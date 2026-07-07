CBME China 2026 เปิดฉากวันที่ 15-17 กรกฎาคม: เวทีที่อุตสาหกรรมสินค้าสำหรับแม่และเด็กระดับโลกร่วมกำหนดทิศทางบทใหม่ของอุตสาหกรรม

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Informa Markets

07 Jul, 2026, 10:00 CST

มหกรรมแสดงสินค้าสำหรับแม่ ทารก และเด็กที่ใหญ่ที่สุดในโลก รวบรวมผู้จัดแสดงสินค้ามากกว่า 2,800 ราย จากกว่า 4,200 แบรนด์ และนวัตกรรมล้ำสมัยบนพื้นที่จัดแสดงขนาด 270,000 ตารางเมตร พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ซื้อก้าวสู่จุดบรรจบของข้อมูลเชิงลึกด้านตลาดและความเป็นเลิศด้านการผลิต

เซี่ยงไฮ้, 7 กรกฎาคม 2569 /PRNewswire/ -- มหกรรม CBME China 2026 ซึ่งจัดขึ้นโดย Informa Markets จะเปิดฉากอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 15–17 กรกฎาคม ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมแห่งชาติ (National Exhibition and Convention Center: NECC) นครเซี่ยงไฮ้ ตอกย้ำสถานะการเป็นเวทีสำคัญระดับโลกที่แนวโน้มใหม่ ๆ ของอุตสาหกรรมสำหรับแม่ ทารก และเด็กได้ถือกำเนิด ผ่านการพิสูจน์ศักยภาพ และต่อยอดสู่การทำตลาดจริง การจัดงานในปีนี้ได้เปลี่ยนพื้นที่จัดแสดงขนาด 270,000 ตารางเมตร ซึ่งครอบคลุม 8 ฮอลล์จัดแสดงสินค้าเฉพาะทางให้กลายเป็นเวทีจัดแสดงที่ครอบคลุมที่สุดของอุตสาหกรรม เพื่อนำเสนอสิ่งที่จะกำหนดอนาคตของตลาด และผู้ที่มีศักยภาพในการทำให้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นจริง

เวทีแห่งนี้คือสถานที่ที่ตลาดสำหรับสินค้าแม่และเด็กระดับโลกมูลค่า 88,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จะมาค้นหาสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการในอนาคต เชื่อมโยงกับโครงสร้างพื้นฐานด้านการผลิตที่สามารถส่งมอบสิ่งเหล่านั้นได้ และสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันที่เป็นตัวกำหนดตำแหน่งผู้นำตลาด

เครื่องจักรขับเคลื่อนเทรนด์: เวทีที่อุตสาหกรรมมองเห็นอนาคตก่อนใคร

มหกรรม CBME China 2026 ไม่ได้เป็นเพียงเวทีที่สะท้อนแนวโน้มของตลาด แต่ยังเป็นแรงขับเคลื่อนที่สร้างและกำหนดทิศทางของแนวโน้มเหล่านั้น ผู้ซื้อจะได้สัมผัสการมาบรรจบกันของพฤติกรรมผู้บริโภคที่กำลังเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ในทุกหมวดหมู่หลักของอุตสาหกรรม ดังนี้:

การเดินทางและความปลอดภัย: รถเข็นเด็กและคาร์ซีท — เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกสำหรับรถเข็นเด็กที่มีน้ำหนักเบาและรองรับการใช้งานร่วมกับระบบ Travel System ผู้ผลิตจึงพัฒนานวัตกรรมอย่างโครงสร้างคาร์บอนไฟเบอร์ ระบบกันสะเทือนสำหรับทุกสภาพพื้นผิว และกลไกพับด้วยมือเดียว ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์พ่อแม่ในเมืองที่ต้องการความคล่องตัวโดยไม่ยอมลดทอนความสะดวกในการพกพา สำหรับคาร์ซีท การรับรองมาตรฐาน i-Size ระบบหมุนได้ 360 องศา และระบบระบายอากาศแบบอัจฉริยะ ได้กลายเป็นคุณสมบัติพื้นฐานที่ผู้บริโภคคาดหวัง ขณะที่ผู้แสดงสินค้ากำลังผสานเทคโนโลยีระบบตรวจจับและวัสดุดูดซับแรงกระแทก EPP เพื่อยกระดับอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยให้ทำหน้าที่เสมือนผู้ช่วยในการดูแลบุตร

