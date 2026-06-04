Menyusuri Hamparan 900.000 Bunga Hydrangea, Festival Hydrangea Jangsaengpo Kelima di Ulsan Hadirkan Whale Kart sebagai Wahana Baru

Festival ini telah menjadi salah satu destinasi wisata bunga favorit saat awal musim panas di Ulsan. Tahun ini, area festival akan dipenuhi lebih dari 37.000 tanaman hydrangea dari 40 varietas, termasuk jenis baru seperti Orion Blue, Red Baron, dan Marshall. Sekitar 900.000 kuntum bunga akan bermekaran sehingga menciptakan hamparan warna yang memanjakan mata di seluruh kawasan. Saat malam tiba, taman yang diterangi lampu-lampu indah akan menghadirkan suasana hangat dan romantis bagi para pengunjung.

Peluncuran Whale Kart, wahana kendaraan bermotor yang beroperasi di jalur melingkar sepanjang 1,05 kilometer di area desa wisata tersebut, menjadi salah satu daya tarik utama pada tahun ini. Mampu melaju hingga 40 kilometer per jam, pengunjung dapat berkeliling melewati Whale Sculpture Park dan Lavender Garden sambil menikmati pemandangan khas Jangsaengpo. Terinspirasi dari karakter resmi Namgu, "Jangsaengi", Whale Kart menghadirkan pengalaman baru yang seru untuk menjelajahi pesona kawasan pesisir tersebut.

Selama festival berlangsung, panggung khusus di Whale Culture Square akan menampilkan berbagai hiburan, diawali dengan sesi pembukaan. Pengunjung dapat menikmati beragam program, mulai dari "Hydrangea Music Box" yang dipandu penyiar radio populer, konser folk akustik bernuansa retro, pertunjukan jalanan, hingga atraksi sulap untuk keluarga. Setiap Sabtu malam, langit Jangsaengpo juga akan dihiasi pertunjukan kembang api yang meriah.

Untuk menyambut pengunjung yang hadir lebih awal, Pemerintah Distrik Namgu Ulsan akan membuka stan promosi di dekat kantor Whale Culture Village mulai 6 Juni. Suasana festival juga akan semakin meriah dengan kehadiran pasar loak, truk makanan, serta berbagai stan aktivitas interaktif yang dapat dinikmati keluarga, pasangan, maupun wisatawan.

Festival ini tidak memungut biaya tiket masuk sehingga seluruh pengunjung dapat menikmati keindahan bunga hydrangea secara gratis. Namun, pengunjung yang membeli tiket Whale Kart dapat memperoleh potongan harga khusus untuk berbagai suvenir terbaru.

"Festival tahun ini menjadi momen istimewa yang memadukan keindahan hydrangea dengan wahana baru Whale Kart," ujar perwakilan Pemerintah Distrik Namgu Ulsan. "Kami berharap, keluarga, pasangan, dan sahabat dapat menciptakan kenangan tak terlupakan sambil menikmati perpaduan bunga, budaya, dan suasana relaksasi yang sempurna."

SOURCE Nam-gu Office, Ulsan Metropolitan City