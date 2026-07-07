CBME China 2026 Digelar 15-17 Juli, Jadi Ajang Utama di Industri Ibu, Bayi, dan Anak Global untuk Menentukan Arah Pasar Masa Depan

Ajang industri ibu, bayi, dan anak terbesar di dunia ini menghadirkan lebih dari 2.800 peserta pameran, 4.200 merek, dan area pameran seluas 270.000 meter persegi yang menampilkan berbagai inovasi terbaru, serta mempertemukan pihak pembeli dengan pelaku manufaktur terkemuka

SHANGHAI, 7 Juli 2026 /PRNewswire/ -- Informa Markets akan menggelar CBME China 2026 pada 15–17 Juli 2026 di National Exhibition and Convention Center (NECC), Shanghai. Ajang ini kembali menegaskan posisinya sebagai platform utama di industri ibu, bayi, dan anak global untuk memperkenalkan tren baru, menguji inovasi, serta mempercepat peluncuran produk ke pasar. Tahun ini, CBME China menempati area seluas 270.000 meter persegi yang tersebar di delapan aula khusus. Pameran tersebut menghadirkan berbagai inovasi produk, teknologi, serta solusi manufaktur yang menentukan masa depan industri.

Di tengah nilai pasar global untuk produk ibu, bayi, dan anak yang mencapai sekitar US$88 miliar, CBME China menjadi platform bagi pelaku industri untuk memahami kebutuhan konsumen di masa depan, menjalin kemitraan dengan produsen, serta membangun daya saing.

Tempat Lahirnya Tren Baru Industri

CBME China tidak hanya mengikuti tren pasar, namun juga menjadi tempat lahirnya berbagai inovasi baru. Pengunjung dapat melihat perkembangan produk di berbagai kategori utama.

Mobilitas dan Keselamatan Anak: Stroller dan Car Seat — Permintaan global terhadap stroller yang ringan dan praktis terus meningkat. Berbagai produsen akan menampilkan desain dengan rangka berbahan serat karbon, sistem suspensi untuk berbagai medan, hingga mekanisme lipat satu tangan yang memudahkan mobilitas keluarga di perkotaan. Di kategori car seat, sertifikasi i-Size, fitur rotasi 360 derajat, dan sistem ventilasi pintar kini menjadi standar baru. Sejumlah produsen juga menghadirkan sistem deteksi dan teknologi EPP yang meningkatkan fungsi peralatan keselamatan menjadi pendamping yang lebih cerdas untuk mengasuh anak.

Produk Perawatan Harian: Alat Makan, Mandi, dan Higiene — Seiring meningkatnya perhatian terhadap pola pemberian makan dengan metode presisi dan minim risiko alergi, berbagai inovasi pun bermunculan, mulai dari penghangat botol pintar, pompa ASI portabel, hingga teknologi botol anti-kolik. Di kategori perawatan tubuh bayi, penggunaan bahan alami dan formula hipoalergenik kian diminati. Sementara itu, produk popok dan tisu basah terus berinovasi lewat teknologi sensor kelembapan, material yang lebih ramah lingkungan, serta desain yang semakin tipis dan nyaman.

Peralatan Rumah Tangga Pintar — Perangkat small kitchen dan perlengkapan rumah bukan lagi pelengkap. Berbagai inovasi seperti monitor bayi berbasis AI, tempat tidur bayi pintar, serta ekosistem kamar bayi berbasis Internet of Things (IoT) akan tampil di ajang ini bersama solusi bisnis berbasis AI di lokasi AI Featured Zone.

Fesyen Anak — Lokasi pameran Baby Clothing menghadirkan pemasok produk yang telah memenuhi berbagai standar keamanan internasional, termasuk sertifikasi OEKO-TEX®. Produk yang ditampilkan juga mencakup bahan katun organik, kain fungsional, hingga desain netral gender yang memperpanjang masa pakai produk. Bagi pembeli dari Eropa dan Amerika Utara, kehadiran pemasok yang telah memenuhi standar tersebut turut mempercepat proses verifikasi kepatuhan regulasi.

Didukung Kapasitas Manufaktur Skala Global

Selain menampilkan tren, CBME China 2026 juga mempertemukan pembeli dengan jaringan manufaktur yang mampu mewujudkan berbagai inovasi tersebut.

Smart Manufacturing Zone menampilkan berbagai pabrik yang telah mengintegrasikan sistem MES dan ERP, lini produksi otomatis, inspeksi kualitas berbasis AI, serta sistem pelacakan digital. Melalui kemitraan OEM dan ODM, pelaku usaha dapat mengoptimalkan biaya produksi hingga 50–60%. Para pemasok juga menawarkan fleksibilitas produksi dalam jumlah kecil, pengembangan prototipe secara cepat, serta produksi multi-SKU yang telah memenuhi berbagai sertifikasi internasional seperti ISO, CE, ROHS, dan GOTS.