ของใช้จำเป็นสำหรับการดูแลประจำวัน: การให้นม การอาบน้ำ และสุขอนามัย — การเติบโตของกระแสการให้อาหารทารกที่แม่นยำ (Precision Feeding) และการเลี้ยงดูที่มุ่งลดความเสี่ยงจากสารก่อภูมิแพ้ ได้ผลักดันให้เกิดความต้องการผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรม เช่น เครื่องอุ่นขวดนมอัจฉริยะ ระบบเครื่องปั๊มนมแบบพกพา และอุปกรณ์ช่วยลดอาการโคลิกระหว่างการให้นม ในหมวดผลิตภัณฑ์อาบน้ำและการดูแลผิว แนวโน้มการเลือกใช้ส่วนผสมจากธรรมชาติและสูตรที่อ่อนโยนไม่ก่อให้เกิดการแพ้ (Hypoallergenic) กำลังเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนความต้องการผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและบำรุงผิวสำหรับทารกที่อ่อนโยนและปลอดภัยยิ่งขึ้น ขณะเดียวกัน ขณะที่หมวดผ้าอ้อมและทิชชูเปียกก็กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว ด้วยการนำเทคโนโลยีตรวจจับความชื้นอัจฉริยะมาใช้ ควบคู่กับการเลือกใช้วัสดุที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ และการออกแบบผ้าอ้อมให้บางเฉียบและระบายอากาศได้ดี เพื่อตอบโจทย์ทั้งประสิทธิภาพการใช้งานและความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

บ้านอัจฉริยะและเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับครัวขนาดเล็กไม่ได้เป็นเพียงสินค้าเสริมอีกต่อไป แต่ได้ก้าวขึ้นมาเป็นหมวดสินค้าหลักที่ผู้ซื้อและผู้ประกอบการให้ความสำคัญในการจัดหาจัดซื้อสินค้า ภายในงานมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์นวัตกรรม เช่น เครื่องเฝ้าติดตามทารกอัจฉริยะด้วย AI เปลเด็กอัจฉริยะที่สามารถปรับการทำงานให้เหมาะสม และระบบห้องเด็กอ่อนที่เชื่อมต่ออุปกรณ์ผ่านเทคโนโลยี IoT ที่ได้ถูกนำมาจัดแสดงร่วมกับโซลูชันทางธุรกิจที่พร้อมนำไปใช้งานจริงภายใน AI Featured Zone ซึ่งเป็นพื้นที่ที่สะท้อนการบูรณาการระหว่างเทคโนโลยีล้ำสมัยกับโอกาสในการสร้างมูลค่าทางธุรกิจและรายได้

แฟชั่นสำหรับเด็ก — โซน Baby Clothing ตอบรับความต้องการของตลาดโลกที่ให้ความสำคัญกับมาตรฐานความปลอดภัยที่ได้รับการรับรอง ด้วยการรวบรวมซัพพลายเออร์ที่ผ่านการคัดกรองตามมาตรฐาน OEKO-TEX® ล่วงหน้า พร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายออร์แกนิก ผ้าเพื่อการใช้งานเฉพาะด้าน และการออกแบบแบบไม่จำกัดเพศที่ช่วยยืดอายุการใช้งานของสินค้า ทั้งนี้ สำหรับผู้ซื้อจากยุโรปและอเมริกาเหนือ แนวทางดังกล่าวช่วยลดระยะเวลาในการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดซึ่งโดยปกติอาจใช้เวลานานหลายเดือนได้อย่างมีนัยสำคัญ

