CBME China 2026 diễn ra từ ngày 15 đến 17 tháng 7: Nơi ngành hàng mẹ và bé toàn cầu định hình chương tiếp theo của mình

Triển lãm sản phẩm dành cho sản phụ, trẻ sơ sinh và trẻ em lớn nhất thế giới quy tụ hơn 2.800 đơn vị triển lãm, hơn 4.200 thương hiệu và 270.000 mét vuông không gian đổi mới dẫn dắt xu hướng — giúp các nhà mua hàng tiếp cận đồng thời thông tin thị trường và năng lực sản xuất hàng đầu.

THƯỢNG HẢI, ngày 7 tháng 7 năm 2026 /PRNewswire/ -- Được tổ chức bởi Informa Markets, CBME China 2026 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 15 đến 17 tháng 7 tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Quốc gia (NECC) Thượng Hải, củng cố vị thế là nền tảng hàng đầu nơi các xu hướng của ngành trẻ sơ sinh và trẻ em toàn cầu được hình thành, kiểm chứng và đưa ra thị trường. Phiên bản năm nay biến 270.000 mét vuông không gian triển lãm trải rộng trên tám khu chuyên đề thành nơi trưng bày toàn diện nhất của ngành về những xu hướng tương lai — và những tên tuổi có khả năng đưa các xu hướng đó ra thị trường.

Đây là nơi các doanh nghiệp trong thị trường trẻ sơ sinh và trẻ em toàn cầu trị giá 88 tỷ USD tìm hiểu những nhu cầu mà người tiêu dùng sẽ đặt ra trong tương lai, kết nối với nền tảng sản xuất để đáp ứng các nhu cầu đó và đạt được những lợi thế cạnh tranh tạo nên vị thế dẫn đầu thị trường.

Cỗ máy tạo xu hướng: Nơi ngành nhìn thấy tương lai của mình trước tiên

CBME China 2026 không chỉ phản ánh các xu hướng thị trường mà còn tạo ra những xu hướng đó. Các nhà mua hàng sẽ chứng kiến sự hội tụ giữa thay đổi trong hành vi tiêu dùng và đổi mới sản phẩm trên mọi danh mục chính:

Di chuyển & An toàn: Xe đẩy và ghế ngồi ô tô cho trẻ em — Nhu cầu toàn cầu đối với các thiết kế nhẹ, tương thích với xe đẩy kết hợp ghế ngồi ô tô cho trẻ em được đáp ứng bởi khung xe bằng sợi carbon, hệ thống giảm xóc cho mọi địa hình và cơ chế gấp bằng một tay được thiết kế dành cho các bậc phụ huynh thành thị không muốn đánh đổi tính di động. Trong lĩnh vực ghế ngồi ô tô cho trẻ em, chứng nhận i-Size, khả năng xoay 360° và hệ thống thông gió thông minh hiện đã trở thành những yêu cầu cơ bản, trong khi các đơn vị triển lãm tích hợp thêm các hệ thống phát hiện và lớp đệm giảm chấn EPP, biến thiết bị an toàn thành một trợ lý hỗ trợ nuôi dạy con.

Các sản phẩm chăm sóc thiết yếu hằng ngày: Cho ăn, tắm và vệ sinh — Sự bùng nổ của xu hướng cho ăn chính xác và nuôi dạy con ít dị ứng được đáp ứng bằng các thiết bị hâm sữa thông minh, hệ thống máy hút sữa di động và các đổi mới cho ăn chống đau bụng. Trong lĩnh vực tắm rửa và chăm sóc, làn sóng dịch chuyển sang các thành phần tự nhiên và công thức ít gây dị ứng đang thúc đẩy nhu cầu đối với các sản phẩm làm sạch và chăm sóc da dịu nhẹ. Danh mục tã và khăn ướt cũng đang phát triển nhanh chóng với công nghệ cảm biến độ ẩm thông minh, vật liệu phân hủy sinh học và thiết kế siêu mỏng, thoáng khí nhằm đáp ứng đồng thời yêu cầu về hiệu suất và tính bền vững.

Nhà thông minh & Thiết bị gia dụng cỡ nhỏ — Các thiết bị nhà bếp và gia dụng cỡ nhỏ không còn là hạng mục phụ mà đã trở thành một lĩnh vực mua sắm chuyên biệt. Các thiết bị giám sát trẻ bằng AI, nôi thích ứng và hệ sinh thái phòng trẻ em tích hợp IoT được giới thiệu cùng các công cụ kinh doanh có thể triển khai ngay tại Khu chuyên đề AI, nơi công nghệ được chuyển hóa thành cơ hội tạo doanh thu.

