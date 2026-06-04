Menyusuri Lautan 900,000 Bunga Hydrangea: Festival Hydrangea Jangsaengpo ke-5 Namgu Ulsan Perkenal Whale Kart Baharu

ULSAN, Korea Selatan, 4 Jun 2026 /PRNewswire/ -- Namgu di Ulsan, yang dikenali sebagai daerah eko-budaya dan lambang warisan budaya paus Korea, akan menganjurkan Festival Hydrangea Jangsaengpo ke-5 dari 19 hingga 28 Jun di Perkampungan Budaya Paus Jangsaengpo.

Namgu Ulsan akan mengadakan Festival Hydrangea Jangsaengpo ke-5 dan memperkenalkan Whale Kart.

Festival ini mengukuhkan kedudukannya sebagai acara bunga awal musim panas yang utama di Ulsan. Pada tahun ini, perkampungan tersebut akan dihiasi lebih 37,000 pokok bunga hydrangea daripada 40 varieti, termasuk tambahan varieti baharu seperti Orion Blue, Red Baron dan Marshall. Kira-kira 900,000 kuntum bunga akan menghiasi seluruh kawasan festival dengan hamparan warna yang meriah. Pada waktu malam, taman-taman yang diterangi cahaya akan mewujudkan suasana romantik yang indah.

Tarikan utama pada tahun ini ialah pelancaran rasmi "Whale Kart", trek berbentuk bulat berkuasa motor berukuran sepanjang 1.05 kilometer yang merentasi seluruh kawasan perkampungan. Mampu mencapai kelajuan sehingga 40 km/j, kart tersebut membawa penunggang dalam jelajah dinamik melintasi Whale Sculpture Park dan Lavender Garden, sekali gus menawarkan tatapan pemandangan Jangsaengpo yang mengasyikkan. Direka dengan motif maskot rasmi Namgu, "Jangsaengi", tarikan tersebut memberikan cara baharu yang mengujakan untuk merasai daya tarikan maritim kawasan tersebut.

Sepanjang festival berlangsung, pentas khas di Whale Culture Square akan menganjurkan barisan program hiburan secara berterusan, bermula dengan majlis pembukaan. Pengunjung boleh menikmati pelbagai program termasuk "Hydrangea Music Box" yang dikendalikan oleh DJ radio popular, konsert rakyat akustik retro, persembahan jalanan serta pertunjukan silap mata mesra keluarga. Setiap malam Sabtu, pertunjukan bunga api yang menakjubkan akan menerangi langit Jangsaengpo.

Bagi menyambut kedatangan pengunjung yang datang lebih awal, Pejabat Namgu Ulsan akan mengendalikan reruai promosi berhampiran pejabat Perkampungan Budaya Paus bermula pada 6 Jun. Suasana meriah akan dikekalkan di seluruh tapak festival dengan pasar lambak, trak makanan dan reruai pengalaman interaktif, sekali gus memastikan hiburan yang begitu banyak disajikan untuk keluarga, pasangan dan pelancong.

Kemasukan ke festival tersebut adalah percuma sepenuhnya, sekali gus membolehkan sesiapa sahaja menikmati gubahan bunga yang menakjubkan. Walau bagaimanapun, pengunjung yang memegang tiket berbayar Whale Kart akan layak menikmati diskaun eksklusif untuk cenderamata pelancong yang baru dikeluarkan.

"Festival tahun ini merupakan sebuah acara istimewa yang membolehkan pengunjung menikmati bunga hydrangea kami yang ditanam dengan begitu indah di samping Whale Kart baharu," kata seorang pegawai daripada Pejabat Namgu Ulsan. "Kami berharap keluarga, pasangan dan rakan taulan dapat mencipta kenangan yang tidak dapat dilupakan sambil menikmati gabungan sempurna antara bunga-bungaan, budaya dan ketenangan."

SOURCE Nam-gu Office, Ulsan Metropolitan City