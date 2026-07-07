CBME China 2026 Dibuka pada 15-17 Julai: Medan Industri Bayi & Kanak-Kanak Global Menentukan Bab Seterusnya

Ekspo Ibu Hamil, Bayi & Kanak-Kanak Terbesar Dunia Menghimpunkan Lebih 2,800 Pempamer, Lebih 4,200 Jenama dan Inovasi Penentu Trend Seluas 270,000 Meter Persegi—Meletakkan Pembeli di Persimpangan antara Risikan Pasaran dan Kecemerlangan Pembuatan

SHANGHAI, 7 Julai 2026 /PRNewswire/ -- Dianjurkan oleh Informa Markets, CBME China 2026 akan berlangsung secara rasmi dari 15 hingga 17 Julai di Pusat Pameran dan Konvensyen Negara (NECC) Shanghai, sekali gus mengukuhkan kedudukannya sebagai platform utama tempat trend industri bayi dan kanak-kanak global dilahirkan, diuji dan dibawa ke pasaran. Edisi tahun ini mentransformasikan ruang seluas 270,000 meter persegi merentasi lapan dewan khusus menjadi pameran paling komprehensif industri mengenai apa yang bakal muncul seterusnya—dan pihak yang mampu merealisasikannya.

Di sinilah pasaran bayi dan kanak-kanak global bernilai USD88 bilion berhimpun untuk mengetahui perkara yang bakal dituntut oleh pengguna pada masa depan, menjalin hubungan dengan infrastruktur pembuatan bagi memenuhi permintaan tersebut dan memperoleh kelebihan daya saing yang menentukan peneraju pasaran.

Enjin Trend: Tempat Industri Melihat Masa Depannya Terlebih Dahulu

CBME China 2026 bukan sekadar mencerminkan trend pasaran—ia mencipta trend tersebut. Pembeli akan menyaksikan pertemuan antara perubahan tingkah laku pengguna dengan inovasi produk merentasi setiap kategori utama:

Mobiliti & Keselamatan: Kereta Sorong Bayi dan Kerusi Keselamatan Kanak-Kanak dalam Kereta — Permintaan global terhadap reka bentuk ringan yang serasi dengan sistem perjalanan dipenuhi menerusi kerangka gentian karbon, sistem suspensi semua rupa bumi dan mekanisme lipatan sebelah tangan yang direka untuk ibu bapa di bandar yang enggan berkompromi dari segi kemudahan dibawa. Bagi kerusi keselamatan kanak-kanak dalam kereta, pensijilan i-Size, putaran 360° dan pengudaraan pintar kini menjadi jangkaan asas, dengan pempamer mengintegrasikan sistem pengesanan dan penampan EPP yang mengubah peralatan keselamatan menjadi pembantu keibubapaan.

Keperluan Penjagaan Harian: Penyusuan, Mandi dan Kebersihan — Lonjakan dalam penyusuan tepat dan amalan keibubapaan rendah alergen dipenuhi dengan pemanas botol pintar, sistem pam susu ibu mudah alih dan inovasi penyusuan antikolik. Dalam segmen mandian dan penjagaan, peralihan ke arah bahan semula jadi dan formulasi hipoalergenik memacu permintaan terhadap produk penjagaan kulit dan pencuci yang lembut. Kategori lampin dan tisu basah berkembang pesat dengan teknologi pengesanan kelembapan pintar, bahan biodegradasi dan reka bentuk ultra nipis yang mempunyai pengudaraan baik bagi memenuhi tuntutan prestasi dan kemampanan.

Rumah Pintar & Perkakas Kecil — Perkakas dapur dan rumah bersaiz kecil bukan lagi perkara sampingan—ia kini menjadi satu segmen perolehan khusus. Monitor bayi berpacukan AI, buaian bayi adaptif dan ekosistem bilik bayi berintegrasi IoT dipamerkan bersama alat perniagaan yang boleh digunakan secara langsung di Zon Pilihan AI, tempat teknologi bertemu dengan penjanaan hasil.

Fesyen Kanak-Kanak — Zon Pakaian Bayi memenuhi permintaan global terhadap keselamatan yang diperakui dengan pembekal yang telah ditapis terlebih dahulu berdasarkan OEKO-TEX®, kapas organik, fabrik berfungsi dan reka bentuk neutral gender yang memanjangkan kitaran hayat produk. Bagi pembeli dari Eropah dan Amerika Utara, pendekatan ini menghapuskan proses pengesahan pematuhan yang boleh mengambil masa berbulan-bulan.

Keupayaan Pembuatan yang Seiring dengan Kepantasan Pasaran

Pengenalpastian trend tidak membawa sebarang makna tanpa infrastruktur untuk memanfaatkannya. CBME China 2026 menyediakan kedua-duanya dalam kadar yang sama.

Zon Pembuatan Pintar mempamerkan keupayaan pengeluaran yang memacu pengoptimuman kos industri sebanyak 50–60 peratus menerusi kerjasama langsung OEM/ODM. Pembeli mendapat akses kepada kilang berintegrasi MES/ERP yang menampilkan barisan pengeluaran automatik, pemeriksaan kualiti berkuasa AI dan kebolehkesanan digital—pembekal yang menawarkan fleksibiliti pengeluaran kelompok kecil, pembangunan prototaip pantas dan pengeluaran pelbagai SKU dengan pensijilan ISO, CE, ROHS dan GOTS yang telah tersedia.