Thời trang trẻ em — Khu vực Trang phục trẻ sơ sinh đáp ứng yêu cầu toàn cầu về chứng nhận an toàn thông qua các nhà cung cấp được sàng lọc trước theo tiêu chuẩn OEKO-TEX®, cùng các sản phẩm từ bông hữu cơ, vải chức năng và thiết kế phi giới tính giúp kéo dài vòng đời sản phẩm. Đối với các nhà mua hàng đến từ Châu Âu và Bắc Mỹ, điều này giúp loại bỏ nhiều tháng xác minh tuân thủ.

Năng lực sản xuất tương xứng với tốc độ thị trường

Việc xác định xu hướng sẽ không có ý nghĩa nếu thiếu hạ tầng để khai thác chúng. CBME China 2026 mang đến cả hai yếu tố này một cách cân bằng.

Khu sản xuất thông minh giới thiệu các năng lực sản xuất thúc đẩy tối ưu hóa chi phí từ 50% đến 60% thông qua các quan hệ hợp tác OEM/ODM trực tiếp. Các nhà mua hàng có thể tiếp cận các nhà máy tích hợp MES/ERP với dây chuyền sản xuất tự động, hệ thống kiểm tra chất lượng bằng AI và khả năng truy xuất nguồn gốc kỹ thuật số — cùng các nhà cung cấp có khả năng sản xuất linh hoạt với các đơn hàng quy mô nhỏ, tạo mẫu nhanh và sản xuất nhiều SKU, đồng thời đã có sẵn các chứng nhận ISO, CE, ROHS và GOTS.

Khu sản phẩm xuất khẩu tập hợp các nhà máy đã được chứng nhận trước và các sản phẩm bán chạy nhất trên thị trường quốc tế, rút ngắn thời gian thẩm định nhà cung cấp truyền thống từ vài tháng xuống chỉ còn vài ngày. Đây là nơi năng lực sản xuất hoàn thiện gặp gỡ mức độ sẵn sàng của thị trường, giúp các nhà mua hàng chuyển từ việc xác định xu hướng sang đặt hàng chỉ trong một chuyến tìm nguồn cung.

Những trải nghiệm dành cho khách mua hàng

Tám khu triển lãm chuyên đề để khám phá

Ngoài các danh mục sản phẩm cốt lõi, CBME China 2026 còn mang đến cho các nhà mua hàng cơ hội tiếp cận chưa từng có với những cơ hội mới nổi và đổi mới đa danh mục:

Chương trình ngôi sao mới tuyển chọn hơn 100 thương hiệu có tuổi đời dưới năm năm, đã được thẩm định về năng lực sản xuất hoàn thiện và khả năng tuân thủ thương mại xuyên biên giới — mang đến cho các nhà mua hàng cơ hội tiếp cận sớm với các thương hiệu mới nổi đầy tiềm năng trước khi chúng gia nhập các kênh phân phối đại chúng.

Khu sản phẩm mới đóng vai trò như phòng thí nghiệm đổi mới của ngành, giới thiệu các mô hình bán lẻ tiên tiến, trải nghiệm tiêu dùng dựa trên AI và các ý tưởng sản phẩm thử nghiệm sẽ định hình quá trình phát triển của ngành trong 3 đến 5 năm tới.

Khu chuyên đề AI là cầu nối giữa công nghệ và thương mại, giới thiệu các công cụ kinh doanh ứng dụng AI, nền tảng phân tích dự báo và các giải pháp tích hợp IoT giúp chuyển đổi hiệu quả vận hành và tương tác với khách hàng.

Khu đồ chơi AI & IP và Khu đồ chơi sáng tạo & Xu hướng giới thiệu các mô hình nhân vật được cấp phép bản quyền (IP), sản phẩm anime, robot giáo dục ứng dụng AI và thiết bị học tập đạt chứng nhận STEM — phân khúc tăng trưởng nhanh nhất của thị trường đồ chơi toàn cầu. Tại đây, các nhà mua hàng có thể khám phá những cơ hội khác biệt hóa sản phẩm như bộ dụng cụ ăn uống mang thương hiệu nhân vật, phụ kiện xe đẩy theo chủ đề siêu anh hùng và sản phẩm dệt may cho phòng trẻ em hợp tác với các bảo tàng, những mặt hàng có vị trí trưng bày cao cấp và biên lợi nhuận cao hơn.