Sementara itu, Products Export Zone menghadirkan berbagai pabrik yang telah memiliki sertifikasi ekspor dan rekam jejak penjualan global. Kehadiran area pameran ini membantu pembeli mempersingkat proses seleksi pemasok dari hitungan bulan menjadi hanya beberapa hari. Dengan demikian, kemajuan manufaktur dapat mengimbangi kesiapan pasar sehingga pembeli dapat beralih dari tahap identifikasi tren menuju pengadaan barang dalam satu kali kunjungan.

Sejumlah Manfaat bagi Pembeli

Delapan Aula Khusus dengan Berbagai Peluang Baru

Selain kategori produk utama, CBME China 2026 menghadirkan sejumlah area tematik yang menampilkan peluang bisnis baru dan inovasi lintaskategori:

New Star Program menampilkan lebih dari 100 merek yang berusia kurang dari lima tahun dan telah lolos proses kurasi terkait kapasitas produksi dan kepatuhan regulasi perdagangan lintasnegara—pembeli dapat menangkap peluang pasar dari merek-merek yang tengah naik daun secara lebih dini.

New Products Zone berfungsi sebagai laboratorium inovasi yang memperkenalkan format ritel baru, pengalaman konsumen berbasis AI, dan berbagai konsep produk yang diperkirakan akan berkembang dalam tiga hingga lima tahun mendatang.

AI Featured Zone menghadirkan solusi bisnis berbasis AI, platform analitik prediktif, dan teknologi IoT yang turut meningkatkan efisiensi operasional serta interaksi dengan pelanggan.

Di sisi lain, AI & IP Toys Zone dan Creative Toy & Trend Zone menampilkan berbagai produk mainan dan merchandise berlisensi, robot edukasi berbasis AI, serta perangkat pembelajaran STEM yang menjadi salah satu segmen dengan pertumbuhan terpesat di industri mainan global. Pembeli juga dapat menemukan berbagai peluang diferensiasi produk, mulai dari perlengkapan makan anak bertema karakter populer hingga aksesori stroller yang menampilkan superhero, dan perlengkapan bayi hasil kolaborasi dengan museum sebagai koleksi produk premium dengan margin yang lebih besar.

Senior Care Zone membuka peluang bagi pelaku industri perlengkapan ibu dan anak yang ingin memperluas bisnis ke segmen lansia. Area pameran ini menampilkan berbagai produk nutrisi, perawatan pribadi, serta perangkat kesehatan pintar agar pelaku usaha dapat menjangkau segmen baru tanpa harus membangun jaringan pemasok yang berbeda.

Satu Tiket untuk Dua Pameran: CBME China dan Licensing Expo China

Seluruh pengunjung CBME China 2026 juga memperoleh akses gratis ke Licensing Expo China (LEC), pameran lisensi merek dan kekayaan intelektual terbesar di Asia. Pameran tersebut menghadirkan lebih dari 1.500 pemilik lisensi, mulai dari waralaba konten hiburan global, karakter anime, merek olahraga, museum seni, hingga berbagai IP digital baru. Kehadiran LEC membuka peluang kolaborasi merek yang dapat meningkatkan nilai tambah produk dan memperkuat posisi di pasar. Tiket CBME China menyediakan seluruh ekosistem lisensi merek tanpa biaya tambahan.

Forum Industri dan Pertemuan Bisnis

Selain area pameran, CBME China 2026 juga menghadirkan:

Forum industri dan seminar tren pasar yang menghadirkan pelaku ritel global, analis perilaku konsumen, dan pakar industri.

yang menghadirkan pelaku ritel global, analis perilaku konsumen, dan pakar industri. Program business matching antara pembeli dan pemasok berdasarkan kebutuhan pengadaan.

antara pembeli dan pemasok berdasarkan kebutuhan pengadaan. Demonstrasi produk secara langsung yang menampilkan aplikasi produk dan validasi kinerja

yang menampilkan aplikasi produk dan validasi kinerja Lokakarya tentang sertifikasi dan kepatuhan regulasi untuk berbagai pasar ekspor utama.

Ajang Berkumpulnya Pelaku Industri

CBME China 2026 menjadi ajang bagi produsen untuk memperkenalkan kapabilitas terbaru, sedangkan sejumlah merek akan meluncurkan inovasi unggulan, dan pembeli dapat menemukan produk serta mitra bisnis yang akan menentukan strategi di masa depan.

Di CBME China 2026, tren dan inovasi masa depan industri bertransformasi menjadi peluang bisnis nyata.

15–17 Juli 2026. NECC Shanghai.

Pendaftaran gratis bagi pengunjung yang melakukan registrasi lebih awal melalui www.cbmexpochina.com.

Tentang CBME China

Diselenggarakan oleh Informa Markets, CBME China dikenal sebagai salah satu platform perdagangan terbesar dan paling berpengaruh di dunia untuk produk ibu, bayi, dan anak. Ajang ini mempertemukan pembeli dari berbagai negara dengan pihak produsen, pemilik merek, serta inovator di seluruh rantai pasok sehingga membuka akses ke berbagai inovasi produk, peluang manufaktur, wawasan pasar, dan strategi bisnis yang mendukung pertumbuhan industri.

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SOURCE Informa Markets