ศักยภาพด้านการผลิตที่ก้าวทันพัฒนาการที่รวดเร็วของตลาด

การมองเห็นแนวโน้มของตลาดเพียงอย่างเดียวไม่มีความหมาย หากขาดศักยภาพด้านการผลิตที่สามารถเปลี่ยนโอกาสให้เป็นผลลัพธ์ทางธุรกิจได้ และ CBME China 2026 ได้ผสานทั้งสององค์ประกอบไว้ในงานเดียวอย่างครบถ้วน

Smart Manufacturing Zone นำเสนอศักยภาพการผลิตที่เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของอุตสาหกรรม โดยช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านต้นทุนได้ถึง 50–60% ผ่านความร่วมมือโดยตรงกับผู้ผลิตในรูปแบบ OEM/ODM ผู้ซื้อจะได้พบกับโรงงานที่เชื่อมโยงระบบ MES และ ERP อย่างครบวงจร พร้อมสายการผลิตอัตโนมัติ ระบบตรวจสอบคุณภาพด้วย AI และระบบติดตามย้อนกลับสินค้าแบบดิจิทัล อีกทั้งยังสามารถเข้าถึงซัพพลายเออร์ที่รองรับการผลิตในปริมาณน้อย การพัฒนาต้นแบบอย่างรวดเร็ว และการผลิตสินค้าหลากหลายรายการ (Multi-SKU Production) โดยได้รับการรับรองมาตรฐานสำคัญ เช่น ISO, CE, ROHS และ GOTS พร้อมสรรพ

ขณะที่ Products Export Zone ได้รวมตัวโรงงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวข้องไว้ล่วงหน้า และผู้ผลิตสินค้าที่ประสบความสำเร็จในตลาดโลกไว้ในโซนเดียว ช่วยย่นระยะเวลาการคัดเลือกและตรวจสอบซัพพลายเออร์จากเดิมที่ใช้เวลาหลายเดือนให้เหลือเพียงไม่กี่วัน พื้นที่นี้จึงเป็นจุดบรรจบระหว่างศักยภาพการผลิตที่พร้อมใช้งานและความพร้อมในการทำตลาด เปิดโอกาสให้ผู้ซื้อสามารถเปลี่ยนจากการค้นหาเทรนด์ไปสู่การสั่งซื้อสินค้าได้ด้วยการเดินทางเพื่อจัดหาสินค้าเพียงครั้งเดียว

สิ่งที่ผู้ซื้อจะได้สัมผัส

8 ฮอลล์พื้นที่จัดแสดงเฉพาะทางแห่งการค้นพบโอกาสใหม่

นอกเหนือจากหมวดสินค้าหลัก CBME China 2026 ยังเปิดโอกาสให้ผู้ซื้อเข้าถึงโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ และนวัตกรรมที่เชื่อมโยงข้ามหมวดหมู่สินค้าได้อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ดังนี้:

New Star Program คัดสรรรวบรวมแบรนด์ใหม่ ๆ มากกว่า 100 แบรนด์ ที่ก่อตั้งมาไม่เกิน 5 ปี ซึ่งผ่านการประเมินล่วงหน้าทั้งด้านศักยภาพการผลิตและการปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับการค้าข้ามพรมแดน ทำให้ผู้ซื้อมีโอกาสเข้าถึงแบรนด์ดาวรุ่งที่มีศักยภาพสูงก่อนที่แบรนด์เหล่านั้นจะก้าวเข้าสู่ช่องทางจัดจำหน่ายกระแสหลัก เพื่อสร้างความได้เปรียบในฐานะผู้เข้าสู่ตลาดก่อน