Khu chăm sóc người cao tuổi mang đến cơ hội mở rộng danh mục chiến lược với các sản phẩm dinh dưỡng, chăm sóc cá nhân và thiết bị sức khỏe thông minh, giúp các nhà bán lẻ ngành trẻ sơ sinh và trẻ em dễ dàng tiếp cận thị trường chăm sóc người cao tuổi mà không cần xây dựng mạng lưới nhà cung cấp hoàn toàn mới.

Một thẻ tham dự, hai sự kiện: CBME China kết hợp cùng Licensing Expo China

Mỗi thẻ tham dự CBME China 2026 đều đi kèm quyền truy cập miễn phí vào Licensing Expo China (LEC) - thị trường sở hữu trí tuệ và cấp phép thương hiệu hàng đầu Châu Á, quy tụ hơn 1.500 chủ sở hữu IP từ các thương hiệu giải trí toàn cầu, nhân vật anime, thương hiệu thể thao, bảo tàng nghệ thuật và các IP kỹ thuật số mới nổi. LEC mang đến cơ hội tiếp cận trực tiếp với các chủ sở hữu bản quyền và các quan hệ hợp tác thương hiệu có thể triển khai ngay nhằm tạo khác biệt cho các dòng sản phẩm và định vị chúng ở phân khúc cao cấp. Thẻ tham dự CBME China mở ra toàn bộ hệ sinh thái cơ hội cấp phép này mà không phát sinh thêm chi phí — nơi đổi mới sản phẩm kết hợp với sức mạnh của nghệ thuật kể chuyện thương hiệu.

Kết nối, tri thức và thông tin thị trường

Ngoài khu vực triển lãm, CBME China 2026 còn mang đến:

Các diễn đàn ngành và Hội thảo xu hướng với sự tham gia của các nhà lãnh đạo bán lẻ toàn cầu, chuyên gia phân tích hành vi người tiêu dùng và chuyên gia ngành

với sự tham gia của các nhà lãnh đạo bán lẻ toàn cầu, chuyên gia phân tích hành vi người tiêu dùng và chuyên gia ngành Các chương trình kết nối nhà mua hàng-nhà cung cấp với các cuộc gặp được lên lịch trước dựa trên ưu tiên thu mua

với các cuộc gặp được lên lịch trước dựa trên ưu tiên thu mua Các buổi trình diễn sản phẩm trực tiếp giới thiệu ứng dụng thực tế và xác thực hiệu suất

giới thiệu ứng dụng thực tế và xác thực hiệu suất Các hội thảo về chứng nhận và tuân thủ giải quyết các yêu cầu pháp lý tại những thị trường xuất khẩu lớn

Nơi hội tụ toàn ngành

CBME China 2026 là nơi các nhà sản xuất giới thiệu những năng lực mới nhất, các thương hiệu ra mắt những đổi mới táo bạo nhất và các nhà mua hàng có được những sản phẩm cùng quan hệ hợp tác sẽ định hình vị thế cạnh tranh của họ trong nhiều năm tới. Đây là nơi ngành trẻ sơ sinh và trẻ em toàn cầu không chỉ tiến hành các hoạt động kinh doanh mà còn quyết định kinh doanh gì trong tương lai.

CBME China 2026 là nơi những động lực tăng trưởng mới của ngành trở thành những đơn hàng tiếp theo của bạn.

Ngày 15 đến 17 tháng 7 năm 2026. NECC Thượng Hải.

Sự kiện miễn phí tham dự đối với khách đăng ký trước, chỉ cần đăng ký tại www.cbmexpochina.com

Giới thiệu về CBME China

Được tổ chức bởi Informa Markets, CBME China là nền tảng thương mại lớn nhất và có tầm ảnh hưởng nhất thế giới về các sản phẩm dành cho sản phụ, trẻ sơ sinh và trẻ em. Là sự kiện dẫn dắt xu hướng hàng đầu của ngành, CBME China kết nối các nhà mua hàng toàn cầu với các nhà sản xuất, thương hiệu và đơn vị đổi mới trên toàn bộ chuỗi cung ứng — mang đến cơ hội tiếp cận vượt trội đối với đổi mới sản phẩm, quan hệ đối tác sản xuất, thông tin thị trường và những hiểu biết sâu sắc mang tính chiến lược thúc đẩy vai trò dẫn đầu trong ngành.

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SOURCE Informa Markets