Zon Eksport Produk menghimpunkan kilang yang telah diperakui terlebih dahulu serta produk paling laris di peringkat global yang telah terbukti prestasinya, sekali gus memendekkan tempoh tradisional penilaian pembekal daripada berbulan-bulan kepada hanya beberapa hari. Di sinilah kematangan pembuatan bertemu dengan kesediaan pasaran, membolehkan pembeli beralih daripada pengenalpastian trend kepada pesanan pembelian dalam satu perjalanan penyumberan sahaja.

Pengalaman yang Bakal Dinikmati Pembeli

Lapan Dewan Penemuan Khusus

Selain kategori produk teras, CBME China 2026 menawarkan akses yang belum pernah diberikan sebelum ini kepada pembeli untuk meneroka peluang yang baru muncul serta inovasi rentas kategori:

Program Bintang Baharu menghimpunkan lebih 100 jenama berusia kurang daripada lima tahun yang telah dinilai terlebih dahulu dari segi kematangan pembuatan dan pematuhan rentas sempadan—memberikan pembeli akses sebagai peneroka awal kepada jenama yang berpotensi mencatat kejayaan besar sebelum menembusi saluran pengedaran arus perdana.

Zon Produk Baharu berfungsi sebagai makmal inovasi industri, menampilkan format peruncitan termaju, pengalaman pengguna berpacukan AI dan konsep produk eksperimental yang bakal menentukan evolusi kategori dalam tempoh tiga hingga lima tahun akan datang.

Zon Pilihan AI merapatkan teknologi dan perdagangan dengan mempamerkan alat perniagaan berkuasa AI, platform analitik ramalan dan penyelesaian berintegrasi IoT yang mentransformasikan kecekapan operasi dan penglibatan pelanggan.

Zon Mainan AI & IP dan Zon Mainan Kreatif & Trend mempamerkan figura berlesen IP, barangan anime, robot pendidikan berkuasa AI dan perkakasan pembelajaran diperakui STEM—segmen yang mencatat pertumbuhan paling pesat dalam pasaran mainan global. Pembeli dapat meneroka peluang pembezaan produk termasuk set penyusuan berjenama watak, aksesori kereta sorong bayi bertemakan adiwira dan tekstil bilik bayi hasil kerjasama dengan muzium yang membolehkan penempatan premium di rak jualan dan menawarkan margin lebih tinggi.

Zon Penjagaan Warga Emas menawarkan peluang strategik untuk memperluaskan portfolio, menampilkan produk pemakanan, penjagaan diri dan peranti kesihatan pintar yang membolehkan peruncit produk bayi dan kanak-kanak meneroka pasaran penjagaan warga emas secara semula jadi tanpa perlu membangunkan rangkaian pembekal yang sama sekali baharu.

Satu Lencana Dua Acara: CBME China Bertemu Ekspo Pelesenan China

Setiap lencana CBME China 2026 memberikan akses percuma kepada Ekspo Pelesenan China (LEC) — pasaran pelesenan harta intelek dan jenama terkemuka Asia yang menghimpunkan lebih 1,500 pemegang IP merangkumi francais hiburan global, watak anime, jenama sukan, muzium seni dan IP digital yang baru muncul. LEC menyediakan akses langsung kepada pemegang hak serta kerjasama jenama sedia dilaksanakan yang membezakan barisan produk dan membolehkan kedudukan premium. Lencana CBME China anda membuka akses kepada keseluruhan ekosistem peluang pelesenan ini tanpa sebarang kos tambahan—tempat inovasi produk bertemu dengan kuasa penceritaan.

Jaringan, Pengetahuan dan Risikan Pasaran

Selain ruang pameran, CBME China 2026 menyediakan:

Forum Industri dan Seminar Trend yang menampilkan peneraju peruncitan global, penganalisis tingkah laku pengguna dan pakar kategori

yang menampilkan peneraju peruncitan global, penganalisis tingkah laku pengguna dan pakar kategori Program Pemadanan Pembeli-Pembekal dengan pertemuan yang dijadualkan terlebih dahulu berdasarkan keutamaan perolehan

dengan pertemuan yang dijadualkan terlebih dahulu berdasarkan keutamaan perolehan Demonstrasi Produk Secara Langsung yang mempamerkan aplikasi dunia sebenar dan pengesahan prestasi

yang mempamerkan aplikasi dunia sebenar dan pengesahan prestasi Bengkel Pensijilan dan Pematuhan yang membincangkan keperluan kawal selia serantau merentasi pasaran eksport utama

Industri Berhimpun di Sini

CBME China 2026 ialah tempat pengeluar mempamerkan keupayaan terkini mereka, jenama melancarkan inovasi paling berani dan pembeli memperoleh produk serta kerjasama yang bakal menentukan kedudukan daya saing mereka untuk tahun-tahun akan datang. Di sinilah industri bayi dan kanak-kanak global bukan sekadar menjalankan perniagaan—ia menentukan perniagaan yang akan dilaksanakan seterusnya.

CBME China 2026 ialah tempat kuasa baharu industri menjadi pesanan pembelian anda yang seterusnya.

15–17 Julai 2026. NECC Shanghai.

Acara ini boleh dihadiri secara percuma oleh mereka yang membuat prapendaftaran, hanya perlu mendaftar di www.cbmexpochina.com.

Latar Belakang CBME China

Dianjurkan oleh Informa Markets, CBME China ialah platform perdagangan produk ibu hamil, bayi dan kanak-kanak yang terbesar serta paling berpengaruh di dunia. Sebagai acara penentu trend utama industri, CBME China menghubungkan pembeli global dengan pengeluar, jenama dan penginovasi merentasi keseluruhan rantaian bekalan—menyediakan akses tiada tandingan kepada inovasi produk, kerjasama pembuatan, risikan pasaran dan pandangan strategik yang memacu kepimpinan industri.

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SOURCE Informa Markets