New Products Zone ทำหน้าที่เสมือนเป็นห้องปฏิบัติการนวัตกรรมของอุตสาหกรรม นำเสนอรูปแบบการค้าปลีกล้ำสมัยแห่งอนาคต ประสบการณ์ผู้บริโภคที่ขับเคลื่อนด้วย AI และแนวคิดผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่กำลังจะเข้ามากำหนดทิศทางการพัฒนาของแต่ละหมวดหมู่สินค้าในช่วง 3–5 ปีข้างหน้า

AI Featured Zone เชื่อมโยงเทคโนโลยีเข้ากับการสร้างมูลค่าทางธุรกิจ ผ่านการจัดแสดงเครื่องมือทางธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วย AI แพลตฟอร์มการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ และโซลูชันที่ผสานการทำงานผ่านเทคโนโลยี IoT ซึ่งช่วยยกระดับทั้งประสิทธิภาพการดำเนินงานและการสร้างประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้แก่ลูกค้า

AI & IP Toys Zone และ Creative Toy & Trend Zone นำเสนอฟิกเกอร์และของสะสมที่ได้รับลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา (IP) สินค้าอนิเมะ หุ่นยนต์เพื่อการศึกษาที่ขับเคลื่อนด้วย AI และอุปกรณ์การเรียนรู้ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน STEM ซึ่งเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เติบโตเร็วที่สุดในตลาดของเล่นทั่วโลก ผู้ซื้อจะได้ค้นพบโอกาสในการสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นชุดอุปกรณ์ให้นมที่ใช้คาแรกเตอร์ลิขสิทธิ์ อุปกรณ์เสริมรถเข็นเด็กธีมซูเปอร์ฮีโร่ หรือสิ่งทอตกแต่งห้องเด็กอ่อนที่พัฒนาร่วมกับพิพิธภัณฑ์ ซึ่งช่วยสร้างความโดดเด่นบนชั้นวางสินค้า รองรับการวางตำแหน่งในตลาดระดับพรีเมียม และเพิ่มอัตรากำไรได้สูงยิ่งขึ้น

Senior Care Zone เปิดโอกาสเชิงกลยุทธ์ในการต่อยอดและขยายพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์ โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านโภชนาการ ผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคล และอุปกรณ์สุขภาพอัจฉริยะ ที่ช่วยให้ผู้ค้าปลีกสินค้าสำหรับแม่และเด็กสามารถขยายเข้าสู่ตลาดการดูแลผู้สูงอายุได้อย่างเป็นธรรมชาติ โดยไม่จำเป็นต้องสร้างเครือข่ายซัพพลายเออร์ใหม่ทั้งหมด

บัตรเข้างานใบเดียวที่เข้าร่วมได้สองงาน: CBME China จับมือ Licensing Expo China

บัตรเข้างานมหกรรม CBME China 2026 ทุกใบ มอบสิทธิ์ให้สามารถเข้าร่วม Licensing Expo China (LEC) ซึ่งเป็นมหกรรมด้านทรัพย์สินทางปัญญา (IP) และการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์แบรนด์ชั้นนำของเอเชียได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ภายในงานรวบรวมเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญามากกว่า 1,500 ราย ครอบคลุมแฟรนไชส์ความบันเทิงระดับโลก ตัวละครอนิเมะ แบรนด์กีฬา พิพิธภัณฑ์ศิลปะ และทรัพย์สินทางปัญญาดิจิทัลที่กำลังเติบโต ทั้งนี้ LEC เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้พบปะกับเจ้าของสิทธิ์โดยตรง พร้อมสร้างความร่วมมือด้านการใช้แบรนด์ที่สามารถนำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้ทันที ช่วยสร้างความแตกต่างให้กับสายผลิตภัณฑ์ ยกระดับการวางตำแหน่งสินค้าในตลาดระดับพรีเมียม และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน บัตร CBME China ของคุณจะเปิดประตูสู่ระบบนิเวศแห่งโอกาสด้านการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ทั้งหมดนี้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ในฐานะเวทีที่นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ผสานเข้ากับพลังของการเล่าเรื่องผ่านแบรนด์และทรัพย์สินทางปัญญา

