้อนยุค การแสดงสตรีทเพอร์ฟอร์แมนซ์ และการแสดงมายากลสำหรับทุกคนในครอบครัว นอกจากนี้ ในทุกคืนวันเสาร์ ยังจะมีการแสดงดอกไม้ไฟสุดตระการตาที่จะส่องสว่างเหนือท้องฟ้าของ Jangsaengpo อีกด้วย
เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนล่วงหน้า สำนักงานเขตนัมกู เมืองอุลซาน จะเปิดบูธประชาสัมพันธ์บริเวณใกล้สำนักงาน Whale Culture Village ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายนเป็นต้นไป ภายในพื้นที่จัดงานจะเต็มไปด้วยบรรยากาศคึกคักจากตลาดนัดฟลีมาร์เก็ต รถจำหน่ายอาหาร และบูธกิจกรรมเชิงโต้ตอบต่าง ๆ ที่จะช่วยสร้างความเพลิดเพลินให้แก่ครอบครัว คู่รัก และนักท่องเที่ยวตลอดช่วงเทศกาล
การเข้าชมเทศกาลไม่มีค่าใช้จ่าย ผู้เข้าชมทุกคนสามารถเพลิดเพลินกับความงดงามของดอกไฮเดรนเยียที่บานสะพรั่งได้อย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ถือบัตรโดยสารรถรางวาฬแบบชำระเงินจะได้รับสิทธิ์ส่วนลดพิเศษสำหรับการซื้อของที่ระลึกด้านการท่องเที่ยวคอลเลกชันใหม่ที่เพิ่งเปิดตัว
"เทศกาลปีนี้เป็นงานพิเศษที่ผู้มาเยือนจะได้สัมผัสความงดงามของดอกไฮเดรนเยียที่เราเพาะปลูกและดูแลอย่างพิถีพิถัน ควบคู่ไปกับประสบการณ์ใหม่จากรถรางวาฬ" เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตนัมกู เมืองอุลซาน กล่าว "เราหวังว่าครอบครัว คู่รัก และกลุ่มเพื่อนจะได้สร้างความทรงจำอันน่าประทับใจ พร้อมเพลิดเพลินกับการผสมผสานอย่างลงตัวของดอกไม้ วัฒนธรรม และการพักผ่อน"
SOURCE Nam-gu Office, Ulsan Metropolitan City
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