การสร้างเครือข่าย องค์ความรู้ และข้อมูลเชิงลึกด้านตลาด

นอกเหนือจากพื้นที่จัดแสดงสินค้าแล้ว มหกรรม CBME China 2026 ยังมอบโอกาสมากมายผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้:

  • การประชุม Industry Forums และ Trend Seminars ที่นำเสนอผู้นำด้านธุรกิจค้าปลีกระดับโลก นักวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค และผู้เชี่ยวชาญในแต่ละหมวดหมู่สินค้า
  • โปรแกรมจับคู่ทางธุรกิจระหว่างผู้ซื้อและซัพพลายเออร์ พร้อมการนัดหมายทางธุรกิจล่วงหน้าระหว่างทั้งสองฝ่าย โดยอ้างอิงจากลำดับความสำคัญด้านการจัดซื้อ
  • การสาธิตผลิตภัณฑ์แบบสด เพื่อแสดงการนำไปใช้งานจริงและพิสูจน์ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์
  • เวิร์กช็อปด้านการรับรองมาตรฐานและการปฏิบัติตามข้อกำหนด ซึ่งมุ่งเน้นข้อกำหนดด้านกฎระเบียบของตลาดส่งออกสำคัญในแต่ละภูมิภาค

จุดนัดพบของวงการอุตสาหกรรม

มหกรรม CBME China 2026 คือเวทีที่ผู้ผลิตนำเสนอศักยภาพล่าสุดของตน แบรนด์ต่าง ๆ เปิดตัวนวัตกรรมที่โดดเด่นที่สุด และผู้ซื้อได้ค้นพบผลิตภัณฑ์และสร้างพันธมิตรทางธุรกิจที่จะกำหนดความได้เปรียบในการแข่งขันของตนไปอีกหลายปีข้างหน้า ที่นี่ไม่ใช่เพียงสถานที่ที่ผู้คนในอุตสาหกรรมแม่และเด็กจากทั่วโลกมาพบปะและทำธุรกิจร่วมกันเท่านั้น แต่ยังเป็นเวทีที่ทั้งอุตสาหกรรมร่วมกันกำหนดทิศทางของธุรกิจที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตของตลาด

CBME China 2026 คือเวทีที่พลังขับเคลื่อนใหม่ของอุตสาหกรรมจะกลายเป็นคำสั่งซื้อครั้งถัดไปของคุณ

วันที่ 15–17 กรกฎาคม 2569 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมแห่งชาติ (NECC) นครเซี่ยงไฮ้

ผู้ที่ลงทะเบียนล่วงหน้าสามารถเข้าร่วมงานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพียงลงทะเบียนที่ www.cbmexpochina.com

เกี่ยวกับ CBME China

มหกรรม CBME China ซึ่งจัดโดย Informa Markets เป็นแพลตฟอร์มงานแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์สำหรับแม่ ทารก และเด็กที่ใหญ่ที่สุดและทรงอิทธิพลที่สุดในโลก ในฐานะงานสำคัญที่เป็นผู้กำหนดทิศทางแนวโน้มของอุตสาหกรรม CBME China เชื่อมโยงผู้ซื้อจากทั่วโลกเข้ากับผู้ผลิต แบรนด์ และผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานอย่างครบครัน พร้อมเปิดโอกาสให้สามารถเข้าถึงนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ความร่วมมือด้านการผลิต ข้อมูลเชิงลึกของตลาด และข้อมูลเชิงกลยุทธ์ได้อย่างเหนือระดับ ซึ่งช่วยขับเคลื่อนการเติบโตและความเป็นผู้นำของธุรกิจในอุตสาหกรรม

สำหรับการสอบถามข้อมูลจากสื่อ การขอสัมภาษณ์ หรือการขอรับบัตรสื่อมวลชน โปรดติดต่อ: [email protected]

SOURCE Informa Markets

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